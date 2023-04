Del lobby contra el alcohol cero a dar positivo en los controles: otro funcionario de JxC condujo alcoholizado

Los hechos sucedieron hace más de un mes, pero la viralización de un video del procedimiento durante la semana pasada puso luz sobre los hechos. El director del Ente de Turismo porteño, Lucas Delfino, fue demorado en un control de alcoholemia hecho sobre la Ruta 9 a la altura de la localidad bonaerense de Zárate, el último 19 de marzo, y luego recibió una infracción por manejar "en estado de intoxicación alcohólica, estupefacientes u otra sustancia que disminuya las condiciones psicofísicas normales".

Delfino, además, fue candidato a intendente de Hurlingham en 2019, donde quedó segundo con un 34 por ciento detrás del actual mandatario Juan Zabaleta, quien obtuvo un 54. Además, entre 2015 y 2019, fue subsecretario de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior. La relevancia del funcionario porteño y la filtración de lo ocurrido, logró enmudecerlo en sus redes sociales, donde no publicó nada desde el último domingo, con el video ya circulando.

Según el acta que le realizaron, la causa es la 01-999-10526911-0-00 y el operativo se realizó a las 21:14. Allí se lo detuvo a Delfino a bordo de su Volkswagen Amarok 2019, se lo demoró e infraccionó. Justamente, desde enero de este año rige en el territorio bonaerense la ley de alcohol cero, al igual que pronto lo será en todo el país tras que el 13 de abril el Senado Nacional aprobara la misma medida.

La aprobación de la norma fue motivo de mucho debate, desplantes y hasta faltazos organizados por parte de un gran número de las bancadas -en ambas cámaras- de Juntos por el Cambio (JxC), quienes fueron susceptibles al lobby empresarial que se movilizó desesperado por los pasillos del parlamento para evitar que se avance con una norma que amenaza con atentar contras las ganancias del sector.

Finalmente, la contundencia de las estadísticas de las 13 provincias y 40 municipios donde ya no se permitía el alcohol al volante, respecto a los muertos en accidentes de tránsito, fueron determinantes para que imperara la razón y se avanzara con la nueva normativa.

Al mismo tiempo, esta no es la primera vez que funcionarios del frente electoral opositor caen con resultados positivos en controles de alcoholemia.

A principios de abril, la Policía de Mendoza le incautó el vehículo y su carnet de conducir, y le aplicó una multa por 160 mil pesos a Flavia Dalmau, una legisladora radical que venía de una cena con amigas y fue detenida por un control en la ruta 82 y Delgado, Tunuyán.

Dalmau registró 0,83 de alcohol en sangre, bastante por arriba del 0,50 que se permitía en la provincia cuyana. "Venía de toda la semana trabajando a full con la campaña y el miércoles por la noche sentí que necesitaba juntarme con amigos para bajar un cambio", reconoció.

"La conclusión que saco es que ni me imaginé que podía dar positivo y ahora tengo un problema, porque uso el coche para llevar a mi hija a la escuela. Me encuentro con una multa que pagar y no sé hasta cuándo me retendrán la licencia. Lamentablemente, se me complicó la vida por un asado", remarcó la diputada.

"Jamás pensé que hubiera tomado de más. Cuando salimos en nuestros autos en fila, porque ya nos volvíamos cada uno a su casa, me frenaron en el control y me encontré con que daba positivo", agregó Dalmau.

Un poco más atrás, en el marco del Mundial de Qatar 2022, uno de los que dio la nota fue el intendente radical de Venado Tuerto, Leonel Chiarella. El abogado de 34 años prohibió la venta de alcohol en su localidad, desde las 12 a las 20, durante la final en la que Argentina se impuso a Francia, debido a los incidentes que se habían dado con efectivos policiales y municipales en jornadas anteriores.

"No vamos a permitir que los inadaptados de siempre arruinen nuestros encuentros", aseguró en aquel escueto comunicado que brindó. Lo más paradójico de este caso fue que, sólo unos días atrás, tras el encuentro de semifinales, el mismo intendente había sido sancionado por conducir con alcohol en sangre en su localidad, algo por lo que tuvo que salir a disculparse con un video que subió a sus redes sociales.

"Estaba en mi casa luego del partido con Croacia el martes pasado, terminé de cenar y salí de en virtud de todos los disturbios que se habían generado en la ciudad con la agresión al personal policial, al personal municipal y con las personas detenidas", comenzó diciendo Chiarella.

"En el recorrido hay un control policial al cual obviamente me detengo, entrego toda la documentación y me someto a todos los controles, el cual me da 0,7. Me hacen el acta correspondiente como a cualquier ciudadano y en ningún momento hice mención de mi condición como intendente porque creo que está mal", detalló. "Sinceramente, la situación de los hechos, los disturbios, ameritaban a salir. Entiendo que quizás fue un error, pero asumí todas las consecuencias de la infracción cometida", agregó en aquel entonces.

La ley de alcohol cero al volante fue aprobada este año, luego de muchos años de pelea por parte de las asociaciones civiles de víctimas de accidentes de tránsito. Ahora llegó el momento de respetar lo que se votó.