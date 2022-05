Del "Macri radioactivo", al "rey del Norte" y el Larreta contenedor: viaje a la interna de Juntos por el Cambio

Las internas siguen a flor de piel en Juntos por el Cambio y más aun ante un escenario electoral de 2023 que muchos de los integrantes de la coalición opositora consideran favorable. ¿El motivo? Creen que la crisis económica y las peleas internas dentro del Frente de Todos les dan chances reales de volver a ser gobierno.

Como se sabe que la situación interna en Juntos por el Cambio es lo más parecido a un cotolengo, en BigBang vamos a armar una guía práctica para nuestros lectores interesados en saber más de quién está peleado con quién y cuáles son los "modelos" en pugna.

Empecemos con el último receptor de insultos de todas las tribus de Juntos por el Cambio. El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) y gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales. El “rey del norte” como lo llaman en la cuenta de humor boina blanca “Radichet Convention” salió con de todo a desmentir un acuerdo con Fernández y con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que ocupó minutos de pantalla en la televisión después de que el diario Clarín lo llevara a su tapa.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Mientras que Morales y la propia coalición salieron a desmentir la información(e incluso acusaron al Grupo de haber "operado" con una fake news), no son pocos los que en off sostienen que el acuerdo existe y que el gobernador lo usa para tener gobernabilidad y fondos frescos para su provincia. Dentro de la UCR, el senador Martín Lousteau, su par de la cámara alta, Alfredo Cornejo y el diputado nacional Facundo Manes lo miran con desconfianza.

Las sospechas de que busca dinamitar desde adentro Juntos por el Cambio se mantienen y aumentan cada vez más. Creen que hará lo que sea para avanzar con su proyecto presidencial, lo que preocupada cada vez más. Lo mismo sostiene en privado el ex presidente Mauricio Macri, quien también tiene sus problemas por la decisión de que se incluya a Javier Milei y otro liberales dentro del espacio.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, considerado como un tibio o “el amigo de Fernández” -para los halcones- también expone sus reparos contra Morales, a quien no le perdona haber votado la ley que recortó aun más los fondos coparticipables que recibe la Ciudad.

El tema Milei es otro de los que divide las aguas. Macri lo quiere adentro a todo costo, Elisa “Lilita” Carrió ya dijo que es motivo de divorcio si se avanza en ese sentido, Rodríguez Larreta le teme al crecimiento que tiene en las encuestas, y los radicales armaron un comité con una posterior interna para decidir.

En el medio, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quiere lo mismo que Macri pero con la duda de que el economista pueda llegar a eclipsarla. Aunque no es el único tapón que teme. Todos los movimientos del ex presidente la tienen tremendamente preocupada. Sabe que sus votos son los de él, y que con Macri no puede competir.

El recuerdo del desaire que sufrió antes de las PASO por lo que bajó su candidatura sigue muy fresco. En esa oportunidad, Macri le dijo básicamente que baje su candidatura porque era contraproducente. Ahí ella tuvo que negociar. Mientras tanto, Rodríguez Larreta empieza a ver con desconfianza también los movimientos de Macri.

Sin decirlo tan abiertamente cree que no tiene que ni ser candidato y tener un rol similar al de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. No lo quiere, y no puede, jubilarlo aunque quisiera porque sabe que es la herramienta para sacarle los votos del núcleo duro a Bullrich.

Consciente del contexto económico y de la crisis interna del Frente de Todos, Macri tantea posibilidades que hacen que se unan todas las puteadas contra el. Lilitos, radicales y gente del PRO lo quieren lejos como si fuera radioactivo.

Siguiendo con el partido amarillo hay dos dirigentes anotados para la contienda porteña que también no paran de cosechar insultos. María Eugenia Vidal y Jorge Macri. El primero se pasó todo el 2020 y el 2021 pidiendo no hablar más de su primo el ex presidente. Ahora que quiere ser Jefe de Gobierno y luego de mirar las encuestas esta cerca de hasta pedirle que sea testigo en su casamiento.

Por su parte la ex leona ex orgullosamente bonaerense quiere tantear si puede ser la sucesora de su “jefe del trabajo”. La última campaña la dejó bastante maltrecha en cuanto a imagen. Algo que también le reclaman en JxC.