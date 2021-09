Del "miralo por TN" de Cristina, al negacionismo machirulo de Milei: la rosca, al palo

Victoria Tolosa Paz, tras el cruce en vivo en TN: "Con Santoro sí vamos a todos los medios"

Una más y van. En la recta final de la campaña por las PASO, Victoria Tolosa Paz visitó una vez más los estudios de la señal TN en su calidad de precandidata a diputada por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Como suele suceder cada vez que algún candidato del Gobierno pisa la emisora, se vivieron momentos de tensión y la candidata apeló a la misma estrategia que utilizó cuando fue entrevistada por Luis Majul: exponer en vivo la doble vara con la que algunos medios tratan a los candidatos de la oposición.

"Fue una escena que se sigue repitiendo. Nosotros vamos a los canales de televisión a contarle a la audiencia nuestras propuestas. Además, tanto Leandro Santoro como yo hemos demostrado que vamos a todos los canales de televisión", resaltó esta mañana Tolosa Paz en diálogo con C5N, tras la repercusión que tuvo su paso por el ciclo de Diego Sehinkman y Osvaldo Bazán.

Además de exponer que los candidatos de Juntos y de Juntos por el Cambio no fueron entrevistados por ningún medio crítico en toda la campaña, la precandidata del Frente de Todos reforzó: "Lo que es muy notorio, es que el periodismo en ciertos canales de televisión... lo vieron ayer reflejado con Diego. Vuelvo a mirar esa entrevista y no puedo dejar de sorprenderme. No quieren escucharte, no quieren ni siquiera que reflejes las ideas. A mi humilde entender tienen poca vocación periodística y se transforman en militantes en este caso de una fuerza opositora al proyecto político del Gobierno".

Tolosa Paz también se refirió al cuestionamiento que recibió por hablar de la administración de Mauricio Macri: "Te quieren condicionar, no quieren que hables de Macri. La pregunta es: ¿cómo salimos de esta crisis? Si no ponemos claridad y voz al proyecto político, la gente puede realmente no entender qué expresa el Frente de Todos y qué expresa Cambiemos. Cuando nosotros lo queremos explicar en esos canales de televisión, ocurren este tipo de interrupciones constantes. Yo me senté y conté menos de treinta segundos y ya me estaba interrumpiendo Diego. No quería escucharme, en todo caso quería condicionar mi respuesta. De hecho, lo expresa. '¿Me vas a dejar hablar?', le pregunté, y me dijo: 'No'".

"Es muy evidente. Le pasó lo mismo a Majul. Quedan muy expuestos. Claramente tienen una cucaracha desde la que no sé qué le dicen, pero claramente es un 'interrumpila'. Hacen muy mal su labor para mí", insistió la precandidata, al tiempo que apuntó contra Diego Santilli por su negativa a debatir: "Todos aceptaron el debate, incluso Manes; salvo él, argumentando que tiene una primaria".