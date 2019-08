Del "no se inunda más" a las marcas "cuchuflito": las frases más desopilantes que dejó la campaña

Durante los últimos meses los políticos argentinos han dado muchos discursos, entrevistas y hasta han llevado a cabo varias presentaciones para hablar de sus candidaturas o posturas políticas para las próximas elecciones de este domingo. En todo este tiempo, se han escuchado muchas propuestas, aunque también se han puesto en tela de juicio varias frases dichas por los candidatos, las cuales fueron muy criticadas o cuestionadas.

"Ahora aparecen y proliferan marcas 'la pindonga o cuchuflito"

El mes pasado, Cristina Fernández de Kirchner irrumpió en la campaña con críticas a la economía. Durante la presentación de su libro Sinceramente en Mar del Plata salió a defender a Axel Kicillof, su candidato a gobernador bonaerense, y dijo que ahora algunos "le dicen soviético".

"Durante nuestra gestión los supermercados rebosaban de mercadería de primeras marcas. Ahora aparecen y proliferan marcas 'la pindonga o cuchuflito', que nadie conoce. En lugar de leche, producto lácteo que contiene leche", comentó en la presentación.

"No se inunda más, carajo"

Durante el cierre de la campaña, Mauricio Macri se mostró convencido de los progresos que generó su Gobierno en términos de infraestructura, y en un discurso que dio en Capital se exaltó al recordar las obras para frenar inundaciones durante su paso por la jefatura de gobierno.

"Y yo les dije: el primer año se va a volver a inundar, el segundo se va a volver a inundar, el tercero se va a volver a inundar. ¡Y al cuarto año no se inunda más! ¡No se inunda más, carajo!", gritó.

"¡No se inunda más! ¡Carajo!": la eufórica arenga de Macri al recordar la obra del arroyo Maldonado que evitó las inundaciones en la avenida Juan B. Justo.

Lágrimas contenidas y desahogo al calor de "para Mauricio, la reelección" en el cierre de campaña en la Ciudad pic.twitter.com/YJXGpRGndf — TN - Todo Noticias (@todonoticias) August 6, 2019

"Vamos a dejar de pagar los intereses de las Leliq"

Una de las declaraciones que más ruido hizo durante la campaña, fue la de Alberto Fernández, quien logró que el tema económica se instale en la agenda pública, cuando en una entrevista con Roberto Navarro dijo: "Vamos a dejar de pagar los intereses de las Leliq [letras de liquidez del Banco Central] que la Argentina está pagando todos los días".

Para aprovechar la situación, el Gobierno lo acusó de intentar sacudir la estabilidad del valor del dólar, algo que desde Cambiemos creen que es clave para que se de la reelección de Macri.

"Antes de dejar a mis hijos con Vidal, por ahí se los dejo a Barreda"

Aníbal Fernández, ex candidato a la gobernación bonaerense y ahora postulante a concejal de Pinamar por el kirchnerismo, habló muy mal de María Eugenia Vidal, a quien en un reportaje comparó con el femicida Ricardo Barreda. "Yo, ¿sabés a quién no se los confío (a mis hijos)? A ella (Vidal). Después veo con el resto, qué se yo, por ahí se los dejo a Barreda, pero a ella no, olvídate", aseguró sin titubear.

"Sorry, pero con la comida estamos como Venezuela"

La ex presidente Fernández generó críticas y revuelos cuando comparó la pobreza de Argentina con la de Venezuela. "Sorry, con la comida estamos igual que Venezuela", criticó durante la presentación de su libro en Mendoza.

"Hada virginal"

La ex mandataria visitó también Rosario, y en su discurso criticó el rol de los medios, ya que dijo que le llegaron a inventar amantes que nunca existieron. "A mí me llamaba la atención que hasta amantes me inventaron. Hoy mi lívido está en mis nietos. Pero hay mujeres que son hadas virginales (por Vidal)".

"La provincia de Buenos Aires tiene un candidato del Partido Comunista"

A principios de julio, el precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, sostuvo que Axel Kicillof era comunista. "La provincia de Buenos Aires tiene un candidato del Partido Comunista", dijo, y rápidamente el economista salió a defenderse, cuando aseguró que es peronista y que por eso es candidato del Frente de Todos.