Del polémico afiche de Losada, al uso sin disimulo de una imagen de Diego: los spots del escándalo

Cada vez falta menos para el inicio de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), las cuales se llevarán a cabo el próximo 12 de septiembre y serán el paso previo a las legislativas del 14 de noviembre. Mientras tanto, en la televisión, redes sociales y diversas plataformas de streaming siguen apareciendo los spots de campaña de cada coalición y partido político. Y, claro está, algunos de ellos ya generaron polémica.

Semanas atrás, BigBang decidió elaborar un listado con los spots más "bizarros", los cuales si bien tuvieron mayor o menor presupuesto, generaron críticas y un gran debate en las redes. En esta oportunidad, este portal decidió traer una segunda parte iniciando con el provocador afiche que protagonizó Carolina Losada, precandidata a senadora de Juntos por el Cambio en Santa Fe, subiéndose al último escándalo en Olivos.

La conductora aprovechó la polémica que se originó por la fiesta de cumpleaños que realizó la primera dama, Fabiola Yáñez, en medio de las restricciones por el coronavirus para criticar, una vez más, a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. En esta oportunidad, la periodista compartió un flyer que decía “fotos del cumple de Cris no hay, porque no tiene amigas”, en clara referencia a la ex presidenta.

Sin embargo, a los pocos minutos de haberlo subido, terminó recibiendo una catarata de comentarios negativos y reacciones contrarias en su publicación, obligándola a eliminarla. De hecho, muchos de sus seguidores le recordaron cuando protagonizó la famosa estafa piramidal conocida como “el telar de la abundancia” a pedido de sus "amigas", situación por la que según ella misma contó, había perdido una cifra que llegaba a los casi 1500 dólares.

Esta no es la primera vez que Losada intenta atacar a Cristina para su propio interés político, ya que semanas atrás había utilizado la figura de la ex presidenta en un afiche para su campaña bajo el lema: "Dejemos atrás a Cristina y hagamos un país en el que se pueda vivir con justicia, en paz, con bienestar, y en libertad".

Otro candidato que reapareció en escena tras un primer spot cargado de polémica fue Florencio Randazzo. El candidato a diputado nacional por Vamos con Vos había lanzado un insólito spot de campaña en el que reproduce un supuesto diálogo con Cristina Kirchner, en junio 2015, cuando rechazó ser candidato a gobernador bonaerense acompañando la fórmula presidencial de Daniel Scioli y Carlos Zannini. En este segundo envío, el ex ministro del Interior se muestra en una cancha de básquet, dispuesto a lanzar un tiro libre, que encesta.

En la cancha de básquet, Randazzo señala que jugaba a ese deporte de joven, por su altura pero sobre todo “porque es un deporte de equipo que tiene implícita una declaración política: te obliga a mirar arriba y abajo todo el tiempo”. “El objetivo es hacer tanto. Y si hay tanto por hacer, vamos a tener que cambiar el equipo, porque con los dos que venís jugando hace décadas, perdimos todo. Juguemos a ganar. Vamos a más. Vamos con vos”, remata.

El cierre de la pieza de campaña es también con la voz en off de un locutor, que afirma: “Ni de un lado ni del otro; del tuyo. Florencio hace bien”. Pero si de llamativos spot hablamos, el del Frente de Todos se llevó todas las miradas, ya que de manera casi insólita no muestra ni a los candidatos ni a los principales referentes de la alianza. Para el partido político, el sello es lo que importa y a la campaña están subidos todos, más allá de los postulantes.

Bajo el lema de “Vamos camino a encontrarnos con #LaVidaQueQueremos”, la pieza publicitaria toca dos temas: vacunas y economía, y está protagonizada por el "pueblo". “Salimos a buscar las vacunas, salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Los amigos van a salir. Vamos a salir a dar una vuelta o muchas. Las familias van a salir. Vamos a salir al recreo”, dice el spot.

Y sobre la economía, agrega: “Las pymes van a salir. Vamos a salir a cosechar. Vamos a salir a la igualdad. Los fulbitos van a empezar a salir. Los trabajos van a salir. Todo va a salir bien”. Pero si de críticas hablamos, Facundo Manes fue el más vapuleado en las redes sociales por sus "austeros" spot. El neurocientífico inició esta saga contando cómo fue su crianza en Salto, provincia de Buenos Aires.

En esos videos, Manes se mostraba entre los vecinos de su pueblo como alguien más del pago. Pero en los últimos días, lanzó un nuevo video llamado "Dar El Paso con onda". En el mismo, se ve a un grupo de jóvenes bailar al ritmo de la música, como si se tratara de un Tik Tok. Claro está, las burlas contra el nuevo spot se hicieron presentes y no tardaron en llegar las comparaciones con escenas de los Simpson y El Marginal.

Por último, el precandidato Diego Santilli volvió a hacer de las suyas y provocó un fuerte revuelo al incluir una imagen de Diego Armando Maradona en su spot de campaña en las redes sociales. "Juntos, salimos a expresar y defender nuestros valores. Decimos basta a los privilegios, a la improvisación y a la contradicción. Es ahora. Es el Colo", se titula el video de Juntos por el Cambio que muestra la imagen del astro del fútbol.

Cabe remarcar que Diego supo ser un fuerte defensor del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y se opuso siempre a Mauricio Macri cuando éste era presidente. "Vos sabés que tus decisiones le cagaron la vida a las próximas dos generaciones de argentinos. Este gobierno no es de Alberto y Cristina. Es de todos. Ya no es más el país de Ricachón y sus amigos", le había dicho Maradona a Macri, un mes antes de su fallecimiento.