Del "ponete el barbijo" a Cristina al fuerte reto del presidente: el show de Fernando Iglesias

Alberto Fernández dejó un gran arsenal de títulos este mediodía, en medio de su discurso con el que inauguró el 139° periodo de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Pero la gran "perlita" de este lunes fue el cruce entre el presidente y el diputado por Cambiemos, Fernando Iglesias, quien a lo largo del discurso presidencial intervino en tres diferentes oportunidades y se mostró disconforme con lo que escuchaba.

Tal y como nos tiene acostumbrados el legislador, su primera intervención fue para cuestionar a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner : “Ponéte el barbijo y hacé cumplir la ley”, le gritó durante la apertura oficial de la sesión. En esa oportunidad, Cristina optó por ignorarlo y seguir con total normalidad. La segunda intervención de Iglesias ocurrió minutos después, cuando Alberto pidió un aplausos para los trabajadores que combaten día a día la pandemia del coronavirus.

Luego de que todos en el estrado se pusieran de pie y aplaudieran a "todas las argentinas y todos los argentinos que han desplegado su corazón al servicio de los demás", el diputado rompió el silencio con un mensaje dedicado al presidente en medio del escándalo del vacunatorio vip: “¡Vacunálos!", volvió a gritar Iglesias en medio de la apertura de sesiones legislativas.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Finalmente, la última participación del diputado sucedió cuando el jefe de Estado se refirió a la negociación por la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “La voluntad del país en su conjunto ha sido terminante. Es imperioso que todos afirmemos nuestro compromiso de no permitir nunca más que se genere un endeudamiento asfixiante a partir de la toma de créditos irresponsables”, leyó Alberto Fernández.

Y agregó: “Quiero agradecer muy especialmente el apoyo que recibí de líderes y lideresas de ese mundo para lograr ese objetivo. Y el apoyo que continúan dando para resolver otros desafíos pendientes…”. Segundos después, tras varios gritos de Iglesias que no se llegaron a entender durante la transmisión, el mandatario se hartó, soltó las hojas y encaró al diputado: “Tuvo cuatro años para hablar, ¡¿Por qué no me deja hablar a mí por favor?!”.

Claro está, la reacción del recinto no se hizo esperar y fueron muchos los que ovacionaron al mandatario por "silenciar" al legislador de Cambiemos. Durante su discurso, el presidente anunció, entre otras cosas, que dio instrucciones para que se inicie una "querella criminal" destinada a determinar delitos en el endeudamiento que asumió el país durante el Gobierno de Mauricio Macri, sin la autorización del Congreso. "He instruido para que se inicie una querella criminal para determinar quienes fueron los autores de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales públicos de la historia", dijo ante la Asamblea Legislativa.