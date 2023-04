Del "¡Qué sé yo!", a la insólita recomendación de Macri: el show de Alberto y su posible candidatura

Luego de la gira por Estados Unidos y las reuniones bilaterales correspondientes con Joe Biden, el presidente Alberto Fernández llegó a la Argentina y evitó dejar definiciones respecto a su posible precandidatura presidencial, aunque sí aseguró que tiene muchas similitudes con su par norteamericano.

"Tenemos algo en común: heredamos una economía desquiciada de quienes nos precedieron en el gobierno, y por eso me entiende muy bien", opinó Fernández ante El Método Rebord. "Él entiende las similitudes entre (Mauricio) Macri y (Donald) Trump, el vínculo que tuvieron y que tienen. Entiende perfectamente que la deuda que Argentina tiene es una decisión de Trump para favorecer a su amigo Macri", agregó.

"Tenemos que hacer que la deuda, que se decidió por motivos políticos, tenga el menor costo posible para la sociedad argentina. Creo que él (por Biden) lo entiende, de hecho ahí mismo dio instrucciones para que nuestros problemas se entiendan", detalló. "Yo le había planteado la necesidad de hablar claramente de lo que nos pasaba y de lo que necesitábamos de los Estados Unidos. Esta reunión tuvo una cosa diferente a las de Biden con cualquier otro gobierno, que fue la de sentar la plana mayor de su gobierno con la del nuestro", añadió.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Durante la entrevista con el youtuber, el mandatario también brindó respuestas de lo más insólitas y desopilantes, teniendo en cuenta el cargo que ostenta y los protocolos con los que debe manejarse.

Macri le recomendó vacaciones

En la curiosa entrevista de Fernández, también recordó una anécdota que se dio con el ex presidente Macri, la cual aporta más argumentos para el mote de "domador de reposeras" con el que suelen atacarlo.

"Cuando gané las elecciones, me invitó al día siguiente a verlo y fui. Una charla muy rara. Lo primero que me dijo es: 'tenés que prepararte para cada dos semanas cortar porque esto es una trituradora'. Entonces, si vos no parás cada dos semanas...", comentó el actual presidente sobre el consejo que le dio su predecesor.

"Yo lo escuché y le dije ‘miré, yo sé de qué se trata esto, estuve cinco años en el despacho de ahí al lado (por la oficina del jefe de Gabinete), y tomarse un descanso cada dos semanas, creo que es difícil'. Y todavía no sabía de la pandemia, ni sabía de la guerra. Sólo sabía de Macri. Esto es 24 por 24. Está claro que el cuerpo humano en algún momento te pide 'pará'", reconoció Fernández.

"Esto es así. Si sos responsable esto es así. Si no podés tomar la presidencia como un pasatiempo de tu vida, y podés dedicarte a jugar al golf, a descansar en Lago Escondido. Pero si sos un tipo responsable, es 24 por 24", indicó el Presidente. A su vez, el mandatario aseguró que, entre tanta vorágine, siempre encontró el tiempo para tocar un poco la guitarra, y hasta remarcó que, tras llegar de EEUU al mediodía, pasó toda la tarde con su hijo menor, Francisco.

Críticas al personalismo y el por qué no existe el Albertismo

"Algo que cuestionaba con (Juan Domingo) Perón vivo era el personalismo y verticalismo. Yo descreo del personalismo. La no construcción del Albertismo es producto de mi convicción, tenemos demasiados ‘ismos’ en el peronismo después de Perón: el menemismo, el duhaldismo, el kirchnerismo, el cristinismo, es demasiado… Perón dijo ‘organícense porque me voy a morir y no hay otro Perón’; y nosotros esa organización democrática nos la debemos…. Tenemos que renovar una vez más la fuerza y una de las cosas que tenemos que hacer es terminar con los personalismos", propuso Fernández.

La definición la dio en el marco de contar que, gracias al libro de Juan Manuel Abal Medina "Conocer a Perón", el presidente se reconcilió con el fundador del movimiento. "Estaba equivocado en mi enojo", afirmó.

"Me acuerdo de una reunión de la UES (Secundarios), donde ya comenzaban a marcarse diferencias entre los Montoneros y la derecha sindical, que decían que la conducción de Perón no se cuestionaba y que la compañera (María Estela Martínez de Perón) Isabel tampoco. Y los compañeros de la tendencia decían 'luchábamos para que Perón vuelva y volvió rodeado de López Rega'. En un momento me tocó hablar a mí y dije que la discusión estaba mal", detalló, antes de confirmar que había terminado en La Lealtad, alejado de los extremos.

Qué sé yo

Las tres palabras que encabezan este subtítulo representan la primera respuesta que Fernández dio cuando le preguntaron si sería precandidato a presidente por el Frente de Todos (FdT).

"El Frente de Todos es un frente de todos, no es mío. Y si yo a todos los compañeros que eran parte de un frente, y les hubiera exigido que sean albertistas, habría traicionado. Y no era por lo que me habían votado", señaló Fernández. "Y por eso preservé ese frente. Era más importante el frente, la unidad, y ¿de qué me servía a mí un gesto de unidad para humillar a otro? Y menos creo que la política sea eso. Entre compañeros nos sentamos, discutimos, debatimos y hay uno que tiene la decisión, y ahora soy yo ese. Yo fundé el kirchnerismo, yo lo acompañaba a Néstor Kirchner y mis compañeros se reían, creyendo que era un delirio", agregó.

"Mi problema no es si Cristina conduce o no, yo quiero que conduzca por decisión popular, y yo quiero conducir si el pueblo dice que yo conduzca", explicó en otra parte. "Las diferencias entre nosotros saldémoslas como se saldan en una democracia: llamemos a la gente a que vote a ver qué entiende la gente que es lo más representativo", argumentó a favor de las PASO.

"Mi enemigo no es ninguno de los que está en el FdT. Mi adversario es el macrismo, es la derecha recalcitrante que hizo lo que hizo en la Argentina. Yo no tengo que perder un segundo en discutir con ninguno de los compañeros que me maltrataban, porque ellos son los equivocados, no yo", expresó Fernández. "Discutir entre nosotros no es lo que le debemos al pueblo, sino garantizar que estos tipos no vuelvan al poder, para hacer lo que ahora explícitamente dicen que van a hacer", sumó.

La vacuna ya está casi lista....en 2023

A años de que lo peor de la pandemia de Covid-19 pasara por la Argentina, el presidente Fernández celebró que para este año estará la vacuna de producción nacional. Si bien puede parecer mucho tiempo (y claramente lo es), para el mandatario es una de las cosas "increíbles" que hicieron los científicos de este país durante esos años.

"Se van a dar cuenta de que fue mucho lo que hicimos y mucho lo que logramos", aseguró el presidente. "Todo mi equipo puso todo de sí para que las cosas no fueran la tragedia que pudieron haber sido", añadió. "Acordémonos que el Ministerio de Salud no existía, tampoco el de Trabajo, el de Ciencia y Tecnología. En esas condiciones enfrentamos la pandemia", remarcó.

"A nosotros nos pesan mucho las 130 mil personas que murieron por el Covid. Lo que nunca tenemos en cuenta es que en la Argentina se enfermaron 11 millones de personas, que fueron a hospitales públicos y se curaron. Y no estoy sumando a los que se salvaron por la vacuna. Llevamos dadas alrededor de 130 millones de dosis. Somos, según la OMS, uno de los países que mejor inmunidad ha logrado", ejemplificó.