Del “qué tipo inmundo” a “tu vínculo con narcos”: la descarnada pelea de Espert y Pichetto en Twitter

Casi como si fueran trolls macristas o libertarios, el diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert y el ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, se enfrentaron en Twitter. Los dos políticos se dijeron de todo. Por supuesto, el ida y vuelta de derecha lo comenzó Espert, quien no se caracteriza por su trabajo pero sí como un experto en crear polémica en los medios de comunicación.

Todo comenzó por las declaraciones de Pichetto durante una entrevista. El actual Auditor General de la Nación había dedicado duras críticas al economista estadounidense Joseph Stiglitz, quien es Premio Nobel de Economía y mentor del ministro de Economía, Martín Guzmán. Durante una nota, Pichetto lanzó: "Stiglitz habla pavadas porque está pago desde el Gobierno o desde algún sector”.

Y completó su irrisoria teoría con las siguientes frases sobre el Nobel de Economía: “Como el gobierno le paga, entonces dice que es extraordinario como Argentina se ha recuperado en matería económica. Es una pavada. Stiglitz es una persona totalmente devaluada en Estados Unidos”.

Tras leer esa nota, Espert salió con todo y le pegó duro al actual miembro de Juntos por el Cambio por su pasado en el peronismo. "Qué tipo inmundo sos Miguel Pichetto. Sos cualquiera. Cualquier bondi te deja bien”, comenzó el tuit del diputado.

Y lo finalizó: “Cuando estabas con Cristina, tenías sueños líquidos con Stiglitz ¿No te acordas? Dale, hacé memoria. En el sector privado, en el mundo del laburo y el mérito, ni el salario mínimo ganarías".

Fue entonces que Pichetto le pegó al compañero de Javier Milei donde más le duele y le recordó una vieja denuncia que lo vinculó directamente con el narcotráfico y su financiamiento en la campaña presidencial de 2019. "Diputado Espert: hay un bondi que no me deja bien, y ese es el del vínculo con narcos que prestan camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee negras y aviones privados", le respondió el ex candidato de Macri.

Esas palabras no le gustaron nada a Espert. Otra vez tomó el guante y le dedicó una dura respuesta a Pichetto en la que hizo una mezcal de todo, sin dar demasiadas explicaciones sobre su supuesto vínculos con narcos. “Big Mike”, comenzó el tuit, con una apodo al ex senador.

Y finalizó: “Sabés perfectamente (después de travestirte a Juntos) que esa fue opereta cuando los liberales según, tus nuevos amiguitos, éramos funcionales a los K, tus ex amos ¿te acordas? La patria planera que creaste, mantener fueros a Cristina para no ser enjuiciada por AMIA…”.

La pelea tuitera llegó a su final porque Pichetto no continuó con el intercambio de insultos. Pero, en una entrevista con Futurock, afirmó: "Prefiero dejarlo ahí. Espert no es ni mi adversario ni mi enemigo, creo que estamos en un mundo de ideas bastante cercano. Yo no utilizo el mecanismo del agravio, pero como venía soportando agresiones en los medios, me vi obligado a responder. En política no se puede tener un millón de amigos. Siempre critican desde afuera, ahora Espert tiene una oportunidad de mostrarse y demostrar que es eficaz".

Por su parte, Espert le dedicó otro tuit al ex senador: "El cruce con Pichetto es anecdótico. El tema profundo es marcar la diferencia entre los que VIVEN de la política cambiando de color como camaleones destruyendo un país y los que queremos USARLA en pos de reconstruirlo para la gente de bien, diciendo siempre lo mismo". Y completó en otro posteo: "En definitiva, distinguido funcionario, que Ud. pontifique es como que la pared orine al perro".

Pero hubo más. Un par de horas más tarde, Pichetto reconoció que sus ideales son muy parecidos a los de su enemigo tuitero. "Espert no es mi adversario ni mi enemigo y estamos en un mundo de ideas bastante cercano", afirmó.

Seguramente, Espert y Pichetto se verán las caras en algún momento. Y, por supuesto, sus palabra durante ese encuentro no serán tan duras como a través de un celular. Como se sabe, los guapos de Twitter se vuelven cobardes en la vida real y terminan pidiendo disculpas.