Del "tanque australiano de medialunas” a Ofelia Fernández, a los otros desquicios de la estilista de Milei

El crecimiento exponencial de Javier Milei en los últimos años lo posicionó como uno de los probables candidatos a presidente que hagan fuerza en 2023. En ese contexto, y de manera increíble, su estilista, llamada Lilia Adela Bolukalo Lemoine, más conocida como Lilia Lemoine, una influencer muy reconocida entre los cosplayers, que se convirtió en referente de los fans libertarios.

Para quien no la conoce, además de varios escándalos, como la detención policial durante una marcha anticuarentena y antivacunas en 2020, y también ser vinculada a la promoción de una clínica en donde supuestamente “aclaraban el color de los ojos” y el lugar fue denunciado por dejar ciega a una paciente, la mujer de 42 años se hizo famosa por otros motivos.

Además de presentarse como “fotógrafa, maquilladora y peluquera” de Milei, también aclaró que colabora con el canal de YouTube del libertario, y la web javiermilei.tv y la app milei.app. Pero sus trabajos con los más famosos libertarios fueron muchos más. Además de disfrazarse de diferentes heroínas, durante su incursión por la política fue cuarta precandidata a diputada nacional por el Frente Despertar, de José Luis Espert.

Lo llamativo es que aunque habla de “casta política” no solo quiso entrar al mundo del ámbito que denosta, sino que tiene un contrato en el Estado. De manera increíble, es empleada de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires desde hace varios meses. Según una denuncia anónima realizada por sus pares en el palacio porteño y que difundieron en redes sociales y medios, Lilia nunca se presentó a trabajar en dicho lugar.

Ella misma había comentado durante una entrevista: "Cuando Espert empezó a armar su espacio se dio cuenta de que tenía poca presencia femenina y un amigo cosplayer, que era libertario y militaba con él, me invitó a sumarme. Me involucré en política después de una apatía absoluta y un desprecio total hacia los políticos”.

Lo cierto es que el rol de Lilia es cada vez más fuerte. La militante y asistente de Milei brinda charlas a adolescentes y jóvenes libertarios en el interior del país sobre el manejo político y partidario en redes sociales, y particularmente Twitter. Y claro, en ese contexto, las cosas se le fueron de control.

En las últimas horas, se viralizó un fragmento en el que Lemoine insulta a Oferia Fernández, legisladora del Frente de Todos, frente a una clase de fanáticos libertarios. En el video, Lilia apoda “tanque australiano de medialunas” a la joven política del peronismo porteño.

En la charla de 40 minutos, que fue publicada por la propia Lilia en sus redes, ella dice: “¿Está permitido llamar tanque australiano de medialunas a Ofelia Fernández? Sí, sí, porque es un clásico. Porque es un clásico y los clásicos son clásicos”. La clase compuesta por jovencitos y no tanto ríen.

Durante la charla realizada para militantes de Corrientes, Chacho y Misiones, Lemoine completó tras los insultos a Fernández: "No podemos ser ni violentos, ni agresivos ni tratar de utilizar anónimos. Nunca en las redes sociales digan algo amenazante”.

Aunque desde el lado de Ofelia no informaron si van a realizar acciones legales, Lemoine se defendió en diario Perfil: “Es importante aclarar que no tenemos trolls, no contratamos gente para que haga campaña sucia, eran militantes del partido libertario aprendiendo a defenderse en redes sociales y como explotar las redes para militar, pero en el sentido positivo, no destruyendo gente... como suelen hacer conmigo".

Y completó: "Porque es lo único con lo que podían pegar...un comentario políticamente incorrecto. No le dije "gorda impresentable" o alguna barbaridad. No la insulté. A mi me han llamado asesina, white supremacist, ñoqui, prostituta, y más cosas. ¿Y?".