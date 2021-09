Del "team Batman" a la peluquería de Milei: los TikToks más bizarros que nos dejó la campaña

En 2015, Facebook fue la red social elegida por los partidos políticos en plena campaña electoral. Pero todo cambió en muy poco tiempo. En primer lugar, porque la compañía creada por Mark Zuckerberg se vio envuelta en el escándalo de Cambridge Analytica luego de que se filtrarán millones de datos que permitieron manipular las elecciones de ese año en varios lugares del mundo. De hecho, la campaña de Mauricio Macri estuvo centrada en esa red y tuvo un excelente resultado. En segundo lugar, porque, después de ese hecho, Facebook quedó condenada a ser la red social por excelencia de los adultos mayores.

En ese ámbito, los partidos políticos de Argentina van en busca del voto joven, es decir de esos adolescentes a partir de los 16 años que pueden hacer fuerte a cualquiera de los candidatos. En ese sentido, TikTok es el lugar ideal para obtener esos votos. Es que en la red de videos cortos, se calcula que el 40% de los usuarios activos tienen entre 16 y 24 años. Además de bailar, cantar y actuar, los más chicos tienen la posibilidad de mostrar sus ideas en pocos segundos. Y los políticos van por todo ahí.

En esta campaña electoral en Argentina, hubo datos muy interesantes. La política en TikTok se polarizó entre los partidos de izquierda y los de derecha o ultraderecha. En tanto, el Frente de Todos no realizó ninguna publicación oficial en esa red social creada en China. Hay algunos videos de militantes pero nada significativo en comparación con otros partidos políticos. Los primeros que desembarcaron a TikTok fueron los candidatos de Juntos por el Cambio, con el jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta a la cabeza. Enseguida se le sumaron los precandidatos por la Ciudad y por la provincia, María Eugenia Vidal y Diego Santilli.

Otros que se sumaron a la movida tiktokera en busca del voto joven fueron los miembros Avanza libertad, el partido de ultraderecha y ultraliberal, con Javier Milei y José Luis Espert a la cabeza. En sus respectivas cuentas, además de despotricar contra los derechos de los trabajadores de Argentina o insultar a todo aquel que opine distinto, los candidatos hacen de todo con tal de lograr un nuevo votante. Por su parte, el Frente de Izquierda y sus candidatos, más acostumbrados a tratar con jóvenes y adolescentes, también se sumaron a la movida con diversos videos.

Si hay que votar las publicaciones más bochornosas, tanto Cambiemos como los liberales se llevan el primer puesto por mucho. Desde Espert haciendo una parodia de una carrera al ritmo de la canción de la película Carrozas de fuego o transformándose en el Increíble Hulk (¿había necesidad?), hasta Rodríguez Larreta haciendo el desafío de cambio de ropa y luciendo la camiseta de Racing, hasta Milei acariciando al perrito de un fan o maquillándose para unas fotos.

Cambio de ropa de Larreta

Rodríguez Larreta hizo un desafío viral que consta en elegir la ropa que más le gusta a uno. “Las cosas como son”, titularon al insólito video.

¿Cuánto sabés de…?

Aunque fue publicado en la cuenta del jefe de Gobierno porteño, el video es protagonizado por Santilli. ¿Qué hace? Responde preguntas sobre la época de estudiante de Larreta.

La peor actuación

Espert suele repetir que le gusta la actividad física. Por eso grabó un video en la que se lo ve corriendo, parodiando el final de un carrera, y se lee la frase “Así de cerca estamos de llegar a la meta y romper el sistema”. Intentó ser gracioso. No le salió.

Una marcha tiktokera

“A los que por las redes sociales me preguntan dónde están las #piedras , hoy 100 mil personas salimos a la calle a enfrentar el #ajuste”, dice la publicación de Gabriel Solano, precandidato a legislador porteño por el Frente de Izquierda. Rarísimo.

Campaña con la muerte

Una de las publicaciones más criticadas del año fue la de Vida y el titular del SAME, Alberto Crescenti. En ella, el médico le regala a ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires el chaleco con el que atendió a las víctimas de la tragedia de Once. “Beto Crescenti me regaló el chaleco que usó en la Tragedia de Once. Muchos héroes no llevan capa. Vos, más que un amigo, sos ese héroe para mí”, titularon el video. No era necesario hacer política con la muerte y el dolor.

¿De qué barrio sos?

Otra de María Eugenia Vidal. Durante 2015, se cansó de repetir que la provincia de Buenos Aires era su lugar en el mundo. Que había crecido en el Conurbano Bonaerense. Ahora subió este video y escribió: “Flores, mi barrio. Acá crecí y siempre que lo camino me trae buenos recuerdos”. ¿En qué quedamos, Vidal?

Pobre animal

“Te felicito”, le dice Milei al dueño de un bulldog francés, que había acudido a ver el acto del “liberal libertario”. Antes había pasado un largo rato saludando al perrito. ¿Le dará algún voto?

Trap

La precandidata del Frente de Izquierda, Manuela Castañeira le dejó lugar a dos jovenes traperas para que hicieran un single. Comienza con la frase: “Anticapitalismo pa´ les pibes”. Lo extraño es que fue grabado en Palermo y la precandidatura de Castañeira es por la provincia de Buenos Aires.

El secreto mejor guardado

Parece que Milei además de ser un fanático de Carlos Menem, es un metrosexual. Eso quisieron mostrar en el video de TikTok donde lo maquillan y lo peinan.

¿Batman o Superman? El debate que Santilli sí dio antes de las PASO

El video es raro. Alguien le pasa un Batimóvil a Patricia Bullrich y con un efecto le ponen la máscara de Batman. Después le preguntan a Santilli si elige a Batman o a Superman. Y el precandidato por la provincia de Buenos Aires se inclina por el superhéroe de Ciudad Gótica.