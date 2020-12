Delfina Rossi habló del aborto al que debió someterse tras perder un embarazo: "Tuve miedo y mucha angustia"

A horas del debate del proyecto de legalización del aborto legal, seguro y gratuito, Delfina Rossi, directora del Banco Ciudad, acudió a su cuenta personal de Twitter para compartir un contundente y duro relato sobre la interrupción del embarazo que tuvo que realizarse luego de que el desarrollo del embrión se detuviera a las 10 semanas de gestación. "Me recomendaron la vía más segura y fisiológica: expulsarlo con misoprostol en casa", contó.

La hija del ministro de Defensa Agustín Rossi aprovechó que este jueves en Diputados comenzará una sesión maratónica que buscará la media sanción para el Plan de los 1000 días y la propuesta de Interrupción Voluntaria del Embarazo, para detallar el proceso que transitó al abortar con misoprostol. "Tuve bastante miedo y mucha angustia. Era un embarazo deseado y buscado", remarcó,

La economista remarcó que el suyo era un embarazo "deseado y buscado", pero que por "causas genéticas, como pasa en el 20 por ciento de los casos", tuvo que interrumpirlo. "En una farmacia me miraron mal y me dijeron que no vendían ´esos medicamentos. Conseguí en otra. Mi familia me acompañó en el proceso. Y mi obstetra, que no se despegó del celular todo el finde largo", remarcó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Todo sucedió este fin de semana largo y debido a algunas complicaciones en su salid, Delfina tuvo que ser hospitalizada. "Nadie nos enseña cómo abortar... mucha angustia, porque era un embarazo deseado y buscado. Después de 72 horas de seguir sangrando, fui al sanatorio. Se complicó de más. Pasé 48 horas más internada con una intervención quirúrgica y transfusión de sangre", detalló en su publicación.

Dolida por lo que tuvo que transitar, la directora del Banco Ciudad aclaró que esta experiencia le dejó diversos "aprendizajes". "Los abortos (o pérdidas) en el primer trimestre son demasiado comunes para ser un tabú y esconderlos por vergüenza. Es parte del cuerpo humano. El procedimiento con misoprostol requiere de mucho mucho acompañamiento y no puede costar 2.500 pesos o más con obra social", sostuvo.

Y sentenció, aclarando que su deseo es que el proyecto de legalización del aborto se convierta en ley: "La gestación es un tema social, no un secreto femenino. La sociedad debería acompañar la (o la no) maternidad pero, sobre todo, dejarnos ganar soberanía sobre nuestros cuerpos. Cualquier interrupción de embarazo necesita de una correspondiente licencia laboral con goce de haberes".