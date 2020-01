Demoras en nombramientos generan problemas: una mujer no podía anotarse para recibir un trasplante

Los cambios de Gobierno suelen protagonizar cataratas de renuncias, asunciones y negociaciones por quienes ocuparán diferentes cargos. Sin embargo hay veces en que la falta de designaciones repercute directamente en el funcionamiento cotidiano del aparato del Estado. Eso le sucedió a Laura Conorti, una mujer de 42 años que necesita encontrar un donante compatible en el Banco Mundial de la Médula Ósea.

El 12 de diciembre, según contó ella misma, comenzó los trámites para lograr formar parte de ese listado a la espera de que apareciera un donante. Sin embargo, la dependencia encargada de ese trámite es la Superintendencia de Salud que se encontraba acéfala después de que el funcionario de la gestión anterior, Sebastián Neuspiller, presentara su renuncia. Ante la viralización del video el ex funcionario tomó cartas en el asunto e intentó gestionar la coordinación con el INCUCAI.

Conorti recibió además el llamado, y el pedido de disculpas, del ministro de Salud, Gines González García, y del presidente Alberto Fernández, según relató. Hoy por la mañana, luego de la situación se efectivizó el nombramiento del reemplazo de Neuspiller, Eugenio Zanarini.

¿Por qué la demora? Según pudo saber BigBang hubo una interna entre el titular de la cartera de Salud y el hombre fuerte del gremio de los camioneros, Hugo Moyano, por poner a quien manejaría esa área que es la que ejerce el control sobre las obras sociales y sus fondos; una verdadera caja.

Desde el 10 de diciembre, luego de la salida del ex presidente Mauricio Macri y a la asunción del actual jefe de Estado, hubo y hay varios funcionarios de segunda y tercera línea que demoraron varios días en ser reemplazados e incluso todavía no hubo nadie que se comunique con ellos. Muchos incluso en lugares de trascendencia como es el caso del titular de Administración General de Puertos, Gonzalo Mórtola, que recién hoy le fue aceptada la renuncia en su cargo, según pudo saber BigBang.

El próximo titular de la AGP, organismo que controla la política portuaria del país y en particular el Puerto de Buenos Aires (el más importante en Argentina) Mario Goicoechea, un hombre ligado al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Pero la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene pensado poner alguien de su riñón para controlar al massismo. El elegido es José Carlos Beni, cercano también al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien asumirá como Gerente General.

Los casos y las listas se repiten, hasta incluso en el Banco Central donde todavía conviven funcionarios de la gestión anterior a la espera de que termine la transición. En la Superintenencia de Riesgo del Trabajo, que se encarga entre otras cosas de regular y controlar a todas las ART y que depende de la cartera que tiene cargo Claudio Moroni, todavía no se oficializó la salida de Gustavo Morón.

En los pasillos de Trabajo llama la atención que no haya habido un reemplazo aún en ese lugar que, a dinero de 2019, maneja una caja de $5.000 millones anuales. Quien más suena por estas horas para ocupar el cargo es Eugenio Begue.

Begue tiene la particularidad de haber sido hasta el 10 de diciembre funcionario de la gestión de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en la Subsecretaría de Empleo provincial.

En otros organismos, como es el caso de la Unidad de Información Financiara (UIF) las nuevas autoridades necesitan contar con el aval del Congreso y por ende hay todo un proceso de selección que debe respetarse. Justamente en la edición de hoy del Boletín Oficial recién se oficializaron las renuncias del mencionado Neuspiller, como también del ex secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, de la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso,y el ex jefe de Gabinete de Justicia y Derechos Humanos, Martín Casares.