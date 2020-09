Denuncian a Macri, Peña y Frigerio por vender terrenos del Estado a aportantes de Cambiemos (se perdieron U$S 75 millones)

Todo quedaba entre amigos. El ex presidente Mauricio Macri, su ex jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Interior Rogelio Frigerio, entre otros ex funcionarios, fueron denunciados por la venta de terrenos y bienes del Estado a un valor mucho menor al del mercado que terminaron en manos de empresarios amigos que aportaron a su campaña.

“La maniobra fraudulenta consistió en adjudicar los inmuebles subastados a un valor sensiblemente inferior al valor real, en perjuicio del erario público y beneficiando a los adquirentes en su gran mayoría vinculados a aportantes a la campaña presidencial de 2019 de Mauricio Macri, a reconocidos amigos del entonces Presidente y a personas vinculadas con otros exfuncionarios públicos”, explicaron en la Oficina Anticorrupción (OA).

La denuncia quedó radicada en el juzgado de Julián Ercolini, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita, quienes deberán investigar los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Según una estimación realizada por la Sigen, en la que se analizó la venta de 17 inmuebles, el perjuicio para las arcas del Estado por la venta de los terrenos a menor valor del mercado es de un 76 millones de dólares.

“Se ratifica que existe una diferencia negativa entre el valor adjudicado y el valor venal de los inmuebles señalados en el informe en cuestión de U$S 74.536.889. Así planteado, y de acuerdo con nuestro criterio, surgiría la existencia de un perjuicio fiscal con eventuales responsabilidades en los funcionarios intervinientes”, dice el informe del organismo.

¿Cómo se realizaba la maniobra? Con el supuesto fin de proteger el patrimonio del Estado, se ponía como valor de subasta un precio que superaba ampliamente el valor de mercado de manera que se direccionaban las subastas, garantizaron que no hubiera puja, o bien que la puja resultara aparente.

Los inmuebles terminaron siendo adjudicados por el valor base de la subasta o por sumas apenas superiores a dichos montos, y siempre muy por debajo de los valores venales fijados por el Tribunal Nacional de Tasaciones, que es el organismo encargado de tasar los inmuebles que vende o compra el Estado.

Los acusados garantizaron que “los oferentes dispuestos a pugnar fueron muy pocos (en muchas subastas los inmuebles se adjudicaron a oferentes únicos), lo que provocó que no hubiera competencia entre ellos o que la puja resultara irrisoria, repercutiendo tal maniobra en los precios de adjudicación, que resultaron sensiblemente menores a los establecidos por el Tribunal Nacional de Tasaciones”.

Una de las subastas que se analizó fue la de una serie de siete lotes identificados como Catalinas Norte 2, en Puerto Madero, una de las zonas más caras de la ciudad de Buenos Aires, sede de lujosas torres con oficinas premium.

Así la denuncia detalla que la subasta del lote 6, resultó adjudicada a la firma Consultatio, uno de los mayores aportantes de campaña de Juntos por el Cambio. Eduardo Constantini y Carlos Anibal Reyes Terrabusi fueron socios en la firma (al menos hasta el 23/04/18), y Reyes Terrabusi fue socio de Jorge Alberto Blanco Villegas (tío de Mauricio Macri), en Carnes Virreyes S.A. y Virreyes Agropecuaria S.A. El inmueble se adjudicó a un valor deun 10,85% menor al de la tasación.

La denuncia sostiene que la subasta subasta 33/17, resultó adjudicada TGLT S.A., controlada por CAPUTO S.A.I.C. y F, la compañía de Nicolás Caputo, el hermano de la vida de Mauricio Macri. TGLT S.A. cedió la adquisición a favor del Fideicomiso Financiero Privado de Administración de Catalinas, cuyo presidente Edmond M. Safra, primo hermano de Eduardo Cohen Watkins, mejor amigo de Mauricio Macri y dueño de la casa de Cumelén en la que usó la reposeras el ex presidente en reiteradas oportunidades. El inmueble se adjudicó a TGLT S.A. por un 24,14% menos del valor venal.

Otro dato llamativo es el de la subasta identificada como 4/18, que fue adquirida por el Fideicomiso BAP, formado por BA Development II GMBH, en carácter de fiduciante, beneficiaria y fideicomisario y RBYK FIDUCIARIA, en carácter de fiduciario.

El presidente de BA Development II GMBH, es Edmond M. Safra, primo hermano de Eduardo Cohen Watkins, como dijimos mejor amigo Macri. Además el Fideicomiso BAP es controlado por el fondo EMS Capital, cuyo presidente también es Edmond M. Safra El inmueble se adjudicó a 16,23 % menos del valor venal y no hubo otro oferente.

Macri y Ramón Lanús (presidente de la agencia que vendió los bienes del Estado) recibieron en Casa de Gobierno a los hermanos Edmond M. Safra (CEO de EMS Capital) y Ezra Safra (miembro del Banco Safra y también primo hermano de Eduardo Cohen Watkins), el 13/08/18, es decir el mismo día en que Frigerio y Peña firmaron la adjudicación de la parcela subastada.

La denuncia sostiene que los únicos que participaron de las subasta de los terrenos en Puerto Madero “fueron firmas vinculadas a aportantes a la campaña presidencial de 2019 de Mauricio Macri (Consultatio S.A. -Eduardo Constini y Carlos Reyes Terrabusi-), a reconocidos amigos del entonces Presidente de la Nación (TLGT S.A. -Nicolás Caputo- y Fideicomiso BAP -Eduardo Cohen Watkins), y a socios de funcionarios públicos (OPM Inmobiliaria S.A. -Mario Quintana-)”.

Añaque que de las seis parcelas subastadas tres fueron adjudicadas a Consultatio S.A., dos a Fideicomiso BAP y una a TGLT S.A.. Es decir que salvo OPM Inmobiliaria S.A., todos los habilitados a participar en las subastas, resultaron adjudicatarios de, al menos, una parcela.

La adjudicación de las seis parcelas implicó un perjuicio para el Estado Nacional de U$S 52.359.919,92, comparando los valores de adjudicación, con los valores venales fijados por el Tribunal Nacional de Tasaciones.