Denuncian a una senadora tucumana por encubrir los abusos de José Alperovich contra su sobrina

La Senadora Nacional por Tucumán Beatriz Mirkin fue denunciada este lunes por "encubrimiento agravado" en el marco de la causa contra el ex gobernador tucumano José Alperovich, quien está acusado por su sobrina de haberla abusado y violado en reiteradas oportunidades.

Más allá de esta nueva acusación contra la senadora, este martes la justicia tucumana definirá si la denuncia contra Alperovich se tramitará en la provincia, o si finalmente será investigada en Capital Federal.

El 22 de noviembre de 2019, una joven de 29 años se presentó en la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) de Buenos Aires para denunciar que había sido agredida sexualmente por el senador José Alperovich. Tras estas acusaciones, el político solicitó el 25 de noviembre una licencia de su banca como senador, la cual le fue concedida tras la aprobación de la Cámara Alta por el lapso de seis meses.

Como la víctima hizo la denuncia en Tucumán y en Buenos Aires, porque los abusos ocurrieron en ambas provincias, ahora la Cámara de Tucumán deberá resolver donde se investigará la causa, ya que los fiscales de ambas provincias se declararon incompetentes.

Para resolver esta cuestión, Enrique Pedicone, vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, habilitó el 6 de enero la feria judicial para fijar audiencia pública y oral para este martes a las 10. Aunque Alperovich y su sobrina fueron citados, ninguno de los dos tiene la obligación de asistir.

Denunciaron a una senadora cercana a Alperovich

Antes de que se tome esta importante decisión, en las últimas horas el abogado Gustavo Morales efectuó una denuncia por encubrimiento contra la senadora Mirkin, ya que según el letrado, la funcionaria "tomó conocimiento" por parte de la víctima de lo sucedido con Alperovich primero en junio de 2018 y luego en mayo de 2019 y, aún así, no hizo nada.

"Ella estaba obligada a poner en conocimiento, por lo menos de la Presidencia del Senado, de los comportamientos impúdicos", explicó el letrado en declaraciones al canal TN. Según afirmó Morales, Mirkin le habría dicho a la joven que aguantara hasta después de las elecciones para presentar su denuncia, y además le comentó que estaba al tanto de estos comportamientos abusivos por parte del senador, ya que había existido un problema parecido con una secretaria personal de ella cuando era ministra de Desarrollo Social.

De este modo, el abogado mencionó la existencia un "comportamiento omisivo deliberadamente malicioso de Beatriz Mirkin", y sostuvo que existe "una estructura de poder y perversa en torno a José Alperovich".

"Me hizo tocarlo forzadamente"

Como hasta el momento la identidad de la víctima se mantiene en reserva, recién en las últimas horas trascendieron detalles de los hechos que la joven denunció. En su declaración, la sobrina del senador reveló que en marzo de 2018 fue abusada en la casa de Alperovich, luego de que él le pidiera a su seguridad que se fuera de la habitación.

"Para mí fue un día espantoso porque él me atacó en el sillón. Me hizo tocarlo forzadamente, se bajó el pantalón y el calzoncillo mientras me decía ‘mirá cómo me ponés’ ", contó.

"Me tocó la cola donde según él me marcaba mal el pantalón y seguidamente me apoyó con su miembro y comenzó a tocarme en contra de mi voluntad y violentamente meterme manos por todos lados, tocándome los senos", reveló la chica sobre otro momento incomodo que atravesó.