Denuncian al intendente de Zárate por comprar los terrenos de un basural por $92 millones

El 19 de mayo, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, le dedicó duras palabras al intendente de Zárate, Osvaldo Cáffaro, a quien acusó de sólo interesarle los negocios inmobiliarios ante la falta de respuesta a un caso de robo de una señora mayor. Dos meses después de ese episodio, el intendente se encuentra en la mira de la Justicia. Es que el municipio realizó una polémica compra de terrenos que eran un basural y que no contarían con la habilitación necesaria para poder ser utilizados.

La operación fue concretada en un sesión del Consejo Deliberante en donde el edil sólo contó con el apoyo de los concejales de su propio partido vecinalista y el rechazo de los del peronismo, de radicalismo y del PRO. En concreto, Cáffaro logró que le aprueben la compra de un terreno por $92 millones sin tasación oficial de ninguno banco.

El predio en cuestión es un basural conocido como “Predio de Concaro”. El pasado 5 de agosto el Juzgado Administrativo n 3 de La Plata le suspendió el certificado de aptitud ambiental y dictó una prohibición de innovar sobre el predio comprendido en la ordenanza 4611. Es decir, no se puede comprar ni vender.

Ese predio ya es objeto de otro proceso judicial que tramita en la Justicia Federal por impacto ambiental desde hace ya unos años lo que le ha valido en un embargo millonario contra sus dueños.

“La aprobación en el concejo deliberante es ilegal y para nosotros lo aprobado no tiene valor legal y así lo haremos saber a quién corresponda”, le dijo a BigBang la concejal Maria Gallea.

Con un elevado pasivo ambiental y un valor negativo (quiere decir que en todo caso le deberían pagar al municipio por aceptar el predio), la compra millonaria se vio empañada por la resolución del Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de La Plata, dictando la acción de no innovar sobre el predio en cuestión y quitándole la certificación de aptitud ambiental.

A eso se le suma la sospecha de que la operación se habría acelerado luego de que habrían llegado a los oídos del intendente un dictamen contrario del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) que es la encargada de velar por el cumplimiento de los estándares ambientales en la provincia de Buenos Aires.

No sólo eso, antes de poder realizar cualquier tipo de acción en el predio se necesita todo un proceso de renovación y cuidado de los suelos debido a que, como consecuencia de ser un basural, no puede ser habitado. Ese proceso, según explicaron fuentes del sector, es bastante costoso y se planifica en años, no en meses.

Las irregularidades de esta compra son varias, lo más llamativo es que no existe una tasación del banco que fije el monto, sino un sólo informe de una empleada municipal que pautó esa suma sin hacer las consideraciones del pasivo ambiental que ya posee el terreno ni de las causas judiciales que lleva. Por otro lado, sorpresivamente, el boleto compra venta no fue firmado por el intendente, ya que se encontraba de licencia por tres dias, siendo rubricado por el presidente del concejo deliberante, Ariel Ríos. El intendente Cáffaro ya cuenta con un proceso penal abierto por malversación de fondos públicos.

En mayo, el ministro de Seguridad no pudo ingresar al centro de monitoreo de esa localidad luego de que en una recorrida presenció como le robaron a una jubilada. "Hace más de 15 minutos que estamos esperando para poder entrar al centro de monitoreo”, sostuvo el titular de la cartera de Seguridad en un video que rápidamente se viralizó a principio de mes."Hace un rato le quisieron robar a una señora. La tiraron al piso, le rompieron la cabeza. Cuarenta minutos esperando la ambulancia, la tuvimos que atender nosotros Evidentemente en Zárate, si no es un negocio inmobiliario, que es lo único que le interesa al intendente, la salud, la educación y la seguridad es lo que menos le interesa. Por eso estamos como estamos”, dijo en ese entonces Berni lo que generó que desde diferentes ámbitos del oficialismo salieran con los tapones de punta contra él.