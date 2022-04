Denuncian que la Ciudad montó un sistema de espionaje ilegal y robó datos de CFK, Alberto y Máximo

La Justicia porteña frenó en las últimas horas la utilización del sistema de reconocimiento facial que tiene en su poder el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, a cargo de Marcelo D’Alessandro, luego de comprobar que solicitó los datos biométricos al Registro Nacional de las Personas (RENAPER) de ciudadanos que no estaban siendo buscados por causas judiciales o por ser fuerza de la policía, según un fallo al que tuvo acceso este medio.

La decisión fue tomada por el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, Roberto Gallardo, conocido por sus fallos contra la administración del PRO. En las 116 páginas se expone como la mencionada cartera solicitó los datos biométricos del presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, el diputado nacional Emiliano Yacobitti, y otros dirigentes políticos, sociales, legisladores, empresarios, fiscales y jueces.

La clave, de acuerdo a la instrucción que llevó adelante Gallardo, está en que la cantidad de personas incluidas dentro de la base de datos de la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC), que son justamente las personas buscadas, incluyen al 2022 40.000 personas mientras que la cantidad de consultas desde la Ciudad al RENAPER fueron nueve millones.

Las búsquedas presuntamente irregulares fueron reconstruidas a partir de la información aportada al expediente por el Registro Nacional de las Personas (Renaper), a cuya base de datos recurre el sistema de reconocimiento facial para migrar los datos biométricos (en particular, las imágenes de los ciudadanos registradas en la documentación personal).

Del informe elaborado por el RENAPER surge que entre abril de 2019 y marzo de este año fueron migrados los datos biométricos del presidente Fernández (76 veces); de Fernández de Kirchner (225 veces); el diputado Máximo Kirchner (12 veces); el ministro del Interior Eduardo "Wado" De Pedro (3 veces) y del ministro de Seguridad , Aníbal Fernández (12 veces).

También fueron migrados de modo presuntamente irregular los datos de los diputados Massa (3 veces); Yacobitti (3 veces) Myriam Bregman (3 veces), Ricardo López Murphy (8 veces); José Luis Espert (8 veces) y Javier Milei (32 veces); según surge del expediente.

La lista continúa con los nombres del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales (una vez); Bullrich (18 veces); la ex Procuradora General de la Nación Alejandra Magdalena Gils Carbó (2 veces); el ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni (2 veces); el ministro de la Corte Carlos Rosenkrantz (una vez); y la Fiscal General por ante la Cámara Nacional en lo Comercial, Gabriela Boquín (4 veces).

Entre los periodistas que pudieron haber sido espiados a través del sistema de reconocimiento facial se encuentra Gustavo Sylvestre, cuyos datos biométricos fueron migrados 9 veces; Joaquín Morales Solá (una vez), Viviana Canosa (6 veces) y Eduardo Feinmann (9 veces).

La lista incluye también empresarios, fiscales federales; a la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Hebe Pastor de Bonafini (5 veces) y a la Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto (2 veces).

¿Cuáles fueron los motivos de esas consultas? Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño explicaron que el magistrado le solicitó al RENAPER todas las consultas que se realizaron incluso las que se hicieron por fuera del sistema de búsqueda de personas con causas judiciales.

Además puntualizaron que desde abril del 2020 el sistema de reconocimiento facial se encuentra fuera de uso ya que con la pandemia del Covid-19 no resulta efectivo debido a que el barbijo imposibilita la lectura de las caras.

“Al sistema de reconocimiento facial ellos lo vienen atacando desde que nosotros lo pusimos en marcha. Nos permitió este sistema poner presos a más de 2 mil violadores, asesinos, ladrones. Que ellos los quieren libres'', sostuvo D’Alessandro.

“Lo que no dice el juez Gallardo es por qué en el RENAPER se hacen esas consultas. Cuando usted hace una denuncia, se hace una consulta al RENAPER. Cuando lo denuncian, se hace una consulta al RENAPER. Cuando pedía el permiso de circulación por covid se hacia una consulta. Porque nosotros nos basamos en la tecnología para no perjudicar a los vecinos y vecinas de la ciudad'', agregó el titular de la cartera de Justicia y Seguridad porteña.

Una cuestión no menor, según pudo saber este medio, es que después de la polémica que se desató por el fallo, habrá una auditoria interna para determinar quiénes fueron los que consultaron en cada caso la base de datos del RENAPER.