Denunciaron a Horacio Rodríguez Larreta por la muerte de una vicedirectora a causa del Covid-19

En medio de la puja entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires, luego de que la Corte Suprema de Justicia fallara a favor del gobierno porteño al sostener que el decreto presidencial "violó la autonomía de la Ciudad", el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue denunciado por la muerte de la docente Silvina Flores, vicedirectora de la escuela N°24 del Distrito 11 de 53 años.

La mujer se había contagiado de la directora del colegio, Cecilia Gómez, y falleció luego de que su condición se agravara por una neumonía bilateral. La denuncia contra Rodríguez Larreta es directamente por el delito de “homicidio” y fue presentada por la abogada Valeria Carreras, al considerarlo "partícipe necesario" en el fallecimiento de la docente Silvina María Flores”, ocurrido el 6 de mayor a causa de COVID-19.

Según la letrada, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires "se mostró inflexible y bajo la falsa premisa de no vulnerar el derecho a la educación instó a docentes y alumnos a concurrir a las clases presenciales”. "Estamos atravesando una situación sanitaria inédita con un elevado nivel de contagios que está afectando nuestra vida familiar y escolar", había afirmado Flores antes de fallecer.

En un comunicado que publicó en el blog de la institución educativa, la vicedirectora agregó: "Nuestra querida directora Cecilia, se encuentra cursando la enfermedad con buena evolución. El equipo de Conducción que la acompaña, debe permanecer en aislamiento por protocolo trabajando en forma virtual. En este momento y hasta el viernes 23, se encuentran asistiendo al colegio los Supervisores Escolares".

En ese momento, Flores había aclarado que a aquella situación particular se le sumó la disputa entre Nación y el gobierno porteño "que crearon mucha confusión y desorganización en la rutina escolar, y que no sumaron tranquilidad para atravesar este momento difícil". "Contamos con su colaboración respetando los protocolos y no enviando a los niños si presentan algún síntoma o si algún familiar está cursando la enfermedad", pidió al concluir su mensaje.

A diferencia de su colega, la directora Gómez, luego de 15 días, logró superar la enfermedad. “Si bien será tarea del Fiscal determinar fehacientemente la concatenación de hechos que llevaron a la muerte a la subdirectora SILVINA MARIA FLORES, no menos cierto es que a priori podemos concluir que tiene responsabilidad el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma Horacio Rodríguez Larreta", sostiene la denuncia presentada.

El escrito lo acusa de hacer "caso omiso al DECRETO 241-21 por el cual se suspendía la presencialidad escolar desde el 20-4-21 al 30-4-21”, a pesar de su condición de funcionario público. "No solo forzó a los alumnos y docentes a concurrir presencialmente, sino que montó una serie de presiones para ello", afirmó la abogada Carreras en su presentación.

Y sumó: "A los docentes que se acogían al paro a la presencialidad, les descontaba el presentismo, a los alumnos que no justificaban la inasistencia tenían ausente, a riesgo de perder la regularidad y el año. Solo hay un nexo causal posible, la presencialidad de clases, ordenada por el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta”, reiteró y pidió que "oportunamente se impute al Jefe de Gobierno por el delito de Homicidio”.

Mientras que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, insiste con la presencialidad de los alumnos en las aulas al afirmar que no tiene "dudas" de que "los chicos tienen que estar en las escuelas con la situación sanitaria actual" en la Ciudad ante la pandemia del coronavirus, ya son varios los casos de docentes que perdieron la vida a causa de la enfermedad en el último mes.

El viernes 23 de abril murió por coronavirus Marcelo Mendoza, un trabajador de la educación que ejercía como preceptor del colegio CENS N°62. Tenía 55 años, era padre de siete hijos y se tomaba tres colectivos por día para llegar a la escuela. Se trató de la cuarta muerte de un trabajador de la educación por coronavirus a dos meses meses del inicio de las clases presenciales.

La muerte ocurrió tres semanas después de haber arrojado resultado positivo de Covid. La pérdida de Marcelo se sumó a las de Jorge Langone, de la E.T N° 13 DE 21, de Lugano; la muerte del auxiliar Juan Carlos Ramírez, de la escuela 21 del distrito escolar 3; y la de Marcelo Becker, maestro de enseñanza práctica de la Escuela Técnica N° 35.

Los cuatro fallecimientos de los trabajadores de la educación ocurrieron en tan sólo tres semanas y a dos meses de haber comenzado las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. "Con la situación sanitaria que tenemos hoy, no hay dudas de que los chicos tienen que estar en las escuelas", había asegurado Rodríguez Larreta, en contraposición con las medidas dictadas por el Gobierno nacional a través del DNU que dispuso medidas restrictivas.