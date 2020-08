Deportes individuales, más comercios y el regreso de 5.100 chicos a las escuelas: cómo sigue la cuarentena en la Ciudad

En una nueva conferencia de prensa, el presidente Alberto Fernández anunció que el aislamiento social en el área metropolitana de Buenos Aires, en cuatro departamentos de Jujuy, en Río Gallegos, En Río Grande, departamentos de La Rioja, Santiago del Estero y de Salta seguirá otras dos semanas con el objetivo de contener la pandemia de coronavirus.

Aún así, el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, reveló que habrá algunas actividades más que se retomarán de a poco en la Capital Federal, como es el caso de los deportes individuales al aire libre, el regreso de algunas profesiones, y la apertura de algunas escuelas para que 5.100 chicos retomen su escolaridad, porque no pudieron vincularse en forma virtual.

Horacio Rodríguez Larreta anunció aperturas en la Ciudad.

"En la Ciudad de Buenos Aires, hace dos semanas, estábamos en un promedio diario de 1100 contagios. Hoy seguimos con 1100 contagios por día, llevamos cinco semanas de casos amesetados. Hoy la taza de duplicación da 43 días, pero cuando nos metemos más en el detalle de los datos, vemos que tenemos un 11% de los barrios de la Ciudad con el R superior a 1, o sea la contagiosidad no es pareja en toda la Ciudad", explicó al principio de su presentación el funcionario.

Además, indicó que la ocupación de camas del sistema público es del 68%, y que ya hay más de 25.000 personas que se han recuperado. "La combinación de estos datos hace que tengamos que poner todo el esfuerzo y la responsabilidad para lograr bajar la cantidad de casos", pidió.

Del mismo modo, explicó que hoy en día hay 4.000 personas aisladas en hoteles, y que en las últimas semanas en la Ciudad han estado testeando al personal de salud, agentes de tránsito y trabajadores de geriátricos para evitar que los contagios aumenten.

La cuarentena en el AMBA seguirá dos semanas más.

Con esta realidad, Larreta comentó que luego de haber hablado con el presidente, se resolvió avanzar en la apertura de actividades, siempre que se mantengan los protocolos sanitarios y la distancia prudencial entre las personas.

Por esto mismo, comentó que desde que empezó la pandemia, el 90% de los chicos "han estado en conexión virtual con sus escuelas a través de plataformas, blogs y mails", pero que aún así hay 5.100 alumnos del sistema público que por diferentes situaciones no han podido mantener ese vínculo. Por esto mismo, decidieron lanzar "un programa para ir a buscarlos casa por casa".

"Estamos trabajando con el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación para tener una propuesta del un protocolo bien cuidado para revincular a estos chicos con el sistema educativo", aseguró.

Además, contó que ya acordaron con el ministro de Educación, Nicolás Trotta, la posibilidad de abrir algunas escuelas, para aquellos chicos que han tenido problemas de conectividad.

"Van a poder acceder a una computadora con Internet, con todos los cuidados, a través de turnos. Este es un primer paso muy importante y es importante para las madres, para que puedan recuperar tiempo. Estos meses las madres han sido quien más acompañaron pedagogicamente a sus hijos", sumó.

Respecto a los comercios que no están abiertos, dijo que se trata únicamente de un 5% del total ubicados en lugares de alta concentración, por lo que se presentará una propuesta al Gobierno Nacional para ver cómo podrían retomar su actividad de manera secuencial.

Otro rubro que hoy funciona en parte es el de los hoteles, ya que en la Ciudad hay 50 establecimientos que están trabajando destinados al aislamiento de los contagiados leves y contactos estrechos que por situación familiar no pueden aislarse en su casa. Sin embargo, aún muchos establecimientos permanecen cerrados.

"Con la cámara hotelera vamos a hablar con el Gobierno para proponer un protocolo para que puedan funcionar hoteles de pasajeros, no turísticos, pero sí hay casos de empresas con trabajadores permitidos que posiblemente no viven en la Ciudad y trabajan en estas empresas y muchos casos también de gente de todo el país que se atiende en el sistema médico que no tienen donde vivir hoy, como los enfermos oncológicos", agregó.

En cuanto a las actividades profesionales, el Jefe de Gobierno comentó que la mayoría ya está trabajando, pero que van a completar el esquema con los ingenieros y arquitectos, que todavía no estaban permitidos.

Finalmente, anunció que se retomarán las actividades deportivas individuales y que son al aire libre, aunque solo podrán estar abiertos los lugares donde se practique el deporte, pero no la confitería ni las zonas comunes. "Hay entrenadores y profesores que van a poder retomar su actividad", cerró.