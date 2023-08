Desde el bullrichismo liquidaron a Vidal por apoyar a Larreta: "Es la empleada del mes"

En la interna del PRO entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, el legislador porteño y el jefe de campaña de la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Juan Pablo Arenaza, criticó a la diputada nacional María Eugenia Vidal al manifestar el apoyo al otro candidato oficialista llamándola “Empleada del mes”.

“La más bonaerense, la más porteña, la más neutral y al final de nuevo la empleada del mes. Sin comentarios”, escribió Arenaza en su cuenta de Twitter. Aunque no la mencionó explícitamente, se refirió a la exgobernadora bonaerense.

Anteriormente, cuando no estaba confirmado los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri mostró su apoyo a Vidal para que se presente como candidata. Sin embargo, luego de varios intercambios en el partido, decidieron presentar dos boletas: a Larreta y a Bullrich, ya que sostuvieron que si había más candidatos, iba a perjudicar el partido.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Cuando se dieron a conocer los precandidatos, Macri se mostró del lado de Bullrich, mientras que, en contraposición, Vidal publicó un mensaje en sus redes sociales junto a una foto con Larreta: “Formó parte del PRO desde su fundación. Hace más de 20 años. Un partido que nació de la mano de los argentinos que queríamos ser protagonistas de nuestro futuro. Y que se sustenta hoy gracias a los que creemos que sí se puede cambiar la Argentina, y que este cambio depende de nosotros”.

Recordando la relación con Larreta, Vidal sostuvo en una extensa publicación: “Faltando pocos días para las PASO y con la convicción de que el 14 de agosto vamos a estar todos juntos, unidos, quiero contarles que en las próximas elecciones, voy a votar por Horacio. Somos amigos hace 27 años, trabajamos juntos y estuvo en los momentos más lindos de mi vida y también en los más difíciles. Pero no lo voto por eso”.

Y concluyó con estas palabras: “Estoy convencida de que Argentina necesita un Presidente que trabaje y no pare de trabajar. Un Presidente preparado y con experiencia. Un Presidente que crea en el valor de los equipos. Un Presidente que crea en el cambio, y que ese cambio sea para SIEMPRE, sin rendirse NUNCA. Voto a Horacio porque estoy convencida de que hoy es lo mejor para la Argentina”.

Sumándose en esta polémica, Cristian Ritondo, el precandidato a diputado de Juntos por el Cambio, quien fue ministro de Seguridad durante la gestión de Vidal al frente de la gobernación bonaerense (2015 – 2019), se mostró sorprendido, desilusionado y “en descuerdo” con la decisión de Vidal.

“Me sorprendió y, en parte, me desilusionó. Le he expresado personalmente que estoy muy en desacuerdo con esa decisión. He trabajado con ella en batallas importantes en la provincia de Buenos Aires, pero estoy convencido que hoy la persona con carácter para liderar esas batallas es Patricia Bullrich”, expresó Ritondo.

En declaraciones en radio Continental, el presidente de diputados del PRO en el Congreso Nacional afirmó que la gran mayoría de los dirigentes que acompañaron a Vidal como gobernadora de Buenos Aires, apoyan la precandidatura de Bullrich. Además, Ritondo aseguró que está convencido de los dichos del expresidente Macri que “el cambio nítido y profundo” en el PRO “lo representa Bullrich”.

Faltando días para las PASO, el domingo 13 de agosto representa la primera instancia en donde compiten los precandidatos de cada partido o frente el que se postule a los comicios generales el 22 de octubre para definir quién va a ser el que se postule a los comicios generales el 22 de octubre. Cada espacio político puede presentar más de un precandidato y, de esta forma, conocer cuál es el más favorecido por la población.