Desde el fondo del bambú a la ONU: la deuda de US$ 150 millones con organismos internacionales que dejó Macri

La pesada herencia llegó también en la Cancillería luego de que se confirmó que la administración de Mauricio Macri dejó deudas por más de US$ 150 millones por no pagar la membresía y fondos para varios programas con organismos supranacionales y multilaterales como es el caso de la ONU.

Justamente ante la situación de morosidad la ONU intimó a la Cancillería a que cancele sus deudas de lo contrario aplicaría el quite del voto del país, de acuerdo a lo que establece el reglamento. Esa intimación oficial, a la que BigBang tuvo acceso, fue emitida el 4 de octubre del año pasado cuando todavía Macri ocupaba la primera magistratura y le fue enviada al ex embajador argentino ante la ONU, Martín García Moritán (tío del actual marido de la modelo Carolina “Pampíta” Ardohain). No obstante ello, desde la administración anterior no regularizaron ese pago.

Al margen del problema internacional que comenzó a regularizar el Canciller, Felipe Solá, lo cierto es que hay algunos programas que llaman la atención por la cantidad de fondos que requieren.

Muchos de ellos son desconocidos y conllevan una erogación, en dólares, anual por parte del Ejecutivo. Tal es el caso de:

Tribunal Internacional para la EX Yugoslavia (ONU-TPIY) US$ 37.398

Organismo Internacional del Bambú y el Ratán ( INBAR) US$ 12.000

Fondo Fiduciario para la Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres (CMS) US$ 52.943

Sistema Económico Latinoamericano (SELA) US$ 349.727

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) US$ 636.693,15

Pero las deudas que dejó el ex Canciller, Jorge Faurie, con quién BigBang intentó comunicarse pero no tuvo respuesta, no son excluyentes a la ONU (más de US$ 100 millones en deudas) sino que también alcanzan a organismos regionales como el Mercosur. De acuerdo a los registros a los que tuvo acceso este medio la administración de Macri dejó una deuda de US$18 millones con el bloque regional.