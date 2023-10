Desde la exclusiva Miami, Macri opinó sobre Insaurralde: "Se dan el lujo de mostrar la que se llevaron"

Mauricio Macri, líder espiritual y político de Juntos por el Cambio (JXC), presentó su libro “Para qué” en el Beth Torah Benny Rok Campus de Miami en presencia del rabino Mario Rojzman y del director de cine, Juan José Campanella. Aunque muy lejos de Argentina, del Debate presidencial y del "resfrío" que “volvió loca” a Patricia Bullrich, el ex presidente quiso opinar sobre la realidad que está viviendo el país que siempre (o casi siempre) es enrevesado: “Es impunidad grotesca y la tenemos que eliminar en la Argentina”, dijo sobre el escándalo que desató el inesperado romance entre Sofía Clerici y Martín Insaurralde.

Por pegarle a Insaurralde, también cayó fuerte sobre los movimientos sociales y sindicatos: “No puede ser que tipos como Moyano te pongan un camión y te tapen la entrada de una fábrica. También tenés señores como (Martín) Insaurralde que se dan el lujo de mostrar la que se llevaron haciendo ostentación abiertamente”, dijo sin hacer referencia a que estaba diciendo esas palabras, irónicamente, en uno de los lugares más exclusivos de Miami.

Macri se mostró superado y admitió estar pensando positivamente: “Algo va a surgir de todo esto, muy positivo, que nos va a poner en el sendero del crecimiento”. Y, apelando al cambio de realidad asintió: “Y cuando lo logremos encaminar, si eso arranca y llegan los creadores de valor, la Argentina puede volver a ser el país más atractivo del planeta”.

Claro que también refirió a su hija política: “Sin embargo, como dice Patricia (Bullrich), si no podemos todo dentro de la ley, tenemos todo y no tenemos nada. No se puede hacer cualquier cosa”. Para el oficialismo hubo más palitos, definió como “patético” el modus operandi del peronismo: “Ha hecho creer que ellos definen lo que es correcto e incorrecto moralmente”. Y siguió: “Engañaron a nuestros jóvenes al decirles que el Estado les iba a regalar una vida y, como si fuera poco, les dieron a entender que delinquir no era un delito sino una necesidad”. Mezclando unas cosas con otras también expresó: “Destruyeron el respeto, el valor de la palabra e hicieron del día a día en la Argentina algo insoportable”.

Macri reflexionó profundamente: “Viven diciendo cosas que no son. Por ejemplo, el eje de la discusión este año fue la deuda con el Fondo. Mientras ellos te la echan en cara, toman deuda a una velocidad supersónica. Parece que necesitan de estas cosas para empoderarse en la violencia, sin límite alguno”, expresó haciendo hincapié en el punto más débil de Patricia: la economía. Sobre la gestión peronista bombardeó: “Estamos en manos de tipos que se apoderaron de nuestras vidas, del Estado en beneficio de ellos. Hay que revertir eso. Hay muy buena gente en la Argentina”.

Aunque prendió el ventilador y salpicó a todos, Macri cerró su suerte de descargo: “Siento que en las próximas tres semanas va a haber una reflexión de aquellos que no nos acompañaron en el 2019”. Y amplió: “El cambio requiere músculo, fuerza y equipo. Requiere de alguien como Patricia, que tiene intelecto y va para adelante. Con la libertad en el foco, la Argentina va a poder entrar en esos 20 años de crecimiento consecutivo”.

Campanella el más macrista del cine argentino

No es relato, es dato. Campanella defiende con uñas y dientes, a capa y espada, la gestión de Macri que, paradójicamente, desfinanció al cine nacional provocando que las realizaciones audiovisuales internacionales acapararan las pantallas chicas de los y las argentinas.

Para Insaurralde, no tuvo ni un poco de piedad y compartió un carpetazo sin igual. En un video de campaña, el funcionario de Axel Kicillof expresaba: “Crecí en una familia donde los valores, el respeto… Mis viejos son docentes, dos laburantes que siempre me decían que meterme en política que tenía más para perder que para ganar. Fue esa gran pelea mía, y yo les decía ‘yo quiero hacer política porque quiero que las cosas cambien. Pero como se lo dije a mis hijos el día que asumí, ‘quiero ir al mismo lugar a comer, al mismo restaurante, al mismo club, porque el día que no pueda hacer eso, no hago más política”.

A través de su cuenta oficial de X (ex Twitter), Campanella “contestó” a Insaurralde: “Dante describe al infierno con nueve círculos. En el noveno, el peor, solo habita Satán por traicionar a Dios. El octavo es el reservado a los políticos corruptos, por traicionar a todos los demás. Ahí te esperan muchos ´compañeros de lucha´, gatúbelo. Y no te llamo por el apellido para no ofender a tus viejos, que no tienen la culpa y deben estar llorando de vergüenza".