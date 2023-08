Desopilante: Patricia Bullrich propuso "entrar con una cámara de televisión" al Banco Central

Patricia Bullrich se pasea por los pasillos de “La Nación+” para visibilizar sus propuestas de campaña. A pocos días de las PASO y con el sabor agridulce que dejó el acuerdo que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, con el Fondo Monetario Internacional (FMI), hubo mucha tela para cortar.

Con la palabra “orden” como bandera de sus propuestas, la precandidata a Presidenta por el PRO exigió eliminar el cepo a la compra de dólares, lo que generó un revuelo con el conductor de “+Realidad”, Jonatan Viale. "Tenemos que sacar el cepo lo antes posible porque el cepo se come todas las reservas. Si nosotros le tenemos miedo a sacar el cepo, si nosotros tenemos miedo de sacar los piquetes", dijo Bullrich.

Algo no le cerraba a sus entrevistadores que preguntaron: “Si sacás el cepo cómo vas a hacer para que no vayamos todos a comprar dólares corriendo. ¿Hay dólares para todos?” y, ante su mirada poco convencida, la ex ministra de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri replicó: “Nuestro equipo económico va a presentar un modelo después de que veamos cómo está el acuerdo con el Fondo, qué hizo Massa, qué te deja Massa”.

Si bien siguió con la línea de sus propuestas económicas -reducir el Estado e implementar una economía bimonetaria-, esta vez Bullrich se extralimitó y dijo: “Lo primero que vamos a hacer es entrar con una cámara de televisión al Banco Central. A corazón abierto queremos decirle a la gente cómo está el país. Para mostrarle a la gente qué Banco Central te dejan". Parafraseando a Alejandro Fantino, Viale re-preguntó si la idea era seria y, en medio de las vacilaciones, Patricia Bullrich no pudo esconder su sonrisa y confirmó que la idea es mostrarle "a los argentinos la realidad económica del país”.

Las propuestas de Patricia Bullrrich

El uso de la fuerza para regular el sistema social es una de las cartas que Bullrich jugará enérgicamente además de ajustar el Estado y reducir el déficit fiscal. Sin embargo una de las ideas más polémicas tienen que ver con las asistencias sociales: descartar los planes sociales para convertirlos en “un seguro de desempleo muy simple y económico” que “permitirá pasar de tener cero seguridad social a tener un sistema simplificado”.