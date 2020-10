Después de trasladar un paciente marplatense a Capital, Gollan explicó la situación de La Feliz: "Está muy tenso el sistema de salud"

Un hombre de 56 años con coronavirus tuvo que ser trasladado el viernes por la noche desde Mar del Plata a Capital Federal debido a que la situación de La Feliz es crítica y no había camas para atenderlo en el Hospital Interzonal y el modular.El hombre fue transportado con asistencia mecánica respiratoria en un avión sanitario para ser alojado en el sanatorio Antártida, del Sindicato de Camioneros, especialmente abierto durante la pandemia para atender a pacientes de la provincia de Buenos Aires.

Si bien se trató del primer traslado en medio de la pandemia, refleja la situación que atraviesa el Hospital Interzonal y otros nosocomios de la ciudad balnearia con respecto a la ocupación de camas en terapia intensiva. “La realidad es que estamos al límite. No estamos bien a nivel sanitario. El sistema viene estresado. Ante esta situación, se reaccionó y se solucionó”, sostuvo días atrás el director de la Zona Sanitaria VIII, Gastón Vargas.

Al mismo tiempo, aseguró que al no haber camas disponibles de terapia intensiva se resolvió trasladar al paciente en un avión sanitario a Ciudad de Buenos Aires. “Estamos arriba de un 80% en ocupación de camas”, afirmó y agregó que de continuar el nivel actual de contagios en Mar del Plata, “vamos a tener días en los que tengamos que derivar pacientes a otro hospital de la zona o a donde haya disponibilidad”.

En medio de este duro panorama que atraviesa la ciudad de Mar del Plata, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, desmintió cualquier tipo de operación política y remarco que, con su traslado. "se priorizó cuidar la vida del paciente”.

A través de una conferencia de prensa que realizó este lunes, el ministro le volvió a pedir a los intendentes del interior de la provincia que tomen medidas para bajar el nivel de contagio a causa del nivel de faltante de camas con respirador.

“El jefe de terapia intensiva junto con la dirección del Hospital tenían un paciente, no tenían más camas y decidieron llamar a Emergencias de la Provincia, donde se decidió un traslado en avión para cuidar la vida de la persona que, afortunadamente, hoy está perfectamente bien“, señaló Gollán.

En este sentido, insistió con que “no hubo ninguna maniobra o intencionalidad” y que él mismo habló con el intendente Guillermo Montenegro, con quien aseguró mantener una “excelente relación”. “Tenemos que seguir trabajando todos en conjunto. Está todo bien”, explicó.

Por otra parte, luego de colocar el municipio de General Pueyrredón como uno de los cuatro con más aumento de casos en las últimas semanas, el funcionario aseguró que el sistema de salud está “muy tenso”. “Hay momentos en los que el que el HIGA está con las camas totalmente colmadas, al cien por ciento. Está muy tenso el sistema de salud, muy tenso, todos los sabemos", resaltó Gollán.

Y sumó: "Está muy cerca del 80%-85% de ocupación en el público y siempre tenemos (situaciones en las) que el privado a veces admite, a veces no, a veces pone trabas, a veces quiere, a veces no quiere. En algunos casos estamos trabajando muy bien con el sector privado, pero a veces pasan estas circunstancias en las que se tomó la decisión puntual de trasladar un paciente. Pero no hay ningún tipo de operación política”.

Frente a este crucial panorama, Gollan concluyó: “Si hace falta derivar otras veces en ambulancia o en avión o lo que sea vamos a seguir privilegiando cuidar la vida de la gente”. Son cada vez más los vecinos que advierten que en Mar del Plata ya no se cumplen las normativas de cuidados en medio de la pandemia de coronavirus. De hecho, en los últimos días volvieron a abrir distintos comercios con el aval del gobierno municipal.

A pesar de esto, la Provincia ratificó este lunes que Mar del Plata se mantiene en la fase 3 de la cuarentena al actualizar la composición del sistema de fases en el Boletín Oficial. Este lunes, en La Feliz inició la sexta semana de la fase 3 de la cuarentena en el marco del sistema provincial y en el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) dispuesto por el gobierno nacional desde el retroceso del pasado 29 de agosto.

Esto se debe al exponencial crecimiento de casos de coronavirus y tras una semana en la que se multiplicaron en la ciudad las aperturas de diversos rubros a modo de “protesta” con el aval del gobierno de Guillermo Montenegro. Y es que en Mar del Plata cada vez son más los rubros que volvieron a funcionar pese a no estar habilitados como los shoppings, locales gastronómicos tanto al aire libre como en su interior o gimnasios.