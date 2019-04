Los artistas chilenos Gabriela Medrano y Felipe Zegers, quienes fueron detenidos e imputados en una causa por haber dejado un artefacto que para la policía era sospechoso en un hotel de la ciudad de Córdoba, fueron liberados esta mañana y aseguraron que todo se trató de "una gran equivocación" y que esperan que la Justicia resuelva lo sucedido "para poder regresar" a su país.

La arquitecta y el publicista fueron excarcelados en la noche del miércoles por decisión del juez federal Hugo Vaca Narvaja, y esta mañana leyeron un comunicado de prensa en el que aseguraron que llegaron a la ciudad de Córdoba "invitados por la Facultad de Filosofía" para realizar una exposición.

"Nosotros realizamos intervenciones artísticas en el espacio urbano. Fuimos invitados a Córdoba por la Facultad de Filosofía, en el marco del Congreso 'Malas lenguas', para exponer nuestro proyecto 'Información Inclusive', que consiste en una caja con dos parlantes que transmiten la Declaración Universal de los Derechos Humanos en lenguaje inclusivo", indicaron.

Aunque no contestaron preguntas por orden de su abogado, si se tomaron unos minutos para detallar que la caja que halló la Unidad Antiterrorismo de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Córdoba es una "contiene un MP3 y un amplificador". "Para poder funcionar, necesita una batería. Como las baterías no se pueden llevar en el avión (ni siquiera en el equipaje que se despacha), les pedimos a nuestros anfitriones que nos facilitaran una en Córdoba, la cual no pudimos devolver a tiempo, y, por eso, quedó en el hotel", sumaron.

Hacia el final del comunicado, dijeron que todo lo que pasó fue una gran equivocación, por lo que esperan que pronto las cosas se aclaren para poder volver a Chile y retomar así su actividades habituales.

Los artistas chilenos fueron detenidos en el barrio porteño de Palermo el domingo último, acusados de haber dejado un artefacto sospechoso en el hotel cordobés, en el que se habían alojado. A raíz de esto, la Unidad Antiterrorismo de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Córdoba intervino en el asunto, y por los datos que pudieron recabar y en base a las pruebas que obtuvieron, dejaron trascender que la pareja chilena habría venido a la Argentina con fines terroristas, y que incluso no habían llegado solos al país.

Ante esta situación, la pareja que ya había llegado a Buenos Aires para encontrarse con una amiga, fue detenida en el barrio de Palermo, y nuevamente trasladada hacia Córdoba a pedido de la fiscal Graciela López de Filoñuk, quien los acusó por delitos vinculados a la tenencia de materiales explosivos.

Luego de haber estado privados de su libertad, la defensa presentó en las últimas horas un pedido de excarcelación, el cual fue concedido por el juez Vaca Narvaja, quien los liberó pero les impidió la salida del país.

Sobre esto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que los artistas no fueron prolijos en su accionar, y que por eso se dudó de ellos, aunque de todos modos la causa no está cerrada.

"Se fueron sin pagar del hotel y dejaron un portafolio que tanto la policía de Córdoba como un juez consideraron que era un artefacto de características explosivas. Dejaron un aparto extraño en un hotel, de manera extraña. Se analizó el caso ayer y el juez los dejó en una situación de 'stand by', no cerró el caso", sostuvo.