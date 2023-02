Amenazas y denuncias de favores sexuales: el insólito descargo del partido de Milei

Luego de que la referente de la agrupación liberal Generación Libertaria Mila Zurbriggen exponga públicamente sus críticas al partido la Libertad Avanza, desde el espacio de Javier Milei contestaron con un duro comunicado donde trataron a la mujer como una persona que busca cargos y beneficios económicos.

"Sobre las recientes denuncias vertidas por algunos militantes ávidos de cargos y beneficios económicos, La Libertad Avanza quiere dejar en claro que agradecemos se hayan retirado del espacio ya que no queremos tener nada que ver con ninguna persona que crea que este movimiento es una agencia de colocación del Estado", contestaron duramente desde el espacio liberal.

"Asumimos el desafío de transformar para siempre este país que hace 100 años está sometido por una clase política que entiende el ejercicio de la política como el acto de repartirse un botín entre militantes y amigos", relataron, desentendiéndose de las acusaciones sobre favores sexuales y sin responder ninguno de los planteos que Zurbriggen hizo en redes sociales y medios de prensa.

La dirigente Mila Zurbriggen

"Nosotros venimos a romper con esa lógica. Le queremos decir a quienes salieron a difamar a distintas referentes mujeres de nuestro espacio, y a todos aquellos que quieran acercarse a este espacio en búsqueda de fama, cargos, notoriedad, dinero o cualquier otro interés espurio que no los queremos, no los aceptamos y no nos preocupan sus mentiras infundadas", expresaron en el comunicado. "Sabemos que nos van a atacar. Sabemos que van a intentar difamarnos. Es el precio que debemos pagar para transformar la Argentina", agregaron.

"A quienes dan voz a este tipo de denuncias infundadas en vez de investigar los hechos, queremos recordarles que la inflación mensual fue del 6%, llegando al 100% de inflación anual, y que una oficial de Policía fue brutalmente asesinada por culpa de la falta de apoyo político que tienen nuestras fuerzas de seguridad. Tengan un poco de dignidad", solicitaron en el mensaje público. Hagan lo que hagan: La Libertad Avanza", concluyeron.

La respuesta, carente de algún tipo de autocrítica, generó que muchos de los jóvenes que mantenían sus reclamos contra la estructura que ordena la actividad política de Milei, redoblen sus planteos y salgan a defender a la referente juvenil agredida -sin nombrarla- en el comunicado. "El único espacio político al que pertenecía fue este. Pero cumplo con mi promesa de que seguiré trabajando para el país desde mi lugar", escribió Zurbriggen en su Twitter. "Yo acepto la disconformidad y el diálogo (si es que sabe darlo) sobre mis dichos por parte del líder de La Libertad Avanza, pero que sea sincero y no mienta, porque eso es un vicio de la casta. Mejor no se siga contradiciendo", cerró el posteo.

La mujer, a su vez, respaldó al tucumano Vancis Roda, otro compañero de su agrupación que recibió mensajes amenazantes horas antes de hacer públicas sus críticas con el periodista Gustavo Sylvestre en Radio 10. El militante había adelantado que iba a estar hablando con el conductor sobre "todo lo grave que está sucediendo en el liberalismo, y del viraje al fascismo de Javier Milei", lo que motivó, además de las críticas e insultos de los fanáticos y fanáticas a través de las redes sociales, que lo amenacen con desaparecerlo vía mail.

"Cuidate de que hablás con el Gato, o vas a sufrir, mirá que tenemos gente en Tucumán que te vigila de cerca, Vancis. Somos muchos nosotros, vos sos solo uno. No vaya a ser cosa que desaparezcas de golpe y no te volvamos a ver", le escribieron anónimamente sus detractores, en un correo enviado por "tucu? muerto", que en su asunto decía: cuidate tucumano. Luego de hacer pública la amenaza de muerte en su contra, el joven escribió: "si los fanáticos de Milei amenazan así a un desconocido en la política, imagínense cómo socavan la democracia persiguiendo a los auténticos protagonistas políticos".

El militante amenazado Vancis Roda

La respuesta de La Libertad Avanza, lejos de llevar tranquilidad a la interna liberal, sustentó los reclamos en contra de los personalismos del espacio y desnudó un complicado entramado donde se evidencia que no existe libertad alguna para criticar las políticas y las decisiones que se toman en nombre de todos los miembros del partido.