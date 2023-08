Di Tullio en BBN: la interna de UxP, la conducción de CFK y la esperanza del "voto salvación"

A diez días de las PASO, Juliana Di Tullio dialogó en viaje hacia Morón BigBang. La candidata en segundo lugar como Senadora en la provincia de Buenos Aires habló sobre la actualidad y el futuro de Unión por la Patria (UxP). Se refirió a Sergio Massa como “un dirigente que se va a sentar a ejercer el poder”, sentenció que “no se va a llevar una sorpresa” y “que está todo hablado”.

En una campaña corta pero exigente se ríe del trajín diario de tantos actos y visitas confiesa: “No me siento cansada, tengo pilas para 35 años más”. Sobre las recorridas en el territorio señaló que ve a la gente “con con mejor predisposición que hace dos años atrás”, entiende que votará en defensa propia. Sobre Cristina Fernández de Kirchner opina que no es candidata y no tiene que participar en la campaña. Di Tullio no encuentra diferencias entre los dirigentes de la oposición: Javier Milei, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta son todos lo mismo. “Todos quieren terminar con nosotros”, asegura. Además, para nuestra entrevistada, Gerardo Morales quiere hacer en todo el país lo que realiza hoy en Jujuy.

-¿Cómo está el territorio?

Está activo, el peronismo está funcionando bien. Con muy buena respuesta de la gente, estamos yendo casa por casa, institución por institución, comercio por comercio. Hay una conciencia muy clara que el 13 de agosto hay que ir a votar. Hay que seguir persuadiendo a la gente que tiene muy buena recepción sobre lo que tenemos para decir. Yo la veo con mejor predisposición que hace dos años atrás.

-¿Por qué?

Porque esta se juega en serio. Cuando se juegan dos modelos de país distintos la gente no es estúpida, el pueblo no es tonto. Si vos no vas a votar el 13 de agosto les regalás el poder a los verdugos. Es más enojo o desencanto hacia nosotros. También hay una cuestión: la convencieron y se convenció que somos todos los mismos.

-¿Y entonces?

Cuando les decís: no, no somos todos lo mismo. Ahí les explicás. ahí te escucha. El que acepta que le hables termina convencido y dice: voy a ir, los voy a acompañar.

-O sea: ¿decís que está perceptivo?

Sí, la gente está perceptiva.

-¿Es un cambio a lo que veías antes de la definición de la fórmula?

Si, definitivamente. Es un cambio en las últimas dos semanas, diez días.

-¿Qué pasa en tu distrito?

En Morón está discutido porque es un pueblo complicado, no muy amigo del peronismo. Por abajo Lucas (Ghi) no tiene inconvenientes.

-Cristina habló por última vez hace casi tres semanas ¿Por qué pensás que está callada?

Porque no es candidata. (risas)

-Hay intendentes que le han reclamado que participe…

Sí. ¿Quién? ¿Quién le puede reclamar algo a Cristina? Porque si ella hace campaña, entonces: ¿por qué no la pusimos como candidata? Es un contrasentido eso. Cristina no es candidata porque hay una persecución judicial, política. Hay una proscripción política a través de causas judiciales. No iba a ser una campaña limpia, una campaña justa. Entonces obviamente no fue candidata, sino todo el peronismo estaba encolumnado detrás de ella… Ahora resulta que tiene que hacer campaña.

-Los intendentes…

Los intendentes pueden hablar con Cristina cuando quieran. Sí. Es cierto que ella sigue siendo la que mayor caudal de votos tiene. Pero yo no creo que tenga que hablar cuando no es candidata.

-¿La campaña está organizada?

La campaña está bien, después lo que es marketing político yo lo desconozco.

-Estuvieron bajando línea desde la Jefatura de Campaña (reunión con el consultor catalán Antoní Rubì de los voceros de UxP)

Eso no es la campaña. La campaña es otra cosa, es lo que venimos haciendo, lo que se hace en el territorio. El marketing político es otra cosa, yo desconozco sobre ese tema. Yo sé solo de política. No hablo sobre otra cosa. Escucho las sugerencias y algunas me parecen bien, pero nada más.

Unos minutos después de esta entrevista se conocía a través de las redes de la Vicepresidenta la visita realizada por Fernando Espinosa, intendente de La Matanza, al despacho de la Vicepresidenta. A estas horas no está confirmada aún la sede del cierre de campaña nacional, pero las chances más grandes se las lleva La Plata. Los movimientos de Cristina se anticipan poco, pero sería lógica su presencia. En cambio, la participación de Alberto Fernández no ha sido asegurada en Casa Rosada, donde dijeron: “En principio no asistiría, pero todo puede cambiar”.

La confianza en Sergio Massa

-¿Cómo te imaginás el 10 de diciembre asume si Sergio Massa? Agustín Rossi hizo una referencia a una posible mesa donde estén todos los actores que participaron del armado de la candidatura.

No, no creo. Yo veo que Massa es un dirigente que se va a sentar él a ejercer el poder. Obviamente que hablará con Cristina, pero no me parece que sea una mesa.

-Planteó que piensa en un ámbito de discusión, de debate...

No me parece. Yo no tengo la misma lectura. Pero no me parece mal que no lo haya.

-¿No te parece mal que no hable?

No. No me parece mal que no haya un ámbito de discusión. Para ámbito de discusión está el partido, una cosa es con las cosas del peronismo. Con las cosas del peronismo si hablar. A mí me va seguir conduciendo Cristina, espero que hablen. Pero no me imagino un gobierno colegiado, bajo ningún punto de vista.

-¿Y cómo lo imagina?

No es el estilo de Massa, Todos sabemos lo que estamos votando. ¿Eh?

-¿Y si sabe eso qué espera de aquellas cuestiones en las que no hay coincidencias? Justicia, Derechos Humanos, política internacional...

Y porque ya de antemano dice que no va a haber coincidencias

-Bueno…

Porque nosotros lo que teníamos que hablar lo hablamos. No es que se habla después, se habla antes.

-Algunos temas han sido ríspidos, por más que a lo largo de estos cuatro años ha sostenido.

Las cosas que tuvimos que hablar ya las hablamos.

-¿Ya las hablaron?

La cuestión es importante. Si no, no se entiende porque hay un candidato que la mayoría ungimos, que elegimos. ¿Qué somos? ¿Tarados nosotros? Este no es un espacio de nenes, de niños. Vos arreglás… yo no tengo la misma visión que tiene Agustín. Soy muy respetuosa de Rossi. No tengo la misma visión. Esto no es un espacio de niños y de niñas.

-¿Y cómo lo definieron?

Nosotros primero nos sentamos y dijimos. A ver, ché, ¿qué pensás de esto, de esto y de esto? Qué pensamos todos. Bueno, hubo una síntesis Y esa síntesis es Sergio Massa. Porque va a haber discusiones posteriores si ya las hubop para que sea el candidato de todos. Eso ya se limó, si había diferencias ya se limaron. No es que me voy a llevar una sorpresa.

-¿No hay nada que vaya a incomodar?

Entiendo que no. Salvo que haga otra cosa de la que dijo que iba a hacer. De la que se acordó, de la que acordamos todos los espacios políticos. TODOS. Cuando digo todos son los intendentes, los gobernadores, Cristina, el espacio de Alberto

-¿Se acerca a sus ideas lo que plantea Sergio?

Con matices, obviamente no es exactamente lo que pienso yo. Pero a mí me alcanza lo que piensa él. Me conforma, si tengo... diferencias. Salvo que haga otra cosa. Pero no me voy a adelantar a eso, es una trampa.

-Estos cuatro años habrán servido para que se consolide…

Por eso, lo hablás antes. No le ponés expectativa a lo que pase después. Lo hablás antes, se acuerda antes.

-Por ahí pasan muchos resquemores del kirchnerismo de paladar negro

Yo no tengo ese problema.

-No lo digo por usted, sino lo digo por las bases.

Las bases si no confían en la conducción de Cristina. No sé qué onda.

Los argentinos van a votar en defensa propia

-Se conoció el peritaje de los “Cuadernos de Centeno”.

No es una novedad la campaña sucia y la persecución judicial contre Cristina. Tampoco es novedad que cuando sale la verdad la tapen.

-Se conoció que la economista de Javier Milei, Diana Mondino; y el de Patrica Bullrich, Luciano Laspina; expusieron frente a un grupo de lobistas norteamericanos sus políticas económicas.

Bulrrich, Milei y Larreta coinciden en el mismo plan económico. Entre ellos no hay diferencias.

-Horacio Rodríguez Larreta Insiste en diferenciarse.

Larreta no tiene ninguna diferencia. También tiene pensado endeudarnos con el Fondo. También tiene pensado en hacer una reforma laboral y terminar con los convenios colectivos de trabajo. En todo lo sustancial son iguales. Nos quieren eliminar. Larreta tiene de candidato a vice a Gerardo Morales.

-Estuvo en el Congreso una delegación del Malón de la Paz. Dirigentes sociales y sindicales jujeños que relataron la situación actual en esa provincia.

Eso es lo que nos va a pasar a los argentinos con Larreta.

-¿Y esto lo ven los argentinos?

Yo creo que el pueblo no es tonto y entiende, gobernaron cuatro años atrás. Sabe lo que se puede llegar a retroceder con un nuevo gobierno de ellos. Están diciendo la verdad de lo que van a hacer. Así que el pueblo argentino va a votar en defensa propia.