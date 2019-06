Día de la Bandera con grieta en Rosario: Macri disparó contra Moyano y Cristina presenta su libro

El presidente Mauricio Macri encabezó un acto en un club de barrio en la ciudad de Rosario, donde lanzó duras críticas a la familia Moyano y habló de corrupción en un discurso marcado por el pulso electoral. El feriado por el Día de la Bandera cuenta con otra particularidad: Cristina Kirchner también se encuentra en Rosario, a donde viajó para presentar su libro esta tarde ante unas 2.000 personas.

Con un acto breve y ante niños de escuelas primarias en un club de barrio rosarino, el presidente disparó durísimas críticas al secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, y a su hijo Pablo de tener “actos prepotentes y patoteros”. “Cuando los señores Moyano quieren imponer algo y cuando las Pymes no están de acuerdo, bloquean las plantas, la funden”, lanzó el presidente.

En clave electoral, Macri habló de corrupción y narcotráfico, desde un escenario en 360 grados y acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la intendenta de Rosario, Mónica Fein. Como ya lo hizo en otras ocasiones, habló de las “mafias del transporte” y sostuvo que la Argentina tiene los costos de traslado de mercadería más altos de la región. En esta línea, habló de “privilegios indebidos e ilegales”, y habló otra vez de “comportamientos mafiosos y prepotentes”. “Les quiero pedir a todos los que sufren estos comportamientos mafiosos y prepotentes que lo denuncien en la Justicia”.

SIN IR MONUMENTO Y ACTO OFICIAL BREVE

Al igual que el año pasado, Macri no asistió al Monumento a la Bandera, donde cada 20 de junio se realiza el acto oficial en la ciudad de Rosario. El presidente eligió el club Ciclón, en la calle Saavedra al 600. En 2018 había desistido alegando razones de seguridad. Años antes, el presidente había asistido, pero en los alrededores se concentró una manifestación.

Pero el acto oficial tampoco fue un canto a la alegría: duró menos de 15 minutos, no hubo mensaje oficial y según el diario La Capital ni siquiera hizo falta cortar el tránsito en la zona. Estuvieron presentes el gobernador santafesino Miguel Lifschitz, la intendenta Fein y el intendente electo el domingo pasado, Pablo Javkin. Sonó Aurora, se izó la bandera que era trasladada por veteranos de Malvinas – uno de ellos dijo unas palabras – y luego, sin más, terminó.

SIEMPRE ESTUVO CERCA

Apenas sesenta cuadras separan el club elegido por el presidente Macri del auditorio donde hoy a partir de las 17 presentará su libro Cristina Kirchner, en el marco de la gira de Sinceramente, el best seller que la ex mandataria presentó en la Feria del Libro en mayo pasado, que llevó a Santiago del Estero la semana pasada y con el que visitará varias provincias durante la campaña presidencial en los próximos meses.

Cristina eligió el salón de grandes eventos Metropolitano Rosario, en Junín al 500, y al igual que la semana pasada en Santiago del Estero estará acompañada por el escritor y periodista Marcelo Figueras, el biógrafo del Indio Solari.

Allí Cristina espera reunir a unas 2.000 personas y dentro del predio habrá unos 120 invitados especiales, entre ellos la propia Fein. Incluso, se dijo que habían invitado al músico rosarino Fito Páez (¿Rosario siempre estuvo cerca?). No estará el gobernador electo, Omar Perotti, con quien según fuentes del Instituto Patria mantuvo un diálogo ayer. No es un punto menor si se tiene en cuenta que hubo versiones que no daban por cerrado un respaldo de Perotti a la fórmula Fernández-Fernández. Sí estará la vicegobernadora electa, Alejandra Rodenas.