Diana Malamud lo define con pocas palabras: “A 25 años del atentado, los familiares llegamos más viejos, más enojados, disgustados y preocupados”. Este jueves 18 de julio se cumple un cuarto de siglo del mayor ataque terrorista que sufrió la Argentina y que aún, a pesar del paso (y el peso) del tiempo, permanece impune. Malamud, referente de Memoria Activa, una de las agrupaciones de familiares que exigen Justicia por el atentado a la AMIA, asegura que en los últimos años el gobierno colaboró para que continúe viva la impunidad.

Como ocurre desde hace varios años, Memoria Activa realiza su propio acto para exigir Justicia, marcando distancia con el que realiza la propia mutual judía en la calle Pasteur al 633 a las 9:53, el momento exacto en el que ocurrió el atentado terrorista. Este año, contará con la presencia de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, la madre de Plaza de Mayo Taty Almeida, la presidenta de la Asociación Argentina de Actores, Alejandra Darín, el periodista Iván Schargrodsky y la cantante Sandra Mihanovich, entre otros.

Malamud es la viuda de Andrés Malamud, el arquitecto que estaba a cargo de una serie de refacciones y arreglos que se realizaban en la sede de la AMIA al momento del atentado terrorista que aún permanece impune. Una investigación publicada años atrás por la revista Anfibia demostró las tareas de seguimiento que le hicieron días después del segundo aniversario, en 1996, cuando en pleno acto le dijo en la cara al entonces presidente Carlos Menem que tenía una deuda con toda la sociedad argentina y no le resultaba oportuno que enviara condolencias a la Embajada de Israel.

- ¿Cómo llegan los familiares de Memoria Activa a 25 años del atentado a la AMIA?

-Llegamos 25 años más viejos, por un lado; más enojados, más disgustados, más preocupados. Son 25 largos años de impunidad, de no tener ningún preso por la causa AMIA, de no saber exactamente qué es lo que sucedió, por qué sucedió ni cómo sucedió. Y todo esto no es por azar, sino precisamente por voluntad de políticos, de gobiernos que decidieron encubrir la investigación del atentado y que no tengamos ni verdad ni Justicia.

- ¿Y en lo personal cómo llegas vos?

-Atravesando todas estas cosas. Con esta lucha que me puse en la mochila y me ha permitido tener una buena vida y activa, y poder mostrarle a mis hijas, esencialmente, esta actitud de lo que uno tiene posibilidad de hacer ante la injusticia y el dolor. Siempre tenemos posibilidades, opciones, esta es la que yo elegí y traté de enseñarles que es mejor no quedarse quieto ante la injusticia.

- Si uno hace un poco de historia de estos 25 años uno se puede encontrar que durante el gobierno de Carlos Menem hubo un encubrimiento muy claro, complicidades a la vista, con funcionarios implicados, investigados y en algunos casos increíblemente absueltos. Se ha impulsado un poco después, tras la crisis del 2001, pero no han existido demasiados avances y da la impresión de que tras la muerte del fiscal Alberto Nisman se lograron avances. ¿Qué balance se puede hacer de lo que ha pasado con la causa en estos últimos años?

-En estos últimos años una de las cosas importantísimas que sucedieron fue el desarrollo del juicio por encubrimiento, una causa que dio inicio en el año 2000, hace 19 años ni más ni menos, parece increíble pero es la realidad; y juzgó a algunos, solamente algunos, de los responsables de las maniobras de encubrimiento que hicieron que la causa no se investigara, se perdieran pruebas, se dejaran pistas, se le pagara a (Carlos) Telleldín con dinero de la Secretaría de Inteligencia 400 mil dólares para que acuse falsamente a los policías de la provincia de Buenos Aires. Este juicio en el que nosotros pusimos muchas fichas porque sabemos que la causa principal AMIA que debiera investigar a los autores materiales e intelectuales es una causa que está más o menos a foja 1 del expediente. Le hemos puesto el cuerpo y todo a esta causa porque nos parecía que esta gente debía pagar por lo que hizo, porque si hoy no tenemos ni verdad ni justicia ellos son los culpables.

Por otro lado, es lo único que tenemos, lamentablemente. Estos tres años fueron muy difíciles porque sucedieron muchas cosas: nosotros teníamos la esperanza o la utopía de que algún pacto de silencio se rompa y alguien diga algo, pero eso no ocurrió. No sólo eso, sino que desde el mismo gobierno se dedicaron a intentar salvar a algunos de los acusados, lo cual fue súper bochornoso. Desintegraron la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, echaron a abogados, otros renunciaron, los obligaban a no investigar más, a mentir, una cosa espantosa que le valió al ministro de Justicia (Germán) Garavano un pedido de juicio político, una denuncia penal que no siguió su curso. La verdad es que es muy terrible. Es increíble: la sala AMIA llena de jueces, de gente de la Justicia yendo a aplaudir a los ex fiscales (Eamon) Mullen y (José) Barbaccia, la querella de la AMIA y la DAIA diciendo barbaridades como que (el ex juez) Galeano investigó bien, que no importa si pagó, unas cosas terribles, tremendas.

- O sea que no es solamente que el gobierno a través del ministro Garavano intentó salvar a los ex fiscales y al juez, que fueron compañeros de Fiscalía hace muchos años. También la propia AMIA ha formado parte de esto.

-Por supuesto, desde ya, y lo han demostrado en su propio alegato, en su querella. Ellos no acusaron a Beraja, no acusaron a los ex fiscales, fue vergonzoso, un bochorno, pero bueno es coherente con esta situación en que hemos denunciado varias veces en la que de pronto la querella es defensora, en lugar de ser querella defiende a los acusados. Estas cosas en nuestra causa son moneda corriente.

- ¿Cómo tomás el decreto del gobierno para declarar al Hezbollah como agrupación terrorista por el Estado argentino?

-Yo no soy experta en política internacional, disto mucho de eso, pero en mi humilde opinión me preocupa sobremanera, me preocupa porque queda claro que esto no tiene nada que ver con buscar verdad y Justicia en la causa AMIA, primero eso, porque si no hubieran actuado en consonancia en las otras áreas, o en las investigaciones, cosa que no han hecho. Esto no es para obtener verdad y Justicia, me parece que está relacionado con alinearse con los Estados Unidos y los deseos de los Estados Unidos. Me parece peligroso e irresponsable. No digo que no haya que hacer cosas porque pueden traer consecuencias, pero cuando uno hace cosas que comprometen la vida de toda la ciudadanía tiene que ser responsable y pensarlas muy bien. La Argentina cada vez que se alineó en términos estratégicos y geopolíticos por el tema de medio oriente… Tenemos dos bombas encima y muchos muertos. Hay que pensar estas cosas con responsabilidad, me da mucho temor esto que acaban de hacer.

- ¿Cómo recordás aquel 18 de julio?

-Como una pesadilla… La pesadilla más espantosa de mi vida. Uno lo recuerda una y otra vez y le parece que fue un sueño. Un sueño horrible. Con espanto, con dolor, con mucha tristeza. Pienso y ya me pongo mal. Pasaron 25 años y siempre es la misma película en la cabeza.