Dickhead-Gate: el bloque PRO salió en defensa de Lanata y pidió la renuncia de Cafiero

El manejo del idioma inglés de parte del canciller Santiago Cafiero durante el viaje que realizó a Medio Oriente en busca de inversiones armó un gran revuelo en las redes sociales. Sus evidentes dificultades en la pronunciación durante la exposición en Dubai donde ofreció un discurso que fue duramente criticado, fueron tomadas en chiste por Jorge Lanata, quien destacó en sus programa los errores del ex jefe de Gabinete de Alberto Fernández, lo que generó un tenso ida y vuelta entre el periodista y el funcionario.

Consultado sobre el tema, Cafiero dijo que se siente cómodo con su nivel de inglés y, como si eso fuera poco, le dedicó un insulto en ese idioma al periodista de canal Trece. "Yo tenía un discurso en español y cuando llegué me dijeron que no había traducción simultánea y lo hice en inglés porque era parte de mostrarse humilde; la misión diplomática nuestra no es agradarle con la pronunciación a quienes han quebrado el país”, dijo.

En diálogo con radio Urbana Play, sorprendió: “Lanata said stupid things about me, i think Lanata is a dickhead” (en español, "Lanata dijo cosas estúpidas sobre mí, yo creo que Lanata es un cabeza de pene"). No tardó mucho tiempo hasta que Lanata le respondió al ministro y, fiel a su estilo, contraatacó: “Cafiero habla bien inglés, pero pronuncia horrible. Y él tiene que hablar perfecto inglés y no sólo inglés: por ejemplo, tendría que hablar francés, que es el lenguaje de la diplomacia”.

Con mucha ironía, el periodista sostuvo que Cafiero "tendría que hablar portugués también y muy bien, no un poco, ¡perfecto! porque él es el canciller, no el ministro de Transporte, es un tipo que se comunica con los demás”. Y Lanata sumó: “Hubieras dicho que no cuando te ofrecieron el puesto, porque si a mí me ofrecen asumir en la Comisión de Energía Atómica, diría que no porque no entiendo un carajo; uno tiene que reconocer su limitación”.

Por último dijo: “No te hago buylling, Cafierito. Vos no tenés experiencia en relaciones internacionales y encima no pronunciás bien inglés. Hacé un curso, andá a Icana, no sé qué decirte, pero no podés estar en el lugar que estás porque no estás a la altura de las circunstancias, es una vergüenza”. Lo cierto es que a raíz del insulto hacia Lanata, un grupo de diputados nacionales de Juntos por el Cambio le pidió formalmente la renuncia del Canciller.

Con Cristian Ritondo, titular de la bancada del Frente PRO, a la cabeza, unos 15 diputados firmaron el pedido de renuncia ligado al "insulto del Canciller Cafiero al periodista Jorge Lanata es una afrenta a la libertad de expresión, que tanto nos costó recuperar y mantener para la consolidación de los cimientos de la democracia argentina”. “Los ataques autoritarios al periodismo no debemos dejarlos pasar", aclaró Ritondo.

Los diputados del Interbloque de Juntos por el Cambio presentaron el proyecto de resolución esta tarde, en el cual “solicitan y exigen la renuncia del Canciller Santiago Cafiero por el insulto proferido contra el periodista Jorge Lanata”, señala el comunicado de la coalición opositora. "El Canciller transmite una imagen vergonzosa de nuestro país ante el mundo, demostrando tosquedad, falta de decoro y nula preparación para el cargo que ocupa”, sostuvo Ritondo.

El presidente del Bloque de Diputados Nacionales de la UCR, Mario Negri, sostuvo que “el canciller Santiago Cafiero ha dado sobradas muestras de que no está a la altura del cargo que ejerce. Conducir la política exterior de nuestro país no es para improvisados. Cafiero armó la disparatada visita de Alberto Fernández a Rusia cuando todo el mundo sabía que Putin invadiría Ucrania y ahora incluso insultó a periodistas haciéndose el gracioso".

Por esa razón -destacó- "le exigimos que por la dignidad de nuestra amada Argentina deje el cargo”. El jefe de la bancada Evolución Radical, Rodrigo De Loredo, expresó que el canciller "no viene cumpliendo su rol como corresponde desde que asumió. Tenemos una política exterior ausente, a ello le agregamos la falta de educación y la vergüenza que significó que utilice insultos para referirse a un periodista argentino en una entrevista".

Y en la misma línea que el resto, pidió "que de manera urgente dé un paso al costado”. La diputada nacional Graciela Ocaña manifestó: “Santiago Cafiero nos avergonzó ante las autoridades de Dubai. Ahora insultó al periodista Jorge Lanata por sus críticas, utilizando su inglés deficiente de manera soez como si tuviera espalda para hacerse el gracioso”.

La solicitud estuvo firmada por: Cristian Ritondo, Mario Negri, Rodrigo De Loredo, Omar De Marchi, Paula Oliveto Lago, Mercedes Joury, María Lujan Rey y Graciela Ocaña, entre otros. María O’Donnell, escribió sobre el incidente ocurrido en su programa y dijo: “Lamento mucho que las expresiones inapropiadas del canciller Cafiero contra Lanata se hayan dado y que se hayan dado en mi programa, y así me expresé. Lamento también los recortes tergiversados".