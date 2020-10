Diego aniquiló a Macri: "Ricachón, le cagaste la vida a dos generaciones. Hacete cargo"

En el mano a mano que Mauricio Macri tuvo el lunes por la noche con Joaquín Morales Solá, el ex presidente comparó la salida de Diego Maradona de Boca, con el conflicto que, según él, se da entre el peronismo y Cristina Kirchner. Como era de esperarse, el "Diez" saltó con los tapones de punta e hizo su descargo.

"Siempre se ha dicho que Boca es peronista. Es mentira. Boca es de todos los partidos y muchos credos religiosos. Boca es pasional, vehemente como el peronismo. Cuando llegué a Boca, tenía que construir un puente entre esa vehemencia, esa pasión, y una cierta racionalidad. Porque sin reglas, un club de fútbol tampoco funciona. Para eso, tuve que hacer algo durísimo, porque también era mí ídolo, que fue sacar a Diego Maradona de Boca. Y ahí se construyó. el peronismo está en el mismo desafío, que es lograr separarse de Cristina Kirchner", aseguró el ex mandatario.

Sorprendido por la metáfora y el análisis de Macri, Morales Solá le preguntó si estaba comparado a la vicepresidenta con el ex futbolista. "Los comparo en la irracionalidad, no en el talento. El peronismo está secuestrado por Cristina Fernández de Kirchner desde hace más de diez años y eso significa que ha sido cooptado por la irracionalidad", se atajó de inmediato Macri.

Horas después de que se emitiera la entrevista, Maradona recogió el guante y publicó un duro mensaje contra Macri, en el que no sólo desmintió la versión de su salida de Boca, sino que además defendió al actual gobierno de Alberto Fernández.

"Le pido al pueblo argentino que apoye a este Gobierno. Que lo haga desde sus casas, desde las redes. Porque este Gobierno no es el de Alberto y Cristina, es el de todos. Ya no es más el país del Ricachón y sus amigos", arrancó el duro mensaje.

Sin vueltas, Maradona cargó las tintas directo sobre la figura del ex presidente: "Y a vos Mauricio, te digo que a mí no me echaste de ningún lado. Fui yo el que dejó el fútbol para proteger la salud de mis viejos. Esa fue una decisión mía y no le hice mal a nadie".

"Por más bombas de humo que tires, vos sabés que tus decisiones el cagaron la vida a dos generaciones de argentinos. Hacete cargo, querido. Ya lo dijo tu padre", cerró.