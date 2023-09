Dinosaurios 2023: del acto de Villarruel a los dichos negacionistas de Wagner y Tezanos Pinto

El día en la Ciudad de Buenos Aires se tornó altamente movido. Por un lado, Victoria Villarruel encabezó un acto en defensa de las víctimas de las organizaciones armadas que se enfrentaron a los gobiernos de facto de los años 70' y a la par, diferentes organismos de Derechos Humanos y organización políticas se manifestaron frente a la Legislatura porteña en contra de lo que estaba llevando a cabo la candidata a vicepresidenta.

Mientras que adentro de la Legislatura se estaba organizando todo para llevarse a cabo el acto que organizó la mano derecha de Javier Milei, afuera sucedían otras cosas: vallas, manifestaciones, cantos en contra y en el medio de todo, dos figuras extremadamente polémicas y de tinte fascistas como lo son Delfina Wagner y Ximena de Tezanos Pinto.

Wagner es la joven de 20 años militante y candidata a diputada por la Libertad Avanza y a pesar de que también es conocida por ser la novia de Alfa de Gran Hermano, también se la conoce por su odio desmedido ante Cristina Fernández de Kirchner y su militancia absoluta en contra de ella. Mientras que, de Tezanos Pinto es justamente la vecina de la ex Presidenta, que vive en el piso de arriba y presenció el intento de magnicidio.

Ambas quisieron estar presentes en el acto aunque finalmente no pudieron ingresar por la cantidad de personas que había en las inmediaciones repudiando el hecho. Aun así, antes de dirigirse hacia el lugar, se mostraron con una actitud provocadora frente a los organismos de Derechos Humanos asegurando que las víctimas no fueron 30 mil.

Tras ser cuestionadas por su presencia en el lugar, la primera en responder de manera tajante y con una actitud sumamente soberbia fue Tezanos Pinto, quien aseguró que aquella cifra de desaparecidos es un “invento”: “Digamos que son 30 mil porque (Luis) Labraña que la inventó, dijo que inventó esa cifra” y agregó: “Nadie está revindicando la dictadura acá. Nadie está a favor de la tortua. Estelita Martinez de Perón fue la que llamó a Videla, ella reivindicó”.

Y a su vez, Wagner también se salió con la suya y manifestó que los desaparecidos no son esa cantidad de personas y que ello se podría confirmar con el nombre y apellido de cada uno. “No hay 30 mil. Se puede probar con nombre y apellido. Los que admitió el gobierno de Cristina en el primer conteo que hicieron”, detalló y continuó: “Estoy a favor del acto de Villarruel porque hay que homenajear a las víctimas del terrorismo”.

No es la primera vez que se muestran juntas, porque aunque hasta hace poco lo negaban, en las últimas horas la misma joven libertaria contó que se mudó al departamento de Tezanos Pinto en el marco en donde se las investiga por haber formado parte del intento de homicidio a la ex Presidenta.

Supuestamente no se conocían, pero al tener pensamientos e ideales tan compartidos, Wagner se atrevió a escribirle cuando se enteró que Tezanos Pinto vivía en un departamento sola. “Ella me ubicaba en las redes por mi trabajo en Crónica, pero no más que eso. Aun así, me dio la mano cuando la necesité. Yo me enteré que le había alquilado a alguien, entonces le pregunté si podía mudarme con ella y me abrió las puertas”, indicó acerca del edificio ubicado en Recoleta en la esquina de Juncal y Uruguay.

En esa misma esquina donde hoy viven las dos juntas, fue justamente donde ocurrió el intento de homicidio a Cristina y por lo cual ambas se encuentran siendo investigadas por la querella de la Vicepresidenta. ¿Cuál es el motivo? En las últimas horas se dio a conocer que Wagner sostenía una relación con Brenda Uliarte, detenida en el caso, por lo cual comprenden que ella también podría haber sido parte de la estrategia.

Mientras que en las inmediaciones de la Legislatura porteña miles de personas se manifestaban en contra de Villarruel y su acto llevado a cabo, a la par, la candidata por La Libertad Avanza escribió en sus redes sociales describiendo que todos los que se encontraban en las calles protestando son “violentos y autoritarios”.

“Los DDHH son para todos. Invocar la democracia y a los DDHH sin dejar que podamos expresarnos o ejercerlos es la muestra más acabada de que son violentos, autoritarios y nos creen ciudadanos de 2da. Mi abrazo a todas las víctimas del terrorismo que son sometidas a este destrato”, redactó.