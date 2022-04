"Dios los cría y…": las razones del encuentro de Mauricio Macri con Donald Trump en Estados Unidos

A través de su cuenta de Twitter, Mauricio Macri sorprendió con una foto junto a el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Intercambiamos opiniones sobre el contexto global y el vínculo entre Argentina y EE.UU.”, escribió el ex mandatario argentino tras un almuerzo.

El tuit completo del empresario fue: “Hoy compartí un almuerzo con Donald Trump, donde intercambiamos opiniones sobre el contexto global, el vínculo entre Argentina y Estados Unidos y todo lo que nuestros países pueden seguir construyendo juntos”.

A pesar de estar procesado en la causa por espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, Macri participó del Mundial de Bridge, se quedó en Estados Unidos. Finalmente, tras pedir audiencia, el ex presidente se pudo reunir con Trump. El encuentro fue en la residencia que tiene en el club de golf Mar-a-Lago, ubicado en Palm Beach, Florida.

Según el propio Macri, la amistad entre su familia y la de Trump ya tiene muchos años. A pesar de que el empresario argentino no llevó globos amarillos, Trump aprovechó la ocasión para lucir la característica gorra roja con la que hizo campaña en la que se lee la frase “Make America Great Again (Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande”).

En el almuerzo también estuvo presente el exembajador de Estados Unidos en la OEA, Carlos Trujillo. Durante el encuentro charlaron sobre la actualidad de Estados Unidos y lo que que ocurre en Europa. Por supuesto, también hablaron de negocios. Es que hay varios puntos en común entre ambos: Macri y Trump no fueron reelegidos como presidentes, su ideología es el neoliberalismo, su génesis se dio en el sector privado y ambos dejaron sus respectivas gestiones con grandes crisis sociales y económicas.

La última vez que se habían visto frente a frente fue en el G20, organizado en Buenos Aires, durante 2018. En aquella ocasión, además de gastar una fortuna en armamento y prevención de ataques, el gobierno de Macri había limpiado la ciudad de los sin techo. Una verdadera locura.

En aquel encuentro, quedó grabado a fuego en la memoria colectiva cuando Trump dejó a Macri hablando solo sobre el escenario. Después de eso, mantuvieron un encuentro en la Casa Rosada que duró 45 minutos y donde no cerraron ningún acuerdo.

Más allá de su estadía en Estados Unidos, la Justicia espera a Macri para avanzar en la causa de espionaje. En marzo, el juez federal Julián Ercolin le permitió viajar para participar del mundial de bridge, competición que no se desarrolla de manera internacional desde octubre de 2019. El pedido fue presentado por Pablo Lanusse, abogado del ex presidente, ante Ercolini, juez que lleva adelante la causa del espionaje a los familiares del ARA San Juan por la que el ex mandatario está procesado.

El magistrado accedió al pedido de Macri, quien también exigió mantener en reserva los detalles del itinerario para preservar la intimidad, y dejó en reserva, como había pedido la defensa del ex presidente, dónde se alojará durante su travesía que también incluirá España, Qatar y Estados Unidos entre el 25 de marzo y el 9 de abril en lo que será su tercera salida del país en lo que va de marzo.

En la resolución donde lo autorizó, Ercolini detalló los países de destino y la fecha de ida y vuelta, además de reiterarle su obligación de notificar al juzgado el regreso al país, pero no mencionó los motivos del viaje ni los lugares de alojamiento hasta que finalmente trascendió que el ex jefe de Estado tiene en su agenda el 45° Mundial de Bridge: la competencia se hará entre el 27 de marzo y el 9 de abril en Salsomaggiore Terme, en Parma.

Vale destacar que Mauricio Macri ya había sido autorizado a viajar a Uruguay, los días 8 y 9 marzo; y a Miami, Estados Unidos, desde el 13 al 21 de marzo. En su solicitud, Lanusse pidió que se mantenga "en reserva" su destino para evitar que "se avasalle" su "intimidad y privacidad", algo a lo que se opuso la querella que representa a los familiares de los tripulantes fallecidos en el ARA San Juan.

Macri es uno de los integrantes del equipo senior que representará al país, según surge de la web de la Confederación Sudamericana de Bridge. En el escrito, el magistrado mencionó que "el permiso otorgado se sustenta en que esta sede ya ha autorizado los viajes peticionados en esa oportunidad, como así también a otros consortes de causa en peticiones de la misma índole".

Macri está procesado por supuesto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan junto a los ex titulares de la AFI en su Gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, entre otros imputados. A pesar de que se encuentra fuera del país -viajó el el domingo hacia Estados Unidos para participar de unas clases en el Centro para la Libertad Económica Adam Smith de la Universidad Internacional de Florida-, esta decisión fue apelada.