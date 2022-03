De alto vuelo: Cafiero tildó de "dickhead" a Lanata y el periodista reveló un off de jardín de infantes

Después de quedar en el centro de la escena por el discurso en inglés que dio en Dubai que se volvió viral, el canciller Santiago Cafiero se refirió al periodista Jorge Lanata como “dick head” (cabeza de pene en su traducción literal, pero "idiota" en la aplicación real del término) en una entrevista que dio hoy en Urbana Play.

¿Qué fue lo que pasó? Un poco en broma, otro poco para tantear si efectivamente tiene buena pronunciación, la periodista María O’Donnell (que nació y vivió durante mucho tiempo en los Estados Unidos, por lo que el inglés es su verdadera lengua nativa) le planteó la idea de que la entrevista se realizara en inglés.

El Canciller accedió con jocosidad, pero cuando le preguntaron por la reacción de una buena parte del periodismo ante su discurso, apuntó directo contra el fundador de Página 12. "Let me tell you something, in English. The journalists of the opposition are english sommeliers in these days. Lanata says (Sic: debería haber dicho "said") stupid things about me, and I don't care. I think Lanata is a dickhead”, disparó.

¿Cuál es la traducción? “Dejame decirte algo en inglés. Los periodistas opositores son sommeliers de inglés en estos días. Lanata dijo cosas estúpidas sobre mí, pero no me importa porque pienso que es un cabeza de pene”, sostuvo y despertó la risa de O'Donnell y su panel.

Un dato no menor: el insulto cuando se lo toma como una expresión típica de la sociedad de los Estados Unidos hace referencia a alguien que es un idiota. El problema es que, al traducirlo sin tener en cuenta el significado de la expresión, se lee como “cabeza de pene”. Situación similar, para dar un ejemplo, es lo que sucede con el “coger” si se lo compara con las expresiones en España versus la de Argentina.

La respuesta de Lanata: "Dicen que le hicimos bullying"

Ayer en su programa en Radio Mitre, Lanata consideró una “vergüenza” que Cafiero no tenga una buena fonética al ser el Canciller del país. “No puede ser que sea un mérito hablar inglés. Y si es una cuestión de antiimperialismo, tampoco es que habla chino, ruso o francés, no habla un car…, habla ‘cheto’ de San Isidro”, dijo.

“Toda mi generación aprendió mal a hablar inglés, yo hablo horrible”, agregó y reconoció: “No tengo problema en decirlo, leo inglés pero no hablo bien, pero yo no soy el Canciller. Y si me dicen que me van a nombrar canciller, diría que no, porque no hablo inglés, no puedo hacer ese trabajo y no estoy capacitado”.

Atento a la entrevista de Cafiero, Lanata aprovechó hoy el pase radial que realiza con Eduardo Feinmann para referirse al insulto. “Fue elegante y a la altura de su cargo la respuesta, no le importó nada, mirá cómo respondió”. Asimismo, afirmó que se comunicaron desde cancillería con él para enviarle un mensaje. “En off la cancillería dice que nosotros le hicimos bullying”, dijo.