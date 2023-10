Divorcio millonario: Insaurralde niega haberle dado US$ 20 millones a Cirio y pidió que se archive la causa

El viaje de lujos que protagonizó Martín Insaurralde a bordo de un yate de nombre "Bandido" junto a su flamante pareja, Sofía Clerici, dejó un sinfín de conclusiones y datos que salieron a la luz. Como consecuencia, el ex funcionario tuvo que renunciar a su cargo como jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires y bajó su candidatura a concejal en Lomas de Zamora. Además, a su novia la investigan por sus gastos y si faltaba algo más, la trama incluyó a Jésica Cirio que no sólo está siendo investigada por" lavado de dinero y enriquecimiento ilícito" con quien era su marido, sino que toda la problemática dejó como conclusión que el político le fue infiel. Ahora, se abrió una nueva puerta: el divorcio.

¿Cómo fue el divorcio entre el ex intendente y la modelo? La pareja se casó en diciembre del 2014 y en noviembre del 2022 firmaron su divorcio de manera silenciosa, ya que la noticia la dieron a conocer en junio con un comunicado a través de las redes sociales. Aun así, lo que hasta el momento no se había mencionado es qué acuerdo hicieron debido a que no sólo convivieron durante algunos años, sino que tienen una hija en común.

La lupa principal la instaló la Unidad de Información y Análisis Financiero de Uruguay (UIAF) por lavado de dinero por el presunto pago de 20 millones de dólares que le hizo el político en un banco del país vecino. De esa manera, el Banco Central de Uruguay está llevando a cabo una investigación por el divorcio del ex jefe de Gabinete bonaerense para dar con la manera en la que consiguió esa inmensa suma de dinero, que aparentemente él mismo firmó y que hoy en día, Cirio niega rotundamente.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Ahora, el actual novio de Clerici pidió a través de su abogado, Jorge Barrera, el archivo de las investigaciones que se están realizando en Uruguay por el supuesto acuerdo de divorcio y principalmente la cantidad de dinero que hubo en el medio. Además, su defensa pidió que se “archive” de manera “urgente” porque no hay “motivos” para que la causa se mantenga de pie.

¿De qué manera? Barrera fue corto y conciso en su pedido: explicó que pretende que el Banco Central informe si realmente ingresó esa cantidad de dinero por parte de Insaurralde en el sistema financiero de Uruguay. Si eso no sucedió, no habría por qué continuar con la investigación.

“Es absoluto imposible e irracional que una transacción de un divorcio no haya sido detectado por los organismos contralores de Uruguay”, indicó la defensa designada por el exfuncionario y agregó: “Alguien puede creer sensato que un oficial de cumplimiento no conociera con solo prender la televisión quién es Martín Insaurralde y Jésica Cirio y no hubiera advertido una transacción que para el mercado financiero uruguayo es una cantidad inusual para un divorcio”, planteó.

“Es absoluto imposible e irracional que una transacción de un divorcio no haya sido detectado por los organismos contralores de Uruguay”, indicó la defensa designada por el exfuncionario y agregó: “Alguien puede creer sensato que un oficial de cumplimiento no conociera con solo prender la televisión quién es Martín Insaurralde y Jessica Cirio y no hubiera advertido una transacción que para el mercado financiero uruguayo es una cantidad inusual para un divorcio”, planteó.

En una entrevista en la Peña del Morfi, la madre de Chloe no quiso entrar en detalles sobre el acuerdo, aunque negó que la cifra acordada sea de 20 millones de dólares. "Sobre la ruptura en sí, creo que una separación no se da por una sola cosa, sino por un montón. La relación se fue desgastando. El resto fueron cosas que son de público conocimiento. No quiero detallar en nada puntualmente porque si estoy acá es porque tengo una niña pequeña a la que quiero proteger", explicó.