Donda, cada vez más complicada: el cruce con la AFIP determinó que faltan aportes patronales del 2019

En las próximas horas, de no cambiar la situación, la titular del INADI, Victoria Donda, será denunciada ante la Justicia laboral por todo el escándalo en torno a su ex empleada doméstica y las intenciones de la funcionaria de conseguirle un plan social o que ingrese al mencionado organismo para evitar tener que ponerse al día con los aporte patronales.

Es que, según pudo reconstruir BigBang, en los registros de la AFIP hay al menos varios meses entre 2016 y 2019 en los que Donda no pagó los aportes patronales a su ex empleada doméstica. Es por eso que empezaron los cruces de cartas documento que, de no llegar a buen puerto, derivarían en una presentación judicial contra la ex diputada nacional.

Esa misma premisa que tiene el abogado de la ex empleada, Osvaldo Barsanti, fue compartida por otros dos letrados que denunciaron también a la titular del INADI. Se trata de José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, quienes cuestionaron el acto en sí y las declaraciones a la prensa que llevó a cabo la titular del INADI tras conocerse el conflicto. Entre los argumentos, los letrados destacan que la empleada doméstica de la denunciada “no tiene los aportes sociales correspondientes de todo el año 2019, de noviembre y diciembre de 2020”, así como tampoco está inscripta en una ART.

“De lo expuesto puede inferirse que los ofrecimientos en cuestión tuvieron que ver, como lo ha sostenido el letrado de la trabajadora en medios periodísticos en que las irregularidades registrales impedían a su clienta el acceso al beneficio jubilatorio y al cumplimiento por parte de la funcionaria denunciada de otras obligaciones de índole laboral”, indicaron en la denuncia.

Hoy, por su parte, Donda fue más allá en su defensa ante las acusaciones. “Estoy muy sorprendida, muy mal. La denuncia comenzó ayer y decían que no estaba registrada ni se le pagaban los aportes, y no es así”, sostuvo en declaraciones a Radio Con Vos en donde incluso admitió que le ofreció un trabajo en el INADI porque "podía servir café o abrir puertas, trabajos con menos necesidad física que limpiar mi casa”.

Pero no sólo eso, Donda también afirmó que tienen todos lo recibos de sueldo firmados por ella pero la duda ahora, y por eso el cruce de cartas documentos, es si efectivamente tenían validez legal o se tratan solamente de un papel que le hacía firmar a su ex empleada de 62 años. "Tengo todos los recibos firmados por ella, le pagué todos los salarios. En principio ella me manifestó la posibilidad de renunciar, pero nunca dije que no le iba a pagar la indemnización”, prosiguió en su defensa la titular del INADI.

Por ahora en la Casa Rosada no tienen pensado pedirle la renuncia a Donda, aunque hay muchas críticas, sobre todo por la primera defensa que esbozó la titular del INADI. No obstante ello, el factor final será ver cómo avanzan las negociaciones y las denuncias en su contra. De comprobarse que estuvo en negro desde 2016 a la fecha, Donda podría ser obligada a dar un paso al costado sobre todo por las palabras del presidente Alberto Fernández cuando ocurrió, durante el gobierno de Mauricio Macri, un hecho simular con el ex titular de Trabajo, Jorge Triaca.