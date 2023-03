Drama a metros de la Rosada: qué dijo el Gobierno Porteño tras la muerte de la beba de tres meses

La dramática noticia de la mañana del viernes acerca del fallecimiento de una beba de tres meses en situación de calle, a sólo metros de la Casa Rosada, en plena Ciudad de Buenos Aires, impactó de lleno tras las estadísticas reveladas el jueves por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), que aseguran que un 54 por ciento de los niños y niñas de la Argentina están bajo la línea de pobreza.

Luego de que interviniera el Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en el caso, la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, María Migliore, reconoció que desde su cartera intervinieron en el caso "para acompañarlos" y porque "esta bebé que murió esta mañana tiene una beba melliza".

En una entrevista con Argenzuela por Radio 10, la funcionaria calificó a la familia que sufrió la pérdida como "muy vulnerable" y aseguró que es "un día tristísimo" para todos tras lo ocurrido.

"Es un caso que empieza con el Gobierno de la CABA en 2019, y luego son más de 20 intervenciones las que tenemos a lo largo del tiempo con ellos", relató Migliore. Luego reconoció que "en el último tiempo" no tenían contacto directo con ellos y que se enteraron "esta mañana cuando se presentó esta situación".

Sobre la situación de la hermana de la niña fallecida, la ministra informó que "el Consejo de Derecho está trabajando para poder dar una respuesta, ver en qué estado de salud está y los próximos pasos".

Respecto a la polémica sobre si la familia no fue atendida como corresponde por tener un núcleo familiar en el Municipio de Avellaneda, la responsable de Desarrollo Humano dijo que "es una familia que va y viene", que "se está moviendo en distintas situaciones", pero que eso no implicó problemas para articular con organismo sociales de otros territorios. "Se hizo y se va a seguir haciendo", aseguró.

"En este momento tan crítico no valen las consideraciones políticas. Sí es importante que estos son casos que están atravesados por muchas situaciones. Eso no quiere decir que no se puedan resolver. Me gusta ponerle una mirada que entienda la situación. No es solamente un problema habitacional, no es un problema de ingresos, está atravesado por consumos, por violencias, por romper la vinculación que esta familia tenía con su núcleo familiar original. Obviamente, en la situación de pobreza en la que estamos, todo esto se agrava", expresó Migliore.

También detalló que la familia "tiene un hijo mayor, que por su vulnerabilidad no estaban en condiciones de tenerlo", por lo que debieron tomar cartas en el asunto. "El Consejo de Derecho hizo las intervenciones necesarias y el chico estuvo a cargo de otro familiar. E incluso, por la precariedad y por las problemáticas asociadas que están vinculadas al consumo, a violencia, terminó siendo dictada una medida de adoptabilidad y hoy está en un hogar de la CABA", indicó. "Esto hay que ponerlo en perspectiva. Estamos en un momento muy crítico. Ayer se conocieron los datos de pobreza y tenemos que resolver esto de manera estructural. Para poder evitar que estas situaciones sigan pasando", agregó.

La ministra explicó que en la CABA hay 38 centro de inclusión "para distintas modalidades: familias, mujeres solas, hombres solos, mujeres con chicos" y que algunos "son operados a veces por el Estado y a veces en convenio con organizaciones de la sociedad civil".

"Hay una oferta disponible. Por supuesto estamos poniendo mucho foco para que eso sea mejor, siempre tenemos cosas para seguir trabajando", destacó, aunque también puso énfasis en que "es súper importante que las familias acepten venir a los centros de inclusión, porque ahí es cuando se puede empezar a trabajar en profundidad".

"No es solamente darle una cama para que pase la noche, es entender por qué cayó en esa situación y ver qué necesita: un tratamiento para recuperarse del consumo, mejorar sus capacidades para conseguir un trabajo, revincularse con su familia de origen, tener un documento. Esas son las cosas con las que trabajamos cuando una persona entra. Ahora, si una persona no quiere venir a un centro, tenemos que respetar la libertad de cada uno", opinó Migliore.

La funcionaria también añadió que en su cartera tienen un equipo que recorre todos los puntos donde saben que hay personas en esta situación todos los días. Y además recordó que está la línea 108. "Está abierta todo el año para que los vecinos nos avisen si hay personas en situación de calle", remarcó.

Migliore también exhibió que "según el último censo son 2500 personas en situación de calle, 1500 dentro de los centros de inclusión" de la CABA, pero que "cuando hay chicos en situación de calle interviene de manera directa el Consejo de Derecha".

Al mismo tiempo, mientras la ministra criticó que hasta que no se ordene la economía y no haya un crecimiento "estas situaciones se agravan", también justificó la quita de planes de Ciudadanía Porteña que el Gobierno porteño le quitó a 1455 familias por no tener a sus hijos con regularidad escolar.

"Hay que ponerle perspectiva de por qué se tomó esa medida. Ciudadanía Porteña es un programa de transferencia condicionada, se le da un refuerzo de ingresos a familias que están en situación de pobreza o de indigencia, para que puedan comprar ciertas cuestiones básicas. Ese programa, como la mayoría de los programas de transferencia condicionada del mundo, tiene condicionalidades de educación y de salud. En el caso de que un hogar tenga menores, se recibe un complemento por hijo y se le pide que cumpla con la escolarización de los chicos", precisó sobre el plan.

"Entendemos que toda la política social tiene que estar alineada a la visión que tiene un gobierno de poder generar desarrollo, y el mejor lugar en el que pueden estar los chicos es en la escuela", confirmó la ministra, mientras que reconoció que "después de la pandemia empezó a haber un problema, porque los chicos estaban faltando a la escuela", y que por eso "ahora se mide la regularidad educativa por bimestre".

"Cuando en agosto se tomó esta medida, nos contactamos con todas las familias con menores. En octubre nos dio que 3200 estaban en una situación irregular. Se trabajó con esas familias y se bajó a 1500. De ahí quedaron 1400 chicos que efectivamente no regularizaron su condición", repasó Migliore. "Son casos críticos que están acompañando entre Desarrollo, Educación y el Consejo, y en el momento en el que regularicen de nuevo su situación educativa, este complemento se va a dar de alta de nuevo", aseguró.

Ante la vinculación directa de una familia en situación de calle que perdió a una de sus hijas de sólo tres meses, con la quita de la asistencia social, la ministra aceptó que "hay que discutir con profundidad si creemos que es mejor que tengan o no condicionalidades" este tipo de ayudas sociales. "Personalmente creo que es bueno que la tengan, sobre todo si tenemos esta mirada de que la política social es un puente y tiene que ayudar a generar más capacidades para las personas para que tengan más oportunidades y autonomía", confesó.