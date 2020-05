Drama en la Villa 31: con 913 casos confirmados, vecinos reclaman más asistencia y la Ciudad asegura que ya hay agua

“Estamos conmocionados, doloridos y angustiados”. Héctor Guanco, vecino de la Villa 31 e integrante del Comité de Crisis del barrio, describe el dolor que atraviesan por las muertes, con pocas horas de diferencia, de Ramona Medina y Víctor Giracoy, ambos militantes sociales que trabajaban en comedores de uno de los mayores asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy el barrio es una de las zonas más críticas de la Capital Federal: con 913 casos de COVID-19 confirmados, los vecinos reclaman que se declare la emergencia habitacional, alimentaria y sanitaria. En el Gobierno porteño creen que los casos podrían aumentar a medida que se incrementan los testeos y afirman que ya se restableció el servicio de agua.

La situación de los barrios vulnerables y villas es una de las más preocupantes, sobre todo por la rapidez con que se multiplican los casos. El primer contagio en la 31 fue confirmado el 21 de abril: menos de un mes después hay cerca de mil personas infectadas y en la Ciudad creen que la cifra aumentará en los próximos días debido a la cantidad y la modalidad de testeos. “Se está yendo casa por casa a buscar a los contactos estrechos”, le dijo a BigBang una fuente del Ejecutivo porteño.

La situación más dramática se vivió este domingo con la muerte de Ramona Medina, una militante de La Garganta Poderosa de 42 años que el 3 de mayo hizo público un video donde denunciaba que no tenía agua en su vivienda. “Nos piden que nos higienicemos, que nos lavemos las manos, que tengamos mayor cuidado, que nos pongamos tapabocas y que no salgamos a la calle. ¿Y con qué lo hacemos si no tenemos agua?”. Ayer por la tarde, cuando el barrio no se recomponía, se supo que también había fallecido Giracoy, otro vecino muy querido, que administraba el comedor “Estrella de Belén”.

Según una fuente del Gobierno porteño los problemas con el agua duraron ocho días y se trabajó para solucionarlo junto a AYSA. Sin embargo, Héctor Guanco sostuvo a BigBang que aún hoy hay zonas con baja presión, y dijo que en las manzanas de los sectores Güemes y San Martín había casas sin el suministro. En este sentido, remarcó los tres reclamos al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta: “Se necesita un refuerzo en los comedores y merenderos. Se requiere el aislamiento de quienes viven en condiciones de hacinamiento, pueden ir a hoteles o a las viviendas que ya están terminadas. Y que haya mejores condiciones sanitarias en el barrio”.

“Reclamamos la intervención del Estado nacional mientras dure la emergencia, pedimos que se respete el aislamiento para los contactos estrechos, también para adultos mayores y vecinos de inquilinatos, donde hay hacinamiento”, aseguró Guanco. “Se pueden evitar más muertes si se saca del barrio a la gente con riesgos, como eran Ramona y Víctor”, señaló el dirigente barrial. En el barrio Mugica viven alrededor de 11.000 familias, unas 40.000 personas, por lo que las condiciones de hacinamiento volvieron impracticable la recomendación más elemental para cuidarse del coronavirus: la distancia social.

En la Ciudad miran con atención la evolución de los casos en los próximos días en las villas, puntualmente en la 31 y en la 1-11-14-Padre Ricciardelli, del Bajo Flores, donde hay 340 casos confirmados y ocho personas fallecidas en el último mes. “A los contagiados y contactos estrechos se los llama dos veces por día para ver si tienen síntomas. También se hacen visitas puerta a puerta y se van a incrementar los testeos”, señalaron a este medio desde la Secretaría de Integración Social y Urbana, que conduce Diego Fernández. La sospecha es que virus fue diseminado por personas asintomáticas o que tuvieron síntomas muy leves. “La gente contagiada tampoco lo detectó”, señalan.