Duelo de derecha: el cruce entre Campanella y Lemoine para ver quién es más gorila

El batacazo electoral de Javier Milei de La Libertad Avanza (LLA) en el domingo de las PASO, donde se impuso como el candidato más votado frente a Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio (JxC) y Sergio Massa de Unión por la Patria (UP), modificó los planes del macrismo que pensaba que ganaba e iba a poder polarizar con el peronismo para hacerse con los votos liberales. Ahora eso es lo que les está sucediendo, pero a la inversa, ya que el ex arquero de Chacarita es la principal razón de la debacle del PRO.

En esta sintonía es que el cineasta Juan José Campanella tuvo una polémica con Lilia Lemoine, la excéntrica influencer de LLA, que de repetirse el resultado de las PASO será diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En el intercambio, que pareció una trifulca de esas del lagarto japonés contra el gorila gigante, pareció que en vez de ver quién fue el vencedor, se peleaban para ver quién era el más dinosaurio y el más gorila.

El director ganador de un Oscar a mejor película extranjera en 2010 por El Secreto de sus Ojos, había publicado una crítica contra Milei con un video en el que se lo ve al candidato decir en 2020 que dolarizaría en un día, para luego en las últimas semanas desdecirse y decir que ese plan fue una operación de Cambiemos para ensuciarlo.

"En todas sus promesas se echó para atrás. Espero que por lo menos nos dejen vender los riñones y al pibe del medio, que no está al nivel de sus hermanos. Mientras tanto, sus seguidores demuestran ser tan violentos como él. Son peores que los K", había escrito el jueves pasado el cineasta.

Fiel a su perfil provocador, Lemoine recogió el guante y apuntó contra la publicación. "Juanjo, vamos a cerrar el INCAA y ya te habrás enterado que no hay un solo fondo apoyando a Javier, sino tres, ¿verdad?", preguntó.

El cruce continuó unos días después, cuando Campanella respondió al último tuit de Lemoine, pero. "¡Hola, Lilia! ¡Sí, me enteré! ¡También al Conicet! A mí personalmente no me afecta, pero lo siento por el cine y la ciencia. Lo que hubiera sido mejor es eficientizarlos, pero entiendo las limitaciones de un desquiciado y una terraplanista", disparó el director de cine. "¿Y qué piensan hacer con las mafias sindicales, el narcotráfico, la educación, la trata de personas, el hambre y la angustia? ¿Nos darán un voucher para irnos a otro país? ¡Gracias por la interacción! Ah, voy a repostear el tuit, me parece más actual que nunca", agregó.

"Corolario: Sé que quieren seguir con la cultura del escarnio, la cancelación y la intimidación, que tanto usó el kirchnerismo durante veinte años. El tema es que si no les tuvimos miedo a ellos, que eran poderosos y con sustancia, mucho menos a ustedes, que son vacíos y payasescos. Fijate, por ahí pueden cambiar de estrategia", propuso el cineasta en otra publicación.

La referencia sobre el terraplanismo fue algo personal contra Lemoine, de quien viralizaron semanas atrás un video donde defendía esta teoría conspirativa. Aunque luego se comprobó que el extracto fílmico donde se la ve haciendo esas declaraciones fue parte de un producto que protagonizó en el cual la cosplayer simplemente está actuando.

"¿Un director de cine tan importante como usted no sabe diferenciar un piloto para TV de una persona hablando de terraplanismo? No le quiero faltar el respeto, ¡pero se lo está faltando usted a usted mismo! ¡Deje de consumir periodismo basura! ¡Y reclámele a Pautosa (por la periodista Viviana Canosa) que le ha hecho pasar el ridículo!", respondió Lemoine a Campanella.

El origen del enojo con el tema por parte del directo de Luna de Avellaneda estaba vinculado a una noticia falsa que se había difundido a partir de un tuit falso de él a favor de la disolución del organismo del cine nacional. "Si cerramos el INCAA podríamos recortar el gasto público favoreciendo los sueldos de salud, seguridad y educación. Hagamos un esfuerzo entre todos", decía, aunque con el claro error de ser del 19 de septiembre, una fecha que todavía no llegó.

"La virgoneta armó un tuit falso con tal torpeza que pifiaron la fecha. ¡Chicos, a tomar la sopa! No malgasten en mí las pocas luces que tienen. Cuando hay escasez de recursos hay que utilizarlos bien. Aprendan de Milei, ya avisó que contra la mafia sindical no se va a meter. Es consciente de sus limitaciones, me parece bien, el miedo no es sonso", fue la manera que eligió Campanella para responder contra la falsa campaña.

El ida y vuelta entre ajustadores y privatizadores es un reflejo de lo que sucede en gran parte del arco político. Mientras que Milei le promete al FMI un ajuste más grande que el que el organismo de crédito propone, Bullrich viene destacándose en los medios por el video viral en el cual las respuestas que da carecen totalmente de sentido. En ambas listas pelean por ver quién es más dinosaurio y gorila.