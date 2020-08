Duhalde, incendiario: dijo que no habrá elecciones, anticipó una guerra civil y un posible golpe militar

Eduardo Duhalde visitó el ciclo Animales Sueltos y anticipó que, a su entender, el año que viene no se llevarán a cabo las elecciones de medio término porque "la Argentina es la campeona de las dictaduras militares". El ex presidente también anticipó un escenario social "peor al del 2001", vaticinó una posible guerra civil y advirtió un posible levantamiento de las Fuerzas Armadas contra el Gobierno de Alberto Fernández.

"Es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones". Esa fue la frase con la que el también ex gobernador dio inicio a su incendiaria hipótesis social. El panel se sorprendió ante tal afirmación. "¿Por qué va a haber elecciones? Tenemos un récord. La gente no lo sabe, no lo lee o se olvida. Entre el 30 y el 83 hemos tenido 14 dictaduras militares. Quien ignore hoy que el militarismo se está poniendo nuevamente de pie en América, no conoce lo que está pasando".

Duhalde se refirió al mapa geopolítico de América Latina. "Brasil es un gobierno democrático cívico militar, sabemos lo que es Venezuela, sabemos lo que es Bolivia. Sabemos que Chile, no sabemos quién porque son las redes y los movimientos que han puesto de espalda al Gobierno, pero quedaron como factor de poder los carabineros como antes y el Ejército. Entonces no va a haber elecciones, porque no se puede seguir así".

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Pese a su contundente afirmación, el vicepresidente aseguró que para que haya elecciones "tienen que ser consensuadas y borrar estas cosas que no sirven para nada que van por el camino opuesto de los consensos y los acuerdos".

Luego, insistió con que cree que hay riesgo de que "se caiga el sistema". "Argentina es la campeona de las dictaduras militares. Hay una posibilidad de una dictadura en la Argentina. ¿No hay clase militar? La ciudadanía, no sé lo que piensan otros encuestadores, pero Berenstein (director de la consultora Poliarquía) dice que las Fuerzas Armadas son el sector más ponderado".

Consultado directamente sobre la posibilidad de que Alberto Fernández sufra un golpe, Duhalde anticipó: "Yo no digo que Alberto Fernández, no personalicen. Argentina corre ese riesgo, porque esto es un desastre tan grande que no puede llegar a pasar nada nuevo porque la sociedad se va a rebelar ante esto".

"Se va a generar un clima peor del 'que se vayan todos'. Esta es la peor, por lo menos la más compleja de las presidencias. La pandemia hizo que la gente común tenga un efecto sobre los dirigentes tremendo. Nunca había escuchado a un señor concejal diciendo: 'Bienvenida la pandemia porque mueren negros en la matanza'. No pasaba que dijeran que querían ahorcar a Macri. Es una cosa demencial", disparó, al tiempo que vaticinó: "Esto puede terminar en una especie de guerra civil".

Consultado sobre la presidencia de Fernández, Duhalde analizó: "No es él, no duerme. Tiene que tener tres horas por día para él, para hablar de Argentinos Juniors, para sus amigos. Tiene que descansar y no lo hace. El Gobierno tiene tres personas que no piensan igual: Cristina tiene un carácter que todos conocemos, opuesto al pensamiento profundo del Presidente y el tercero en discordia (por Sergio Massa)".