Duhalde pronosticó el regreso del anarquismo y dijo que "por desesperación la gente va a matar por un bizcocho"

Tras sus declaraciones incendiarias y polémicas durante una entrevista televisiva el lunes por la noche, el ex presidente Eduardo Duhalde volvió a desatar la polémica este martes por la mañana al afirmar que la Argentina vive un momento “pre-anárquico” y que teme que termine en una dictadura como la de 1976. “Yo creo en el sistema, no en un golpe”, afirmó. Anoche aseguró que el año que viene no se llevarían a cabo las elecciones de medio término.

Tras el derrape del lunes, muy cuestionado por todo el arco político, Duhalde aseguró en declaraciones a Radio 10 que el país atraviesa un momento “pre-anárquico”: “Si nos seguimos peleando vamos hacia un proceso de anarquía en la Argentina, yo lo viví en el 76”, sostuvo el ex presidente.

“Es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones”, disparó el lunes durante una entrevista en América TV. Tenemos un récord, la gente no lo sabe, no lo lee o se olvida: entre 1930 y 1983 hemos tenido 14 dictaduras militares”, indicó. (N. de la R: en verdad fueron seis: 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976).

Sus dichos del lunes fueron repudiados hacia ambos lados de la grieta, desde el legislador porteño por el Frente de Todos y asesor presidencial Leandro Santoro, quien indicó que “fue mejor presidente que ex presidente” y que sus declaraciones fueron “graves”, hasta la ex titular de la Oficina Anticorrupción del macrismo, Laura Alonso, quien opinó que “todo lo que dijo Duhalde es repudiable de principio a fin”.

Por su parte, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, no sólo rechazó las declaraciones de Duhalde y remarcó que "un golpe de Estado es un escenario absolutamente improbable", e insistió en que "las Fuerzas Armadas argentinas están absolutamente integradas al sistema democrático".

Esta mañana, Duhalde aseguró que tiene “respeto” por todos los dirigentes y que “no son enemigos”. “Yo hablo con todos, siempre. La Argentina es el país que más Golpes de Estado ha soportado”, recordó. “Cuando el deterioro social llega a un límite de anarquía, ¿saben a qué tiene olor la anarquía? A sangre”, disparó el ex presidente. “La gente está desesperada, te van a matar no por una bicicleta, por un bizcocho”, continuó.

“Si no nos juntamos perdemos todos”, insistió en otro tramo de la entrevista con Gustavo Sylvestre en Radio 10 este martes. Luego, dijo que “no critica a los dirigentes, sino a las políticas”, y remarcó que el gobierno de Alberto Fernández “es el más heterogéneo de la historia” y remarcó que Cristina Fernández de Kirchner “es un animal político”.

“Tenemos un gobierno que sabemos que piensan distinto y es muy difícil llevar el día a día”, insistió en relación a los cruces y tensiones dentro de la alianza gobernante del Frente de Todos. “La gente está desesperada, el gobierno está haciendo lo imposible para resolverlo”, señaló.