Dujovne renunció al Ministerio de Economía y lo reemplaza Hernán Lacunza

Luego de una semana de fuertes rumores sobre su continuidad, el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, presentó hoy su renuncia al presidente Mauricio Macri, al sostener que su área necesita una renovación.

El texto de la carta que envió al Presidente dice en forma textual:

"Querido Mauricio. En el día de hoy he decidido presentar mi renuncia al cargo de ministro de Hacienda de la Nación, que he ejercido desde enero de 2017. Lo hago convencido de que, en virtud de las circunstancias, la gestión que liderás necesita una renovación significativa en el área económica. Considero que mi renuncia es coherente con la pertenencia a un gobierno y espacio político que escucha a la gente, y que actúa en consecuencia.



"Como bien sabés, puse todo de mí, tanto personal como profesionalmente, para contribuir a la construcción de una Argentina distinta, moderna, integrada al mundo, plural y con los equilibrios macroeconómicos necesarios para un desarrollo sustentable. Hemos tenido logros en la reducción del déficit y del gasto público, en la reducción de impuestos distorsivos en las provincias, en recuperar el federalismo. También sin duda, hemos cometido errores, que nunca dudamos en reconocer e hicimos todo lo posible por corregir.



"Para mi ha sido un honor y un orgullo servir a tu gobierno y a los argentinos. Espero que nuestro querido país pueda finalmente torcer un rumbo de décadas de fracasos y alcanzar el objetivo del desarrollo económico y de eliminación de pobreza.



"No tengo más que palabras de respeto y agradecimiento hacia vos, tanto en lo personal, como en tu función de líder político. Un fuerte abrazo. Nicolás Dujovne".

La renuncia de Dujovne se produjo luego de una semana turbulenta, en la que el peso se devaluó un 28% tras la contundente victoria de la fórmula de Frente de Todos en las PASO del domingo 11.

Durante toda la semana se especuló con la salida de Dujovne y del jefe de Gabinete, Marcos Peña, quienes no realizaron ninguno de los anuncios que el presidente resolvió poner en marcha tras el triunfo del peronismo. De hecho BigBang publicó el jueves que se hablaba en el Gobierno sobre la salida de los dos funcionarios.

El viernes último Dujovne estuvo en la quinta de Olivos y compartió un almuerzo con el presidente Mauricio Macri, pero al cabo de la jornada se lo ratificó en el cargo.

Una de las versiones que más circuló en la semana es Dujovne podría ser reemplazado por el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza.

Luego de conocida la renuncia de Dujovne se confirmó que el Gobierno había convocado al ministro de María Eugenia Vidal para hacer cargo de la cartera que deja el ex columnista de TN.

La agencia oficial Télam confirmó el reemplazo y recordó que Lacunza, de 49 años, es licenciado en Economía y antes de dirigir la cartera bonaerense del área se desempeñó como gerente general del Banco Central, y del Banco Ciudad.

El presidente Macri habló antes con Vidal para pedirle el traslado de Lacunza de la provincia a la Nación. El nuevo ministro se había tomado un par de días de vacaciones con su familia y estaba regresando a Buenos Aires para renunirse con el primero mandatario.

La devaluación del peso provocó un traslado a precios.Los comercios recibieron listas con nuevos precios con alzas de un 25 o 30 por ciento en promedio.