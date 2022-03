"Dujovne, presentame a la 'Cheta' de Nordelta": las preocupaciones de Michetti en el poder

Casi todos recuerdan a la mujer conocida como “la cheta” de Nordelta que se volvió viral en 2017 como consecuencia de un audio de ella en donde se quejaba de las personas que viven en ese complejo y que suelen buscar pasar el día en la laguna artificial tomando mate mientras están "sentados en reposeras".

El audio en cuestión con el que la mujer se volvió viral dura 5.34 minutos, allí ella dice ser cirujana plástica, vivir en Palermo Chico y haber comprado el departamento en Tigre para su hija de 15 años, expresa: “Te cuento Michelle, yo soy una cirujana, una mujer normal, pero tengo determinados códigos de estética visual y de estética moral. Te lo digo a vos porque me caíste genial, porque sos una divina”.

“No me divierte estar en Nordelta, mirando el lago, viendo gente en una reposera de Mar del Plata en el muelle tomando mate. Para eso, no invertía 200.000 dólares y me quedaba en mi propio campo o me compraba una casa”, agrega.

“La gente no se ve mala, pero se ve que es gente que viene de barrios visualmente no muy buenos. Me molesta ver un grupo de gente que lleva al perro a la pileta como si estuviéramos en la Bristol de Mar del Plata”, insiste “la cheta" de Nordelta y remata: “Quiero descansar visualmente, me molesta que estas bestias, porque son bestias, no tienen educación, toman mate, tiran la yerba, estaban reunidos con el perro que gritaba cerca de la pileta”.

Hasta ahí nada raro, salvo sus críticas clasistas contra las personas que viven en ese complejo. Sin embargo toda la noticia tiene un twist macrista. Resulta ser que la mujer en cuestión es amiga del ex ministro de Hacienda durante el macrismo, Nicolás Dujovne, pero eso no sería todo.

Ayer a la noche el programa que conduce Tomás Méndez en Crónica TV publicó una serie de audios de WhatsApp de la ex vicepresidenta Gabriela Michetti en donde le pide a Dujovne que le organice un encuentro para conocer a “la cheta” de Nordelta.

Un poco importante a aclarar. Méndez todavía no explicó de dónde provienen los diferentes audios y chats de WhatsApp que tiene en su poder desde hace semanas sobre la ex vicepresidenta. Al mejor estilo “me los encontré corriendo por los bosques de Palermo” del periodista Luis Majul, evitó dar precisiones y sólo mencionó un sistema informático que habría utilizado.

"¡Hola Nico! Me acabo de enterar de que sos amigo de la “cheta” de Nordelta. ¿Me contás de dónde viene la amistad? Me encanta esa gente", arranca el audio de Michetti.

"Me divierte mucho, me divierte mucho tener gente amiga de ese estilo. Así que me tenés que invitar a tomar un tecito... no, un tecito no porque capaz le cae mal. Un wiscacho por ahí le debe caer peor”, finalizó la ex vicepresidenta. Uno podría pensar de que Dujovne le dio una respuesta crítica en donde la remarcaría que no era propio de alguien en esos niveles de poder charlar sobre esos temas, pero no.

"Muy graciosa. Si la encuentro organizamos un whiskycito con ella", le respondió el ex ministro. La gran pregunta es si alguna vez hubo un encuentro con la mujer que aprovechó toda la exposición pública para crecer en las redes sociales como es el caso de Tik Tok.