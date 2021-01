Dura respuesta de Cafiero a Feinmann y Pablo Sirvén: "Mientras algunos se dedican a desinformar..."

En días agitados y de mucha incertidumbre por el alarmante rebrote de casos de Covid-19 a nivel nacional, Santiago Cafiero encabezó la conferencia de prensa en la que el Gobierno dio a conocer los alcances de la actualización del decreto que habilita a los distintos gobernadores a avanzar con las medidas de restricción para frenar la circulación del virus. Durante su exposición, el jefe de Gabinete advirtió que la Argentina se encontraba "entre los países que más han vacunado en el mundo" y su afirmación fue catalogada como una "mentira" por parte de algunos periodistas como Eduardo Feinmann y Pablo Sirvén.

Atento a la desinformación que empezaba a circular en los principales medios nacionales -y al peligro que eso implica en el marco de una pandemia-, el funcionario publicó las cifras oficiales y actualizadas de la cantidad de personas que ya fueron inoculadas en la Argentina desde que comenzó a finales de diciembre la vacunación.

"Con 107.542 personas vacunadas hasta las 18hs de hoy somos el país que más vacunas aplicó en América Latina. Mientras algunos se dedican a desinformar, la Argentina a 10 días del inicio de la campaña de vacunación continúa trabajando con una mirada federal y equitativa", señaló el jefe de Gabinete, al tiempo que le agradeció al personal sanitario que lleva adelante la campaña: "Agradecemos el compromiso de las autoridades provinciales y del personal de salud en esta enorme tarea, que llevan con esperanza y expectativa. Estemos más unidos que nunca y extrememos las medidas de prevención".

La aclaración de Cafiero llegó después de que Sirvén publicara en el diario La Nación un artículo titulado: Coronavirus: ¿es la Argentina uno de los países con más vacunados del mundo?. En el mismo, el periodista citó al sitio de estadísticas Our Wold in Data y señaló: "El país que más vacunas aplicó a su población es Israel, con una clara diferencia respecto del resto del mundo. Aplicó 19,55 dosis cada cien personas. En el segundo lugar está Emiratos Árabes Unidos (9,52) y luego Buhrein (4,25)". Dos párrafos después, la nota aclara: "Si bien Cafiero no dio a conocer el número exacto de vacunas aplicadas al día de hoy, fuentes oficiales dijeron que se superaron las 80 mil. Esto colocaría a la Argentina en el primer lugar en Latinoamérica y en el puesto 15 del mundo".

Desde su cuenta de Twitter, Feinmann compartió una captura de pantalla de la conferencia en la que se podía leer el sócalo "Argentina es uno de los países que más vacuno en el mundo", acompañado de una captura del mismo sitio que Sirvén utilizó para su artículo. ¿El detalle? El periodista acompañó el posteo con una grave acusación: "Gobierno de mentirosos".

Cómo avanza la campaña de vacunación y el plan para alcanzar la inmunidad de rebaño antes de abril

La aclaración de la cantidad de personas que ya fueron vacunadas en el país responde a la necesidad de desarticular la cantidad de Fake News (noticias falsas) que se incrementaron durante la pandemia de Covid-19. Tal como publicó BigBang, la campaña de vacunación avanza y el Gobierno anunciará en los próximos días un nuevo acuerdo comercial con la empresa estatal china Sinopharm, que permitiría la llegada de un millón de nuevas dosis antes de que termine enero.

A fin de mes se espera también la llegada de 4,7 millones de dosis más de la Sputnik V (3,7 millones del primer componente y un millón del segundo), mientras que en febrero se espera un nuevo cargamento ya con 20 millones de dosis de la Sputnik, que permitirán vacunar a otras 10 millones de personas. A eso se le sumará la segunda entrega de China, que calculan sería por otras 14 millones de dosis. Finalmente, en marzo se podría contar con 22,4 millones de dosis de la vacuna desarrollada conjuntamente por la Universidad de Oxford y la compañía AstraZeneca.

Así, para comienzos de abril, el gobierno nacional confía en haber conseguido en total un mínimo de 56.400.000 de dosis que permitirán inmunizar a 28.200.000 de personas antes de que termine el primer cuatrimestre del año.