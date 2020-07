Durísima crítica de las Madres de Plaza de Mayo a Alberto por la reunión con Juntos por el cambio

La Asociación Madres de Plaza de Mayo publicó una carta muy duramente crítica a la reunión del presidente Alberto Fernández con dirigentes de Juntos por el Cambio. Con la firma de su presidenta, Hebe de Bonafini, las Madres se lamentan y manifiestan sentirse "agraviadas". La carta es breve en su contenido y contundente en su diatriba. Dice, textualmente:

14 de julio de 2020

Al Sr. Presidente Alberto Fernández

Después de mucho discutirlo nos dirigimos a Ud. con mucho dolor porque nos sentimos agraviadas y heridas en lo más profundo de nuestro corazón, al ver que Ud. sentó en su mesa a todos los que explotan a nuestros trabajadores y trabajadoras, y a los que saquearon el país.Y lo más grave de todo: a los que secuestraron a muchos de nuestros hijos e hijas que luchaban por una Patria liberada.

Con una gran tristeza,

Hebe de Bonafini.

En la Posdata, las Madres agregan: "Soñamos con ver en esa mesa alguna vez sentados a los compañeros trabajadores y trabajadoras que tienen callos en las manos y en los pies, y la espalda doblada de trabajar".

La reunión entre el presidente y Juntos por el Cambio fue ríspida desde su propia concepción, en principio porque Juntos por el Cambio exigió reunirse por separado y no con el resto de la oposición, argumentando que se trataba de la única fuerza política que contaba con diputados y senadores. Luego, aceptadas las condiciones requeridas, aún así una de las tres fuerzas de la alianza opositora, la Coalición Cívica, se negó a participar.

Finalmente, la reunión (virtual) se llevó a cabo en medio de un clima tenso, en el cual Alberto Fernández aseguró que "no todo vale en política" y cuestionó el comunicado de esa fuerza en relación con el asesinato de Fabián Gutiérrez.

Recientemente, Hebe había convocado a un apagón masivo de los televisores para el 9 de julio entre las 12 y las 20, con la intención de apoyar la gestión del presidente Alberto Fernández.

Esta mañana, en diálogo con Radio del Plata, Hebe cuestionó que el Presidente cediera al pedido de Juntos por el Cambio. "¿Pero quién gobierna, Fernández, quién gobierna? Si no quieren venir, que no vengan. Que venga la izquierda nada más. Hebe también reclamó que "el Gobierno se ponga más firme" y explicó: "Lo de (la expropiación de) Vicentin, iban a hacer esto y lo otro, y después se arrepintieron y quedó en la nada. También les íbamos a sacar un tanto por ciento a los más ricos y ya quedó en la nada. Me parece que nos vamos a pique así", cerró.