Duro relato de Feinmann sobre el covid: "Hubo dos días en los que pensé que no la pasaba"

El periodista Eduardo Feinmann dio más detalles sobre cómo fue transitar la enfermedad del coronavirus (Covid-19), que lo tuvo alejado casi un mes de la pantalla de A24 y los micrófonos de Radio Rivadavia. "Es como si me hubiesen caído 10 aplanadoras encima. Lo más fuerte es no poder respirar. Si uno normalmente respira 10, durante dos días respiré 1 ó 2. Después tuve mucho dolor muscular. Todo el tiempo quería estar en la cama", relató el periodista en declaraciones al programa Los Ángeles de la Mañana (LAM).

Feinmann llegó a estar internado durante cinco días en el Sanatorio Otamendi, en donde necesitó que le pongan una “bigotera” que es cuando le dan oxígeno pero no de forma drástica como con un respirador. “En cualquier otro caso podés estar con tu familia y amigos, pero acá no tenés contacto con nadie. Había un par de médicos del mismo Otamendi que me querían visitar y no podían acceder al sector COVID. Durante esa semana, no le conocí la cara a mi médico general; sólo le podía ver los ojos”, describió Feinmann.

La sorpresa, según Feinmann, fue que recibió un mensaje del presidente Alberto Férnandez. “Desde el Presidente de la República (Alberto Fernández), como (así también por parte de) varios ministros. Desde Europa, me escribió (Mauricio) Macri. Estaban preocupados por mí y querían saber si me podían ayudar en algo. Pero nadie te puede ayudar con nada.”, lamentó.

A lo largo de la entrevista, Feinmann, contó cómo fue su internación. “La soledad era absoluta. Yo trataba de leer; mirar las noticias en algunos momentos, porque volaba de fiebre. En toda esa semana el problema era que no me podían bajar la fiebre. Estaba luchando contra la fiebre, contra poder respirar, contra la carga viral, que fue monumental. El promedio de la carga es entre 60 mil y 260 mil bichitos. Cuando me hicieron el hisopado, mi carga viral era de 100 millones”, recordó.

El momento de mayor tensión, según él, durante la enfermedad fue cuando pensó que llegaba a morirse. “Hubo dos días, un martes y miércoles, que pensé que no lo pasaba. Porque no podía respirar. El médico me decía: ‘Tosé’. Yo tosía y sentía que me ahogaba, no podía volver a respirar. Es muy impresionante”, sostuvo.

"Mirá que tuve muchas enfermedades. De chico me las pescaba todas: paperas, hepatitis, todo bicho que volaba. Pero nunca pasé una situación similar. Nunca en mi vida", agregó Feinmann. El periodista relató que los primeros dos días de la enfermedad fueron "dramáticos" porque "volaba de fiebre", a lo que se agregó el pronóstico incierto ya que la enfermedad "no tiene cura".

"Los médicos te dicen: 'Vamos a ver cómo evolucionás. Hoy te hago una placa radiográfica y veo tus pulmones y mañana te hago otra. Y esperemos que no avance’", expresó citando a uno de sus médicos.