Duro repudio de trabajadores del Cels contra Horacio Verbitsky por la vacunación VIP

Los trabajadores del Centro de Estudios Legales y Sociales presidido por Horacio Verbitsky repudió las declaraciones del periodista, quien confesó haber recibido una vacuna contra el Covid-19 gracias a la "gestión" del ministro Ginés González García. Mientras que Alberto Fernández le exigió la renuncia al funcionario, el CELS cuestionó la inoculación paralela.

"Recibimos la noticia de que el presidente de nuestra organización fue vacunado por fuera del sistema establecido, a través de una cadena de favores y a título personal, mientras estábamos intentando, como todo el mundo conseguir un turno para las personas mayores de nuestras familias. Como organización comprometida con los derechos humanos y con las urgencias de la situación social actual, consideramos que las únicas salidas a la pandemia son la responsabilidad colectiva y el compromiso con las etapas del sistema de vacunación a nivel federal", arranca el comunicado difundido por los trabajadores del centro.

Además, los trabajadores remarcaron: "Hemos sostenido en diferentes espacios y ante el Estado la necesidad de que el proceso de vacunación responda a criterios de inclusión social que atiendan en forma prioritaria a los grupos más vulnerables de nuestra población, de acuerdo a factores sanitarios y no discriminatorios".

"El equipo de trabajadores del Cels rechaza esta o cualquier otra acción o privilegio que vaya en otro sentido. Nada de lo ocurrido representa el trabajo y el pensamiento de quienes integramos y hacemos a la organización en su día a día".

Roberto Navarro: "Verbitsky no seguirá con sus columnas"

El periodista Roberto Navarro, dueño de El Destape, repudió en redes sociales las declaraciones de Verbitsky en el ciclo Habrá consecuencias: "Es una inmoralidad que con 50 mil muertos haya vacunados VIP. Es inmoral quien lo autorizó y quien se vacunó. Aquí no hay inocentes y alguna opereta atrás seguro habrá". "Le hice saber a Horacio que ya no seguirá con sus columnas en El Destape Radio", precisó.

En tanto, el conductor del ciclo, Ari Lijalad, también repudió el accionar del columnista. "Repudio cualquier tipo de favoritismos y de privilegios vinculados a la vacunación contra el coronavirus. No es justo, no es digno, no tiene justificación. Quiero pedir disculpas. Esto que leen debería haberlo dicho en el momento. A veces, el vértigo del programa en vivo nos pasa por encima y nos agarró desprevenidos. No es excusa, pero vale la pena explicarlo. Me siento avergonzado por eso", escribió.

"Las disculpas son para nuestros oyentes, nuestros lectores, que saben que siempre decimos lo que pensamos y defendemos lo que creemos. Con profesionalismo y pasión, sin especular. No va a ser la excepción. No estoy de acuerdo con lo que contó Horacio Verbitsky respecto a la vacunación. Todos tenemos que esperar nuestro turno para vacunarnos. Repudio que el ministro de Salud Ginés González García gestione vacunas para sus conocidos. Es intolerable y debe tener consecuencias. El daño cultural que nos generan este tipo de desmanejos es incalculable".