Duros vs moderados: cómo se reacomoda JxC tras las elecciones y las jugadas individuales

En Juntos por el Cambio nadie quiere hablar públicamente del día después de las elecciones del 14 de noviembre. La promesa que hicieron los principales dirigentes por iniciativa del propio expresidente Mauricio Macri la noche de las PASO sigue vigente, y no hay intereses de pisar el palito. Sin embargo poco a poco las fichas y jugadores se mueven en lo que será un enfrentamiento de frentes dentro del frente. Halcones vs Palomas, Duros vs Moderados; cada uno de esos sectores empieza a quedar definido y se tejen alianzas en ese sentido.

Prueba de ello son las últimas recorridas que realizó por La Pampa, Chubut y Buenos Aires el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en donde profundizó sus acuerdo con el senador nacional Martín Lousteau y los diputados nacionales Emiliano Yacobitti y Maximiliano Ferraro.

Una de las cuestiones que desde hace años la filial capital de la Unión Cívica Radical planteó dentro de Juntos por el Cambio era la necesidad de que las diferencias se diriman si o si en una PASO entre dirigentes para buscar cortar con el verticalismo que imponía el PRO luego de la victoria de Macri en 2015.

Ese discurso poco a poco fue calando en Rodríguez Larreta quien aceitó sus vínculos con Yacobitti y Lousteau al punto tal de que hoy en día se mueven en conjunto. Esa “liga de la moderación”, explican, surgió también como una tendencia de contrarrestar lo que se vislumbra del otro lado, los halcones o duros pero tuvo su mayor énfasis después de lo que sucedió en Córdoba y en Santa Fe. Allí las listas que tenían como principales impulsores a los “duros” de Juntos por el Cambio perdieron en post de sectores más dialoguistas en Córdoba y menos vinculados al macrismo duro en Santa Fe.

“Tenes que tener capacidad de convocar a otros para gobernar, si llegas insultando a los demás nadie además se acerca. El Gobierno de Macri empezó a perder las elecciones cuando se cerró”, explicó uno de los integrantes del frente de moderados dentro de JxC. La necesidad de reglas claras es el próximo objetivo que tienen en mente para todo la coalición. El motivo; puramente matemático.

Hoy en día es más ganancia lograr un resultado electoral por fuera de Juntos por el Cambio que por dentro por los pisos que se imponen dentro del frente y las reglas internas. Un caso testigo fue lo que sucedió con Ricardo López Murphy. Con el reglamento tal y cual estaba escribo, había serias chances de que se quede afuera de la lista final. Ese cambio, impulsado sobre todo por la UCR, explica esa lógica que se quiere cambiar. “Cuando Rodríguez Larreta terminó de entender esta cuestión, se dio el cambio en su estrategia que se nota ahora”, agregó otro de los integrantes de este grupo. La misma situación, pero a la inversa se dio con otros sectores de la UCR en la provincia de Buenos Aires. La famosa disputa del 40% de los votos de la interna tuvo su climax cuando el ex senador Ernesto Sanz reclamó que Manes sea el que encabece la lista, algo que finalmente no ocurrió.

Ese planteó, que no llegó a buen puerto, terminó con un Manes más cerca que nunca de Santilli y con un sector del PRO que terminó de entender que sin el neurocientífico no se hubiera logrado el resultado de las PASO. Pero las cuestiones vinculadas a los “duros” no tienen que ver solamente con los dirigentes del PRO.

En esa lógica Macri también empieza a mover fichas; cada día esta más convencido, según pudo reconstruir este medio, de que cuenta con chances de volverse competitivo electoralmente.

Si bien su imagen negativa sigue siendo alta en diferentes partes del país, a medida de que la crisis económica y social hace estragos en la percepción del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la de Macri se recupera lentamente. “Lo que baja uno, sube el otro”, explica un consultora que mide para ambos espacios.

Esa situación hace que el rol de consultor y expresidente que tenía pensado ocupar antes de las PASO pueda quedar viejo, y en post de eso busca aliados permanentemente. Incluso hay quienes dicen que lo tanteó a Manes para intentar conseguir una recorrida juntos en la provincia de Buenos Aires antes del domingo. Esa foto no será posible porque fue el neurocientifico el que se habría negado. Otro gesto para la “liga de la moderación”.