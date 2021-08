Educación, seguridad, trabajo y rosca: los ejes de la campaña de Santilli en la Provincia

El precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires Diego Santilli presentará hoy sus propuestas para el Congreso desde el partido bonaerense de Tres de Febrero, con eje en la seguridad.

De cara a las PASO del 12 de setiembre, Santilli eligió como eje de sus propuestas la seguridad, temática de la cartera porteña que dirigió durante tres años, entre 2018 y 2021, en paralelo a su ejercicio como vicejefe del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

La cita será a las 12.30 en el Campo de Deportes Asociación de Amigos del Colegio Cardenal Copello, en el distrito donde gobierna el intendente del PRO Diego Valenzuela.

En el acto, acompañado por Graciela Ocaña, Santilli presentará también los precandidatos de la lista "Es Juntos" y los intendentes de las cabeceras seccionales del espacio. Toda la campaña de cara a la interna de Juntos, según pudo saber este medio calificadas fuentes del armado de Santilli estará enfocada en tres ejes que serán los decisiones a la hora de dosificar esfuerzos:

Cantidad de habitantes Votación en el distrito en 2019 Y si el intendente juega o no con Santilli

Esos tres ejes son los que su círculo más íntimo utilizó para definir cuáles eran los distritos más importantes de cara a las PASO de Juntos pero también a las generales y sobre la base de eso se armó el listado que componen los 43 municipios en donde Santilli pondrá todos sus esfuerzos.

Además, la campaña está milimetricamente pensada. Santilli y su equipo tienen dividida la semana entre conurbano más la octava sección (La Plata) y en el interior bonarense. Los primeros tres días de la semana (lunes, martes y miércoles), el Colorado los tiene ocupados para el conurbano en donde está una de las batallas más duras de cara a noviembre. Es que en 2019, en la elección presidencial que perdió el expresidente Mauricio Macri, la tercera sección le aportó a Alberto Fernández un millón y medio de votos clave.

La lógica de los cálculos no solamente incluyen al análisis del distrito. En cada una de las recorridas, Santilli está acompañado por algún dirigente. En las mayoría intenta estar el propio jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta; de no poder ser lo secunda un dirigente de peso nacional como es el caso de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, o la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, o el ex candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto. Luego vienen los intendentes, siempre y cuando sea un municipio gobernador por un jefe comunal de Juntos.

“Todo el tiempo estamos en modo de transferencia de intención de voto a Santilli. Esa es la alineación que queremos de acá a las PASO y para las generales. Es un proceso que termina en varios meses”, explican desde el corazón de la campaña santillista. Junto a los diez primeros candidatos y a varios intendentes, Santilli presentará también hoy algunos de los que serán sus ejes de proyectos. En la agenda, en la que estuvo trabajando su mesa chica en las últimas semanas, se destacan:

Educación: emergencia educativa, establecimiento de pruebas estandarizadas por ley y un programa se reinserción para los 500.000 chicos que se calcula abandonaron la escuela en la provincia de Buenos Aires en la pandemia.

Seguridad: reforma del código procesal penal y el de ejecución penal, proyectos de equipamiento para los policias bonaerenses que están en el AMBA y sacar a la calle a 15.000 efectivos que hacen labores administrativas.

Trabajo: buscará impulsar una ley de empleo joven, la baja de impuestos (a nivel nacional se crearon tres el último año y subieron otros 16 más) y la extensión de la moratoria para las pymes.

Uno de los puntos troncales es que se planteará la boleta única, no electrónica. La BUE, entre 2015 y 2017 fue una de las bandera de Cambiemos que no logró pasar el filtro del Congreso para aprobarse.