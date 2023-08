Efecto libertario: el valor del INCAA y el potencial exportador de la inversión en cultura

La imposición de Javier Milei como candidato más votado de las últimas PASO modificó el escenario nacional como ningún evento en los últimos 20 años. Sólo al lunes siguiente al batacazo inesperado por gran parte de los analistas políticos del país, el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA) mostró los dientes contra estructuras históricas de la Argentina como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), y realizó críticas que revelaron un profundo desconocimiento de la vida institucional del país.

Estas posturas privatistas y neoliberales pusieron en pie una estructura para defender los bienes públicos, los cuales pueden perderse en caso de que se imponga como mandatario. Así lo ve la secretaria de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, Lucrecia Cardoso, quien fuera presidenta del INCAA hasta 2015. En diálogo con BigBang, repasó los números de las industrias culturales de la Argentina y destacó todo el valor que se genera en el país.

¿Qué te generaron las declaraciones de Milei respecto al cierre del INCAA?

- La primera impresión que me dio es que hay una gran ignorancia en relación a lo que significa el sector audiovisual en la Argentina y en el mundo, y las industrias culturales en general, además de desconocer las políticas de fomento que los países desarrollados tienen de manera estratégica hacia estos sectores. A nivel mundial, las industrias culturales están en un promedio del 3 por ciento del PBI y el 6,2 del Valor Agregado Bruto. En Argentina, son el 2,4 en esa estadística. Y es enorme eso. Lo podemos comparar con otros sectores productivos: la pesca aporta el 0,4, la energía el 2,25. La cultura, por ejemplo, representa dos tercios de lo genera, en términos de valor agregado, la minería y la construcción, y casi un tercio del sector primario de la economía.

Sólo desde el punto de vista económico y productivo, y no solamente simbólico. Nosotros decimos que la cultura produce sentido e identidad, pero también es producción y trabajo, y ese es un eje muy importante para desarrollar. Hay que pensar que, en el planeta, el lugar que ocupamos, es la consecuencia de las políticas públicas de fomento y de desarrollo. Todos esos países que admiramos, donde hay una cinematografía, o un sector audiovisual potente, pujante y reconocido, de alguna manera tienen políticas públicas de fomento desde el Estado al sector, y tienen instituciones que las ejecutan. Es decir que las cinematografías europeas y la norteamericana, que admiramos, no serían lo que son si no existiera una política pública y un organismo para acompañarla.

Hay, para mí, una gran amenaza en relación a esto que está diciendo, porque efectivamente puede suceder si gana, porque va a tener a la mano los instrumentos para realizarlo. Por supuesto que desde el Estado hay muchísimas cosas para mejorar. El cambio tecnológico ha modificado toda la cadena de valor, y esto supone que las políticas públicas se hagan más eficientes y efectivas en relación a los contextos productivos nuevos. Eso es algo que hay trabajar y que va a ser parte de la agenda del próximo gobierno.

Pero en relación al sector, la potencialidad y la escalabilidad del crecimiento en los próximos años en Argentina y en el mundo, es necesaria más inversión en el sector para lograr lo que efectivamente podemos ser: un gran hub de producción de contenidos argentinos para el país y la exportación. Creo que esa es la oportunidad enorme que tiene Argentina en relación a las industrias culturales, por esto de que tienen dos virtudes muy importantes. Dentro del sector, el 40 por ciento lo representa el rubro audiovisual solamente. La dimensión productiva de la cultura, diversifica su matriz productiva, agrega valor, genera trabajo y tiene un potencial enorme internacionalizador, generador de divisas.

Por eso también es lo que vemos como parte de la solución a lo que es la restricción externa, la falta de dólares que Argentina tuvo y tiene estructuralmente. Por eso tiene que estar el Estado, la inversión pública detrás, para que se estimule la actividad económica que se está generando, en relación a la capacidad instalada que ya tenemos: técnicos, actores, directores, servicios vinculados a la producción, y el reconocimiento internacional del talento argentino, en otros mercados como el europeo, e incluso el norteamericano.

¿Qué sentiste tras los resultados de las PASO que dieron como candidato más votado a Milei?

- De alguna manera se venía hablando de un resultado de tres tercios en el análisis político electoral. Por otro lado, entiendo que responde a un sentimiento muy fuerte de bronca de una parte de la sociedad argentina que ve que hay problemas que continúan o se vuelven cíclicos y no se resuelven, que tienen que ver con esto del endeudamiento, la restricción externa, la falta de dólares, y de los gobiernos como el de Mauricio Macri, que cuando están las condiciones dadas se endeudan, fugan capitales y dejan una deuda enorme por el cual el conjunto de la sociedad tiene que dar respuesta. El resultado es consecuencia de la bronca que da esta situación y, también, de lo que generó en el país y en el mundo la pandemia. Dos años donde la actividad económica se retrotrajo en un promedio de 10, 12 por ciento, en algunos sectores críticos como la cultura todavía más. Este sentido común tenemos que desarmarlo pensando en la Argentina que fue y la que viene.

Por supuesto, a estos problemas, se le suma la Guerra, la situación coyuntural de una sequía violenta que deja a la Argentina con menos recursos para asumir los compromisos que asumió el gobierno anterior. También la autocrítica grande del gobierno de no haber comunicado la situación en la que el país estaba y está, y no haber dado respuesta a esos problemas tan importantes que la gente siente hoy en relación a sus ingresos, la inflación, que impacta sobre la economía interna.

También es muy importante esta Argentina que viene, como oportunidad, en relación a sus recursos naturales como el gas, el litio, el hidrógeno verde. Estamos a las puertas de poder redefinir un modelo de desarrollo nuevo, que incorpore y diversifique las actividades productivas, que piense dónde vamos a agregar valor y trabajo a aquello que producimos y exportamos. Hay que mirar, saber dónde estamos parados, pero también saber hacia dónde vamos para adelante, porque hay un universo de desafíos enormes, y lo que se va a definir en los próximos cuatro años también tiene que ver con eso, y es muy importante para el conjunto de la sociedad.

¿Cómo valorás en lo personal y en lo institucional tu paso por la función en el INCAA?

- Estuve primero cuatro años en el Área de Acción Federal, en relación a las provincias. Fue una experiencia muy importante, atravesada en ese momento por el salto tecnológico de la digitalización y cómo afectaba en la producción, la distribución, la circulación de bienes culturales, y ver el potencial que tiene todo nuestro país, no solamente el área metropolitana. Además estoy muy agradecida con la experiencia de haber conocido el potencial productivo que tiene todo nuestro país y las regiones en relación a las historias que hay para contar, las tonadas, los relatos, los paisajes, pero también al profesionalismo y la capacidad de nuestros técnicos, directores, actores, servicios vinculados a la producción.

Hasta el año 2009-2010, el 90 por ciento de la producción audiovisual de ficción se concentraba en el AMBA. Eran cinco productoras de tres empresas. Eso cambió de forma radical gracias a un conjunto de políticas públicas que se pusieron en marcha en ese momento desde varios organismos del gobierno nacional, durante aquella presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

También se dio porque existía ese compromiso en las provincias, esa capacidad instalada, porque está la política más importante de la Argentina: la educación pública -otra que Milei ataca profundamente-. Es una ley del Siglo XIX. Imaginémos cuán constitutiva de nuestra identidad es, que dio por resultado en el sector audiovisual, muchos técnicos de todos los espacios que componen el sistema productivo, como la fotografía y la iluminación. Hoy está presente en todo nuestro país y puede ofrecer una variable muy importante en el desarrollo.

¿Qué rol cumple el INCAA en la formación de profesionales del cine, tanto técnicos como artísticos?

- Es fundamental. A través de espacios como la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), que tiene 65 años de recorrido, pero también están las regionales, algunas orientadas a animación y distintos lenguajes que hoy son muy importantes en términos productivos y de formar argentinos y argentinas en esos saberes que son necesarios para la industria. Además está la circulación a través de la red de salas y espacios INCAA. En la promoción de los festivales. Más de 100 se desarrollan en el país y son ventana para las producciones emergentes, para las operas primas, los documentales. Esto no es sólo el acceso al derecho a la cultura, que es muy importante también.

¿Cuáles considerás que, a cuarenta años de haber recuperado la democracia, son las principales razones de que un tercio de la población encontró para votar a Milei?

- Hay cuentas pendientes estructurales en relación al modelo de desarrollo y el zigzag de las definiciones a través de las cuales los argentinos y argentinas vamos votando y decidiendo modelos de desarrollo que a veces son errantes y que no se continúan, y dejan pendientes las mismas deudas. Hoy estamos a la puerta, por supuesto haciéndonos responsables de ese vaivén, de una gran oportunidad de redefinir un modelo donde el país tiene mucho que ofrecer al mundo, a sí mismo. También mucho que desarrollar: recursos humanos, capacidad instalada, vocación emprendedora, que hay que ponerla en valor sin dejar de mirar aquello que no pudimos resolver, porque de allí van a surgir las preguntas que tenemos que responder para solucionarlas para adelante.

Más allá del sentimiento de bronca que empuja el voto de Milei, me parece que en la sociedad argentina están maduras algunas ideas, por lo menos de gran parte, en relación a las conquistas de la democracia, valores y derechos que no podemos tocar, sobre los que no se puede retroceder: la libertad de expresión, el derecho a la vida y todo lo que hemos logrado construir durante los últimos 40 años, con consenso, en el conjunto de la sociedad.

¿Qué te produce que Milei encuentre apoyo en un tercio de la población cuando apunta a paradigmas de la cultura argentina, como la educación y la salud públicas, además de otros organismos como el INCAA y el Conicet?

- Existe un emergente enorme de frustración y de bronca que se expresa en ese voto, pero hay que ponerlo en el lugar que verdaderamente representa. Primero que todo lo que dice Milei, si es que gana las elecciones, lo puede hacer. Puede echar por tierra políticas como la salud y la educación pública, que representa un peligro enorme si uno piensa hasta qué medida la vida de todas las familias está atravesada por todos estos servicios que el Estado brinda. Muchas de esas políticas tienen más de 150 años de historia y nos permiten hoy generar un país que tiene estos niveles de educación, con un potencial enorme, que lo hemos demostrado en términos culturales, donde han surgido emergentes en la literatura, el cine, la música y todas las disciplinas, con artistas que hoy están dando que hablar en el mundo.

La escena cultural argentina está siendo mirada por el mundo, a partir de experiencias con el Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA) que realizamos este año, donde vinieron más de 250 compradores internacionales para ver qué está pasando en el país. Esto tiene que ver con la educación pública gratuita, que si no la hubiéramos tenido, no hubiéramos podido pensar en desarrollo cultural. La salud pública también. Pensándolo sólo en términos de los últimos años y el Covid-19, ¿cómo hubiera sido el resultado sin un estado?

Todo eso que genera tener un Estado presente, a través de los servicios con los cuales todos los argentinos y argentinas contamos, sí está en riesgo desde el discurso que hoy manifiesta Milei. Si llega a ganar las elecciones, va a significar un retroceso enorme en esta construcción larga, histórica, de mediano y largo plazo, en relación a los 40 años de democracia y a los próximos 40 en el ámbito del desarrollo productivo, social y democrático. Eso hay que ponerlo sobre la mesa, que efectivamente ese discurso que no construye, que destruye.

Lo que tenemos como potencia, es gracias a esas políticas públicas y al estado presente, que obviamente hay que mejorarlo. Porque ha producido gran parte de aquello de lo que nos sentimos orgullosos respecto a nuestra identidad. Toda esta potencial cultural que hemos tenido y que tenemos, que tiene que ver con esas políticas públicas que se han sostenido en el tiempo y que están presentes en la construcción de nuestra identidad y nuestra sociedad.