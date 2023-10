El abogado de Alberto aseguró que se puede probar que Milei ejerció violencia económica: "Generó alarma social"

Después de que Javier Milei saliera en conferencia de prensa y se paseara por los medios de comunicación desmintiendo haber ejercido temor en la población, donde además subestimó el rol del Gobierno en las decisiones económicas, el abogado de Alberto Fernández, Juan Manuel Ubeira, explicó con detalles los pormenores de la denuncia, su sostenibilidad ante la justicia y una posible pena para el líder de La Libertad Avanza.

En declaraciones a Radio del Plata, el defensor del primer mandatario explicó: “El Código Penal lo que sanciona es la alarma a la población. La situación previa estuvo y está, pero puntualmente cuando se producen todo este tipo de manifestaciones, inmediatamente al instante o al segundo empieza una corrida fenomenal. Entonces yo no sé si la gente va a sacar su depósito del banco, lo que sí está claro es que las manifestaciones no obraron en beneficio del sistema, sino que fundamentalmente generaron una cuestión de alarma”.

Según Ubeira, el presidente pretende desarticular la incitación de Milei a la corrida cambiaria más allá de las elecciones, porque su responsabilidad recae directamente sobre cuestiones de especulación cambiaria, que van todavía más lejos de lo que pueda ocurrir el 10 de diciembre. “Por supuesto que el presidente no puede hacer especulaciones electorales, pero esto va más allá (...) el presidente de la Nación tiene que garantizar la estabilidad de la nación dentro de los marcos que se puedan realizar, cualquier acción que de alguna manera contribuya específicamente a afectar el sistema republicano democrático de confidencia, que pone en peligro de alguna manera no solamente la fianza sino la economía del país, es una obligación constitucional del Presidente”, remarcó.

Al ser consultado sobre el sustento de la denuncia penal, Ubeira aseguró que fue una acción necesaria, debido a que el líder de ultraderecha generó desasosiego en la población y que este tipo de declaraciones generan un impacto directo en el mercado. “Al presidente naturalmente le pareció que habilitaba una denuncia”, resaltó.

Al referirse al Código Penal, el también abogado de Cristina Fernández de Kirchner explicó: “Es un capítulo dentro del Código Penal que tiene que ver con lo que se llama delitos contra la tranquilidad pública. El que arranca es el 210, que es la famosa asociación ilícita. Generalmente ha sido muy desvirtuada. Es un delito contra la tranquilidad pública porque la gente no puede andar por la calle pensando que lo van a matar. El 2.11, que es el delito que nosotros pusimos, que aparte es una calificación absolutamente provisoria, pero en principio es gestar una alarma social. Esa persona que afecta la tranquilidad y fundamentalmente pone en peligro lo que tiene que ver con la estabilidad de la sociedad”, cerró con cierto tecnicismo.

“En este caso particular consideramos que en el contexto en el que estamos, económico y financiero, decir que la plata es un excremento y que la gente saque la guita de los bancos y la ponga en dólares, y eso se hace desde una persona que tiene grandes posibilidades de ser candidato a presidente de la Nación y ocupa una banca de diputados es una irresponsabilidad enorme, más allá del juzgamiento político que el asunto merezca, que es otra cosa que no nos interesa, ni al presidente ni a mí, Pero sí efectivamente se generó una corrida, el dólar estaba en 600, se fue a 1000, hay un traslado a precios claramente, ahora por ejemplo, estoy en el auto, quise cargar nafta y no te venden más de 40 litros”, opinó.

Lo cierto, es que la denuncia de Alberto presentada en Comodoro Py tendrá que ser evaluada por el juzgado federal, a cargo de María Servini, para saber si se avanza o no, mientras que Milei y su equipo la desestiman públicamente. "Yo hago lo mío, el Presidente hace lo suyo y la Justicia Federal que haga lo que le parezca que tenga que hacer. Nosotros lo único que no podemos llegar a hacer, o lo que el Presidente no puede hacer bajo ningún punto de vista, es poner la mano en los bolsillos y mirar para el otro lado", cerró el letrado.